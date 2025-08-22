Разделы

Максима ГК


УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 Хозяин «Столото» и Price.ru нацелился купить крупную долю «Аквариуса» 1
23.10.2024 ГК «Максима» и НГУК представили проект автоматизации 2
01.10.2024 ГК «Максима» разработала решение для обеспечения безопасности мостов 3
08.07.2024 Александр Чухланцев назначен генеральным директором ГК «Максима» 3
22.04.2024 iPavlov Intelligent Virtual Assistants Platform 2.0 вошла в реестр отечественного ПО 1
29.03.2024 ГК «Максима» расширяет портфель решений по экомониторингу 6
05.03.2024 ГК «Максима» купила 49% акций компании iPavlov 7
29.02.2024 GMCS разработала аналитическое решение для РФС 1
09.01.2024 Американцы вышли из числа учредителей российского разработчика телеком-оборудования 1
16.10.2023 GMCS стала партнером Comindware 2
06.10.2023 Создатель Wi-Fi-сети для московского метро купил GMCS 1
05.10.2023 Группа «Максима» приобрела мажоритарную долю в ИТ-компании GMCS 5
23.08.2023 ТМХ и «Максима» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровизации машиностроения 3
02.06.2023 ГК «Максима» представила платформу мониторинга мобильных объектов 1
03.04.2023 «Ростелеком» завладел сетью бесплатного Wi-Fi в метро 1
30.03.2023 «Максимателеком» трансформирует бизнес и переходит на новый бренд ГК «Максима» 4
15.09.2022 «Максима» вышла на рынок систем автоматизации производства 1

Публикаций - 17, упоминаний - 43

Максима ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 363 5
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 5
Ростелеком 10081 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 280 2
iPavlov - Айпавлов 9 2
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 36 2
Максима ГК - МТ-Интеграция 10 2
SAP SE 5374 1
Amazon Inc - Amazon.com 3079 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13617 1
8675 1
Oracle Corporation 6795 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 578 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Experian 81 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Comindware - Колловэар 167 1
Ingenico Group - Инженико 46 1
Google LLC 12061 1
СмартМолл 2 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 1
МТС - Иртея 74 1
Максима ГК - ТАП - Технологии автоматизации производства 1 1
Ростех - РТ-Инжиниринг - Геомикс ГГИС - Geomix горно-геологическая информационная система  8 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 129 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 145 2
Visa International 1959 1
Русагро Группа Компаний 317 1
Совкомбанк ПАО 268 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 227 1
Русский стандарт Банк 459 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1892 1
Группа Самолет 90 1
Supremum Capital 2 1
Тетис Кэпитал - Tethys 24 1
Аммоний АО 18 1
Тринфико ИГ 3 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 1
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - ТТ-Трэвел - туристическая компания 26 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1009 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12382 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 784 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1878 1
Петербургский метрополитен ГУП 142 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 222 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1584 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 688 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 49 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54735 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32776 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16155 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21724 6
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 833 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16546 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 611 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7046 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1745 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12750 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9086 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5710 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22279 3
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 732 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11994 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6013 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7094 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11000 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1498 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3061 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7283 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12613 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3873 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1825 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4741 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1287 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2288 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5996 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2595 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4776 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1364 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1467 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3395 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5563 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13046 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 300 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9536 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5054 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7896 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1054 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1162 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 256 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 75 1
SAP Conversational AI 6 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
Google Dialogflow 10 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1909 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1411 1
Московский метрополитен - МосМетро 9 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 1
iPavlov IVA Platform - iPavlov Intelligent Virtual Assistants - Цифровой Ассистент 3 1
FreePik 1252 1
Асланян Сергей 103 5
Вольпе Борис 92 2
Воропаева Екатерина 22 2
Акопян Лоран 5 2
Миньковский Михаил 25 1
Ушацкий Андрей 105 1
Брюквин Юрий 299 1
Артеменко Алексей 17 1
Кутузов Максим 21 1
Чепурин Антон 2 1
Федоров Дмитрий 24 1
Черкасов Илья 13 1
Беляев Илья 2 1
Венедиктова Мария 8 1
Кузьмичев Вячеслав 2 1
Липа Кирилл 5 1
Калюжный Игорь 27 1
Чухланцев Александр 16 1
Шпак Виталий 30 1
Дрозман Илья 8 1
Крихели Авраам 2 1
Масленников Роман 2 1
Примаков Денис 1 1
Ссорин Владимир 1 1
Миньковская Юлия 1 1
Илларионов Всеволод 1 1
Локшин Игорь 1 1
Спирина Светлана 12 1
Иванов Александр 103 1
Россия - РФ - Российская федерация 152273 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44820 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18159 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7885 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52914 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1275 1
Европа Восточная 3112 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3165 1
Ближний Восток 3007 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14347 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1555 1
Монголия 361 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 480 1
Сатурн - Тетис (спутник) 10 1
Азия - Азиатский регион 5668 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19731 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53638 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9613 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16999 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2019 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4217 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6492 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5140 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3694 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11473 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5342 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25260 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5171 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 322 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1011 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5938 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1233 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14542 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4829 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50079 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3507 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7706 1
Энергетика - Energy - Energetically 5366 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2621 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 393 1
Металлы - Серебро - Silver 785 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6405 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2306 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 423 1
Спорт - Футбол 748 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4150 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4229 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5868 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1801 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 848 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 459 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 413 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1061 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11348 1
TAdviser - Центр выбора технологий 415 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1043 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2052 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8288 1
Рустелеком ТК 304 1
CNews AWARDS - награда 533 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379524, в очереди разбора - 738813.
Создано именных указателей - 181430.
