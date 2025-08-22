Получите все материалы CNews по ключевому слову
Максима ГК
УПОМИНАНИЯ
Максима ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Асланян Сергей 103 5
|Вольпе Борис 92 2
|Воропаева Екатерина 22 2
|Акопян Лоран 5 2
|Миньковский Михаил 25 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Артеменко Алексей 17 1
|Кутузов Максим 21 1
|Чепурин Антон 2 1
|Федоров Дмитрий 24 1
|Черкасов Илья 13 1
|Беляев Илья 2 1
|Венедиктова Мария 8 1
|Кузьмичев Вячеслав 2 1
|Липа Кирилл 5 1
|Калюжный Игорь 27 1
|Чухланцев Александр 16 1
|Шпак Виталий 30 1
|Дрозман Илья 8 1
|Крихели Авраам 2 1
|Масленников Роман 2 1
|Примаков Денис 1 1
|Ссорин Владимир 1 1
|Миньковская Юлия 1 1
|Илларионов Всеволод 1 1
|Локшин Игорь 1 1
|Спирина Светлана 12 1
|Иванов Александр 103 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379524, в очереди разбора - 738813.
Создано именных указателей - 181430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.