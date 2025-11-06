Получите все материалы CNews по ключевому слову
Тринфико ИГ
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Тринфико ИГ и организации, системы, технологии, персоны:
|Асланян Сергей 103 2
|Крихели Авраам 2 2
|Беляев Илья 2 1
|Лопаткина Екатерина 1 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Вольпе Борис 92 1
|Ликсутов Максим 168 1
|Бокарев Андрей 1 1
|Махмудов Искандер 4 1
|Криворучко Алексей 6 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1064 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2126 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11393 1
|Рустелеком ТК 304 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398049, в очереди разбора - 732471.
Создано именных указателей - 185307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.