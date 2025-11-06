Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185307
ИКТ 14390
Организации 11164
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26375
Персоны 79724
География 2980
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Тринфико ИГ

Тринфико ИГ

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


06.11.2025 «Связной» больше не банкрот. Компании простили долг в десятки миллиардов. Бренд сохранен, на пепелище можно построить новый бизнес 1
03.04.2023 «Ростелеком» завладел сетью бесплатного Wi-Fi в метро 1
10.07.2020 Оператор Wi-Fi в московском метро впервые раскрыл своих владельцев 2
23.04.2014 «Тринфико» внедрила корпоративный портал «Битрикс24» 3

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Тринфико ИГ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 2
СмартМолл 2 2
Ростелеком 10257 1
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 18 1
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 36 1
Ракурс НПФ 167 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1370 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 1
Максима ГК 20 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 1
1С-Битрикс - Bitrix 618 1
8886 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 146 2
Тетис Кэпитал - Tethys 26 2
Supremum Capital 2 1
Совкомбанк ПАО 282 1
ТФГ УК - Трансфингрупп УК 5 1
Geromeli Trade 1 1
Callidus Capital 1 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 64 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1023 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 225 2
Петербургский метрополитен ГУП 143 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12913 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16972 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72237 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1141 1
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 174 1
Бронирование - Booking 784 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6118 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 738 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33630 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56502 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11138 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4827 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4409 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3379 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8120 1
Московский метрополитен - МосМетро 9 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 607 1
Асланян Сергей 103 2
Крихели Авраам 2 2
Беляев Илья 2 1
Лопаткина Екатерина 1 1
Брюквин Юрий 299 1
Вольпе Борис 92 1
Ликсутов Максим 168 1
Бокарев Андрей 1 1
Махмудов Искандер 4 1
Криворучко Алексей 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45421 2
Кипр - Республика 578 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18438 1
Россия - РФ - Российская федерация 155412 1
Эстония - Эстонская Республика 756 1
Израиль 2781 1
Латвия - Латвийская Республика 823 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17272 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6474 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2676 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8193 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 153 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2245 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1029 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4890 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1249 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5967 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7226 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14930 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20183 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5282 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 471 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2574 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7751 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1064 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2126 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11393 1
Рустелеком ТК 304 1
CNews AWARDS - награда 538 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398049, в очереди разбора - 732471.
Создано именных указателей - 185307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/