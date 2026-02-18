Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190759
ИКТ 14714
Организации 11394
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26604
Персоны 82957
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1273
ИАА 746
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 882

Криворучко Алексей


СОБЫТИЯ


18.02.2026 В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink 1
27.05.2024 Против экс-главы информации и связи Управделами Президента завели уголовное дело за махинации при закупках ПО 1
21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 1
10.07.2020 Оператор Wi-Fi в московском метро впервые раскрыл своих владельцев 1
02.07.2019 «Русбитех» представил свои разработки на форуме «Армия-2019» 1
04.07.2017 «Аэроэкспресс» автоматизирует производство с помощью SAP 2
03.04.2013 «Аэроэкспресс» начал прием карт с технологией Visa payWave 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Криворучко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 2
Varton - Вартон ТПК - Gauss 51 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 54 1
СмартМолл 2 1
Ракурс НПФ 169 1
Диаком 5 1
SAP SE 5466 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2608 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
ИКС - Форпост 75 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1390 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 151 3
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 65 1
Callidus Capital 1 1
Geromeli Trade 1 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 58 1
Тетис Кэпитал - Tethys 26 1
Тринфико ИГ 4 1
ТФГ УК - Трансфингрупп УК 5 1
Visa International 1977 1
Совкомбанк ПАО 291 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3125 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 229 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 207 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2204 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 740 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1030 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 758 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 835 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5948 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73938 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34075 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1663 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 177 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11608 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13072 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18840 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 911 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6943 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11505 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27198 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57606 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5347 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3373 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2461 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7358 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1390 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12370 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 522 1
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance - SAP GRC Fraud Management - SAP GRC Access Control - SAP GRC Policy Survey - SAP GRC Audit Management 19 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 61 1
Varton AWADA 5 1
Ростех - ОДК УЗГА - Альтиус БПЛА 3 1
КамАЗ 5350 3 1
FreePik 1519 1
СТЦ - Орлан-10 БПЛА 5 1
Linux OS 11037 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 252 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 35 1
SAP Fiori 43 1
Visa payWave 77 1
Ликсутов Максим 206 1
Асланян Сергей 103 1
Сивцев Илья 166 1
Шевцова Татьяна 1 1
Фролов Денис 68 1
Крихели Авраам 2 1
Надрага Виталий 3 1
Parker Steven - Паркер Стивен 17 1
Дыба Игорь 2 1
Мазурова Рина 1 1
Махмудов Искандер 4 1
Бокарев Андрей 1 1
Седунов Петр 1 1
Путин Владимир 3390 1
Гонтарев Павел 113 1
Борисов Юрий 122 1
Шойгу Сергей 91 1
Вольпе Борис 92 1
Михеев Александр 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 158624 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18827 2
Европа Юго-Восточная 62 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 1
Израиль 2791 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 106 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14554 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3001 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2707 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 834 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 659 1
Кипр - Республика 622 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55128 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5318 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8919 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2257 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6346 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7608 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7305 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5741 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8391 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8166 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5978 1
Аренда 2582 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2710 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6515 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3720 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3048 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7371 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11792 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7816 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3727 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20440 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26054 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6791 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 162 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1093 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2217 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 1
РИА Новости 1002 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420184, в очереди разбора - 726014.
Создано именных указателей - 190759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще