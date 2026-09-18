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Индексная книга (каталог) CNews*
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Масленников Роман

СОБЫТИЯ


18.09.2026 YADRO расширила линейку телеком-оборудования новым радиомодулем 1
09.01.2024 Американцы вышли из числа учредителей российского разработчика телеком-оборудования 1
10.09.2009 PR в ИТ: рассматриваем возможности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Масленников Роман и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16018 1
МТС - Иртея 157 1
МТ-Интеграция - ранее Максима ГК 44 1
Радиогигабит - Радио Гигабит Системс 1 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 806 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 144 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1700 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1289 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23098 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21915 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5645 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3076 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 484 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6656 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16265 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4072 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7520 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2399 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5790 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12402 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1286 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2471 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
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