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Бизнес Инвестиции и M&A
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«Максима» вышла на рынок систем автоматизации производства

ГК «Максима», включающая компанию «Максимателеком», объявила о выходе на рынок систем управления производственными процессами. Группа приобрела долю 50% в капитале ООО «Технологии автоматизации производства» – компании-разработчике отечественных автоматизированных систем управления производством.

Выход на рынок российских MES-систем (Manufacturing Execution System) соответствует стратегии группы компаний «Максима» по расширению портфеля промышленных решений и продуктов для цифрового производства. В частности, группа планирует сосредоточится на автоматизации производства дискретного типа, предприятий горнодобывающей отрасли и химической промышленности. Одним из ключевых приоритетов станут проекты по переходу промышленных заказчиков с зарубежных на отечественные программные комплексы и повышению эффективности производственных операций.

В июле 2022 г. группа компаний «Максима» объявила о запуске отраслевой практики по автоматизации бизнес-процессов и финансово-хозяйственной деятельности. Группа предложила отраслевые масштабируемые решения для комплексной автоматизации управления предприятиями на базе отечественных ERP-платформ, в частности, российской «».

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