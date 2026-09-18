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Масленников Роман
СОБЫТИЯ
|18.09.2026
|YADRO расширила линейку телеком-оборудования новым радиомодулем 1
|09.01.2024
|Американцы вышли из числа учредителей российского разработчика телеком-оборудования 1
|10.09.2009
|PR в ИТ: рассматриваем возможности 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Масленников Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1700 1
|Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 572 1
|FreePik 1876 1
|Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 311 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Артеменко Алексей 18 1
|Калюжный Игорь 27 1
|Примаков Денис 1 1
|Ссорин Владимир 1 1
|Миньковская Юлия 1 1
|Илларионов Всеволод 1 1
|Шаралапова Екатерина 1 1
|Миньковский Михаил 25 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167751 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54991 1
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3607 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.