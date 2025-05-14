Разработчики игр жалуются на нехватку господдержки

Более половины российских студий, занимающихся разработкой видеоигр, хотели бы получить помощь от государства в продвижении своих проектов. Более 45% из них нуждаются в грантах на создание игр.

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования, проведенного ассоциацией АПРИОРИ, АНО «Институт развития интернета» и юридической компанией «ЭБР» при поддержке фонда «Сколково». В опросе приняли участие 205 компаний, занимающихся разработкой видеоигр. Среди них были как независимые студии, так и крупные разработчики.

В исследовании были выявлены наиболее востребованные меры поддержки. В топ-3 вошли: помощь в продвижении (52,8%), налоговые льготы (47,2%) и гранты на разработку (45,1%).

Наименее востребованными оказались такие меры поддержки, как предоставление помещений на льготных условиях и льготное кредитование. Однако некоторые сегменты отрасли все же заинтересованы в этих формах поддержки. Например, около 30% респондентов считают предоставление помещений полезным инструментом.

Большинство участников рынка считают, что необходимо поддерживать экспорт видеоигр. Это включает в себя субсидирование затрат на продвижение и рекламу за рубежом, упрощение процедур для экспортной деятельности, организацию контактов с зарубежными партнерами и содействие участию в международных мероприятиях.

Представители игровой индустрии получают информацию о мерах государственной поддержки через профессиональные ассоциации, СМИ, веб-ресурсы институтов развития, а также через общение с коллегами и официальные порталы органов государственной власти.

По мнению Александра Михеева, генерального директора АПРИОРИ, для полноценного развития игровой индустрии в России нужна адресная поддержка, которая будет расти вместе с рынком. Александр Журавлев, управляющий партнер юридической компании «ЭБР», отметил, что в России существует более 15 мер налоговой поддержки и других преференций для представителей видеоигровой отрасли. Однако, по результатам исследования, многие респонденты (37%) испытывают трудности с получением информации о доступных механизмах поддержки.