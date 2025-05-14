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Журавлев Александр
УПОМИНАНИЯ
Журавлев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишустин Михаил 693 4
|Путин Владимир 3237 3
|Горелкин Антон 99 2
|Хинштейн Александр 142 2
|Казарян Карен 77 2
|Тумусов Федот 9 2
|Шадаев Максут 1042 2
|Чернышенко Дмитрий 571 2
|Комлев Николай 102 2
|Данилов Никита 17 2
|Макаров Валентин 230 2
|Оганесян Ашот 127 1
|Кобилев Алексей 5 1
|Чувашов Алексей 2 1
|Паршин Максим 318 1
|Матвиенко Валентина 113 1
|Каплунов Павел 46 1
|Шумеева Елена 2 1
|Шолохов Андрей 13 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Мылицын Роман 111 1
|Бедеров Игорь 60 1
|Перевалов Вадим 4 1
|Анкилов Константин 109 1
|Песков Дмитрий 109 1
|Никитин Дмитрий 10 1
|Ханин Александр 49 1
|Марков Дмитрий 57 1
|Журавлев Алексей 14 1
|Зыков Владимир 7 1
|Менделеев Дмитрий 10 1
|Боярский Сергей 28 1
|Крашенников Павел 2 1
|Мизулина Екатерина 14 1
|Мизулина Елена 23 1
|Roth Florian - Рот Флориан 4 1
|Шмойлов Дмитрий 2 1
|Гудкова Ирина 1 1
|Макеева Екатерина 2 1
|Антонов Алексей 14 1
|IDC - International Data Corporation 4917 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 124 1
|Gartner - Гартнер 3570 1
|Guinness World Records - Книга рекордов России 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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