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Михеев Александр



21.04.2025 VK Play запускает спецпроект «Искры Победы» к 80-летию Великой Победы 1
26.11.2024 «VK Видео Live»: VK Play Live интегрируется с «VK Видео» 1
25.11.2024 В России хотят ввести прокатные удостоверения для видеоигр: иностранные продукты обяжут адаптировать под отечественную консоль 1
19.11.2024 Новый дизайн VK Play: красивее, удобнее и ближе к игроку 1
15.11.2024 Больше 10 стран купят российский подавитель роя БПЛА и защищенных каналов навигации противника 1
27.06.2024 В России создан безэкипажный катер с дальностью хода больше 400 км. На его основе будут строить боевые роботизированные комплексы 1
25.04.2024 Два года VK Play: платформа поделилась достижениями и анонсировала запуск раздела «Лаборатория» 1
26.09.2023 Исследование VK Play: 37% россиян хотели бы стать разработчиками видеоигр 1
16.06.2023 Softline помогла российской компании «Нита-фарм» импортозаместить ПО для удаленного доступа решением PRO32 Getscreen 1
07.12.2022 Softline помогла компании «СП «Мекаминефть» выявить скрытые риски и повысить производительность инфраструктуры 1
21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 1
25.04.2019 Ростех будет экспортировать технологию распознавания лиц для вооруженных сил 1
12.09.2016 Как штрихкоды и RFID используются в сфере здравоохранения: опыт Zebra Technologies 1
23.06.2016 Пациенты ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова получили электронные медицинские карты 1
25.12.2014 «Пост Модерн Текнолоджи» внедряет МИС в ГКБ им. С.П. Боткина 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Михеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4083 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 2
Softline - Софтлайн 2929 2
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 71 2
NtechLab - НтехЛаб 132 1
Motorola Solutions 104 1
ИКС - Форпост 74 1
Zebra Technologies 145 1
Открытые технологии 703 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 34 1
Motorola Inc 1148 1
TeamViewer 123 1
PRO32 - ПРО32 48 1
Интерин - Интерин технологии - Интерин сервис 7 1
Армада - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 26 1
VK - Mail.ru Group 3475 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 51 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 674 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова ГБУЗ - Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова 3 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
МеКаМинефть 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 1
Unsplash 944 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 2 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3023 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4601 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2557 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 195 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 155 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 923 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3003 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 44 1
Кабинет министров Украины - Министерство обороны Украины - Минобороны Украины 13 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52103 5
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5587 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10509 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11807 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 672 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20273 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5429 2
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 499 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1031 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 580 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12659 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 74 1
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Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3468 1
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ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 242 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 398 2
NtechLab FindFace 49 1
Google Android 14192 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 400 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 540 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 239 1
Apple iPhone 6 4863 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1004 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 480 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 259 1
Ростех - ОДК УЗГА - Альтиус БПЛА 2 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1674 1
Microsoft Windows 15840 1
КамАЗ 5350 2 1
СТЦ - Орлан-10 БПЛА 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 2795 1
PRO32 - Getscreen 9 1
Softline - Премьер сервисы 20 1
Интерин - PROMIS МИС 5 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 86 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 42 1
Армада - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 25 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 177 1
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Рудычева Наталья 95 2
Путин Владимир 3227 2
Минин Александр 9 1
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Свет Алексей 1 1
Корнева Мария 3 1
Бобровская Елена 1 1
Орлинский Дмитрий 2 1
Сопляков Андрей 1 1
Тиняев Роман 3 1
Овчинников Василий 17 1
Зевакин Николай 1 1
Фенелонов Артем 1 1
Прокуронов Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147572 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43883 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2717 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14219 2
Африка - Африканский регион 3510 2
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США - Колумбия - Вашингтон 1398 1
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Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 819 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17707 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2795 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2544 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52454 1
Европа 21879 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1393 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 219 1
Грузия 1250 1
Дания - Орхус 8 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1326 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
Ближний Восток 2971 1
Украина 7654 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13928 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29802 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52111 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8698 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10049 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4451 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8947 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1906 3
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 211 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5543 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5719 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19007 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3486 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 620 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2786 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 136 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24560 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3213 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5873 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48857 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1027 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2167 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16602 1
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Оптимизация затрат - Cost optimization 846 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7101 1
Здравоохранение - Гинекология 36 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8890 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14842 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1267 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5273 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 108 1
Инди - independent 54 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1604 1
Энергетика - Energy - Energetically 5194 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4102 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1603 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1577 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6234 1
РИА Новости 935 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1940 1
АИИ - Агентство интернет-исследований 2 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 47 2
РАН - Российская академия наук 1915 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 97 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 458 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 1
MCIS - Moscow Conference on International Security - Московская конференция по международной безопасности 1 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2469 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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