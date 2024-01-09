Индексная книга (каталог) CNews*
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Артеменко Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 19
Артеменко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1695 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5702 1
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
|Громов Сергей 21 1
|Кудряшов Сергей 27 1
|Бадаев Алексей 40 1
|Помбухчан Хачатур 44 1
|Филимоненок Павел 19 1
|Кондарев Сергей 14 1
|Колганов Владимир 13 1
|Краснопольский Андрей 10 1
|Калюжный Игорь 27 1
|Ушанова Мария 6 1
|Никитин Алексей 38 1
|Федорченко Сергей 7 1
|Бакланов Владимир 2 1
|Слизов Владимир 5 1
|Сухарев Сергей 11 1
|Селезнев Антон 2 1
|Запольская Елена 1 1
|Злобин Вадим 6 1
|Масленников Роман 2 1
|Аксенов Михаил 5 1
|Примаков Денис 1 1
|Ссорин Владимир 1 1
|Миньковская Юлия 1 1
|Щепунова Ольга 4 1
|Илларионов Всеволод 1 1
|Sheppard Eric - Шеппард Эрик 3 1
|Миньковский Михаил 25 1
|Стрелков Сергей 14 1
|Ершов Павел 37 1
|Ибрагимов Рустем 23 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|Свердлов Алексей 19 1
|Баранов Роман 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.