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Индексная книга (каталог) CNews*
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Артеменко Алексей

СОБЫТИЯ


09.01.2024 Американцы вышли из числа учредителей российского разработчика телеком-оборудования 1
11.03.2021 «Вымпелком» применяет Qlik Sense для демократизации данных в масштабах предприятия и оптимизации бизнес-процессов 1
08.10.2020 «Делойт» запустила сервис мониторинга мировых тенденций и анализа данных в централизованном хабе Qlik Sense 1
01.08.2018 «Корус Консалтинг» внедрила систему анализа и отчетности в «Ленте» 1
11.04.2016 Maykor-GMCS создала для «Траско» систему бизнес-аналитики на базе QlikView 1
01.02.2016 «Инфосистемы Джет» построили систему бизнес-аналитики для сети магазинов «Детский мир» 1
23.12.2015 Банк «Санкт-Петербург» внедрил BI-систему на платформе QlikView 1
04.12.2015 «Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал систему составления отчетности с помощью QlikView 1
07.08.2015 «Магнит» расширяет использование QlikView 1
30.07.2014 Российский рынок СХД приблизился к стагнации 1
30.07.2014 Как меняется спрос на BI-решения в России 1
03.12.2013 «Систематика» интегрировала продукты SiTex и QlikView 1
25.10.2013 QlikTech и TAdviser изучили опыт использования BI-систем в России 1
20.09.2012 QlikTech запустил магазин решений для бизнес-аналитики QlikMarket 1
20.06.2012 QlikView Global Games поможет следить за ходом Олимпийских игр 2012 г. с помощью ПК или мобильных устройств 1
17.04.2012 QlikTech анонсировала стратегические планы в России на 2012 г. 1
09.10.2003 Назначены новые региональные менеджеры Microsoft по Приволжскому и Южному федеральным округам 2

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Артеменко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Qlik - QlikTech 176 15
SAP SE 5608 3
Microsoft Corporation 25811 2
IBM - International Business Machines Corp 9706 2
Oracle Corporation 7089 2
Крок - Croc 1970 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1448 2
АТК Консультационная группа - АТК КГ 55 2
HP 3Com 681 1
QUBData 3 1
BI Consult - Би Ай Консалт 23 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 155 1
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 22 1
МТС - Иртея 149 1
МТ-Интеграция - ранее Максима ГК 41 1
Радиогигабит - Радио Гигабит Системс 1 1
Dell EMC 5197 1
X Corp - Twitter 2940 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15896 1
Meta Platforms - Facebook 4625 1
Dell Technologies - Dell Computer 2221 1
HP Inc. 5902 1
9630 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 793 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1487 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1795 1
SAS Institute 1084 1
Hitachi - Хитачи 1502 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9521 1
БАРС Груп 580 1
Visiology - Визиолоджи 96 1
Salesforce 498 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 979 1
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 418 1
Maykor - GMCS 45 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1066 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2436 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 210 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 299 1
Траско - Trasko 32 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1695 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5702 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5679 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7910 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6518 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10726 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54189 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18214 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10407 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36409 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2639 3
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 322 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13990 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18407 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1017 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12962 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12325 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1736 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24522 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1574 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7747 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 463 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 216 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 56 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3154 1
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения - Программно-определяемые хранилища - Software Defined Server - Программно-определяемый сервер 83 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 355 1
SSHD - solid-state hybrid drive - гибридный твердотельный накопитель 50 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6068 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12245 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23019 1
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1145 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 797 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7398 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2433 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2071 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 303 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4017 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2377 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1188 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2584 1
Qlik Qlikview 120 11
Qlik QlikView Discovery 28 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1406 3
Qlik Sense 52 2
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 2
НКК - ГКС - SiTex 30 1
Deloitte Risk Monitor - Deloitte Risk Sensing 3 1
Google BigQuery 24 1
Qlik Market 2 1
Qlik GeoAnalytics 2 1
Qlik Community 1 1
FreePik 1862 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7649 1
Apple iPad 4018 1
Google Android 15295 1
Microsoft Office 4192 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1222 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 861 1
Apple iPhone 6 4861 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 300 1
Statista 267 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 110 1
Громов Сергей 21 1
Кудряшов Сергей 27 1
Бадаев Алексей 40 1
Помбухчан Хачатур 44 1
Филимоненок Павел 19 1
Кондарев Сергей 14 1
Колганов Владимир 13 1
Краснопольский Андрей 10 1
Калюжный Игорь 27 1
Ушанова Мария 6 1
Никитин Алексей 38 1
Федорченко Сергей 7 1
Бакланов Владимир 2 1
Слизов Владимир 5 1
Сухарев Сергей 11 1
Селезнев Антон 2 1
Запольская Елена 1 1
Злобин Вадим 6 1
Масленников Роман 2 1
Аксенов Михаил 5 1
Примаков Денис 1 1
Ссорин Владимир 1 1
Миньковская Юлия 1 1
Щепунова Ольга 4 1
Илларионов Всеволод 1 1
Sheppard Eric - Шеппард Эрик 3 1
Миньковский Михаил 25 1
Стрелков Сергей 14 1
Ершов Павел 37 1
Ибрагимов Рустем 23 1
Ушацкий Андрей 105 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Свердлов Алексей 19 1
Баранов Роман 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166975 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47749 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54860 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19598 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1423 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1233 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3350 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1522 1
Великобритания - Лондон 2433 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2851 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 678 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1522 1
Россия - УФО - Тюменская область 1372 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 702 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1090 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53693 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27423 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16159 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57948 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12352 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2496 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21781 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6561 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9072 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1579 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1484 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6189 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3600 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11713 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 220 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4039 1
Энергетика - Energy - Energetically 5896 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6803 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 426 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8513 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2341 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2394 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1329 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5756 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7865 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5011 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3797 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1676 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9124 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 475 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1275 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 1
TAdviser - Центр выбора технологий 479 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2452 1
IDC - International Data Corporation 4995 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8640 2
Gartner - Гартнер 3661 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 855 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1500 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1285 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
Создано именных указателей - 200097.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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