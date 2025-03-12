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Селезнев Антон
|12.03.2025
|В России катастрофически растут продажи контрафактных наушников Apple и JBL. Больше половины Marshall подделка 1
|11.04.2016
|Maykor-GMCS создала для «Траско» систему бизнес-аналитики на базе QlikView 1
Селезнев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Qlik - QlikTech 160 1
|Bose corp 32 1
|Maykor GMCS 44 1
|Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
|Максима ГК - GMCS 359 1
|Траско - Trasko 32 1
|Qlik Qlikview 117 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146063 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14167 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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