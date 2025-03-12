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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170526
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Селезнев Антон


12.03.2025 В России катастрофически растут продажи контрафактных наушников Apple и JBL. Больше половины Marshall подделка 1
11.04.2016 Maykor-GMCS создала для «Траско» систему бизнес-аналитики на базе QlikView 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Селезнев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Qlik - QlikTech 160 1
Bose corp 32 1
Maykor GMCS 44 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Траско - Trasko 32 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 289 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2542 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15881 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4777 1
Qlik Qlikview 117 1
Щепунова Ольга 4 1
Артеменко Алексей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14167 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18786 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7079 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2955 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Создано именных указателей - 170526.
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