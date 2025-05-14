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Журавлев Александр


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Разработчики игр жалуются на нехватку господдержки 1
09.02.2024 Количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России в 2023 году увеличилось на 21% 1
05.10.2023 Юристы и ИТ-отрасль предложили создать реестр иностранных НКО, ведущих деструктивную деятельность в России 2
24.01.2023 Российские разработчики выходят на индийский рынок госзаказа 1
28.11.2022 Образовательная экосистема Moscow Digital School вошла в холдинг Ultimate Education 1
19.07.2022 «Ростелеком», МТС, «Мегафон» и «Билайн» ополчились против неподъемных штрафов за «серые» SIM-карты 1
06.06.2022 Пользователи свободного ПО в России под угрозой. В нем найдены опасные вирусы-шифровальщики 1
23.05.2022 В России разрешат крутить недружественные музыку и фильмы, а копирайт оплатят рублями 1
18.04.2022 Рассекречены главные любители пользоваться «серыми» SIM-картами. Ими оказались российские чиновники 1
28.02.2022 Российское открытое ПО может перестать работать из-за санкций США и ЕС 1
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 1
11.11.2020 Власти России хотят отобрать у искусственного интеллекта авторские права 1
05.11.2020 Разработчики просят у властей не выгонять из России Apple и Google своим мудрым законодательством 1
01.09.2020 В России готовится людоедский закон против Apple и Google 1
03.06.2020 Власти в 10 раз увеличат штрафы за утечки персональных данных 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Журавлев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11935 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2040 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 3
Apple Inc 12256 2
Ростелеком 9894 2
GitHub 867 2
Базальт СПО - BaseALT 692 2
МегаФон 9219 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8875 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2949 2
InfoWatch - Инфовотч 1039 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
Softline - Софтлайн 2958 1
Рексофт - Reksoft 424 1
X Corp - Twitter 2879 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 337 1
Крок - Croc 1784 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 210 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 1
Telegram Group 2183 1
Microsoft Corporation 24823 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 212 1
Ред Софт - Red Soft 785 1
Sony 6568 1
Epic Games 155 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 20 1
T.Hunter 41 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 61 1
VisionLabs - ВижнЛабс 225 1
Fortnite 81 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
СКАУТ 77 1
65apps - 65 Гигабайт 8 1
Yandex - Яндекс 7670 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4116 1
PostgreSQL Global Development Group - The PostgreSQL Foundation 6 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 235 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 1
TDF - The Document Foundation 43 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 44 9
МКБ - Московский кредитный банк 574 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 1
Sony Music Entertainment 158 1
Warner Bros. International Television Distribution 278 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 130 1
Walt Disney Company 626 1
EPIC Telecom Invest 205 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
WMG - Warner Music Group 209 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 49 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 515 1
Резонанс НПП 373 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3408 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2966 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 329 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2746 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5053 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 712 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2021 1
Судебная власть - Judicial power 2339 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2809 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 121 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 733 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 481 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 351 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 1
АЮР - Ассоциация юристов России 45 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 744 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 321 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 102 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 117 1
Единая Россия - Политическая партия 298 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Linux Foundation 188 1
ИТЭРА - Эра Интеллектуальных Технологий - Ассоциация технологических компаний 2 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7972 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7640 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8838 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2434 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7393 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4883 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5303 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11691 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 795 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6976 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28214 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12970 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11418 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10771 2
Application store - магазин приложений 1241 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16332 2
Repository - Репозиторий 920 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1851 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1523 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1177 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4954 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4045 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11484 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4613 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7522 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3006 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21063 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24867 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2984 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3300 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 416 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1009 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17352 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12960 1
Google Android 14230 2
Apple iOS 7948 2
Apple - App Store 2930 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1037 2
Linux OS 10199 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5418 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 685 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 495 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
Google Play - Google Store - Android Market 3343 1
Apple macOS 2105 1
Google YouTube - Видеохостинг 2806 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 341 1
Epic Games - Unreal Engine 310 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 57 1
Apple Pay 492 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1122 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 625 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 766 1
Мишустин Михаил 693 4
Путин Владимир 3237 3
Горелкин Антон 99 2
Хинштейн Александр 142 2
Казарян Карен 77 2
Тумусов Федот 9 2
Шадаев Максут 1042 2
Чернышенко Дмитрий 571 2
Комлев Николай 102 2
Данилов Никита 17 2
Макаров Валентин 230 2
Оганесян Ашот 127 1
Кобилев Алексей 5 1
Чувашов Алексей 2 1
Паршин Максим 318 1
Матвиенко Валентина 113 1
Каплунов Павел 46 1
Шумеева Елена 2 1
Шолохов Андрей 13 1
Сергеев Михаил 108 1
Мылицын Роман 111 1
Бедеров Игорь 60 1
Перевалов Вадим 4 1
Анкилов Константин 109 1
Песков Дмитрий 109 1
Никитин Дмитрий 10 1
Ханин Александр 49 1
Марков Дмитрий 57 1
Журавлев Алексей 14 1
Зыков Владимир 7 1
Менделеев Дмитрий 10 1
Боярский Сергей 28 1
Крашенников Павел 2 1
Мизулина Екатерина 14 1
Мизулина Елена 23 1
Roth Florian - Рот Флориан 4 1
Шмойлов Дмитрий 2 1
Гудкова Ирина 1 1
Макеева Екатерина 2 1
Антонов Алексей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 3
Украина 7660 2
Япония 13359 1
Беларусь - Белоруссия 5816 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2501 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13398 1
Канада 4919 1
Норвегия - Королевство 1812 1
Индия - Bharat 5531 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 114 1
Индия - Нью-Дели 86 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7906 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8200 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6332 5
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 355 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 506 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6154 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3354 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2166 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4229 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2804 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3505 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 351 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1299 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4761 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2884 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4762 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3598 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4532 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 419 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 561 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5576 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 488 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5219 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6384 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11106 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2379 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3541 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16665 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1591 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2939 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 287 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 709 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1959 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1008 2
Ведомости 1068 1
IDC - International Data Corporation 4917 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 124 1
Gartner - Гартнер 3570 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 13 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 4
ИИИ - Институт исследований интернета 59 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1559 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1142 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 7 1
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 6 1
Ultimate Education - Fashion Factory 1 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 129 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2479 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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