В России катастрофически растут продажи контрафактных наушников Apple и JBL. Больше половины Marshall подделка

В России растут продажи контрафактных наушников мировых брендов. Основная масса контрафакта продается на маркетплейсах. Например, на российский рынок приходится одна десятая мировых продаж колонок и наушников британской Marshall, однако более половины на деле оказывается подделкой. Участники рынка отмечают, что схожая ситуация наблюдается у брендов Bang & Olufsen, Bose, Harman, JBL, Apple и других.

Предупреждение о росте контрафакта наушников

В России растут продажи поддельных наушников мировых брендов Marshall, Bang & Olufsen, Bose, Harman, JBL и Apple, об этом пишет «Коммерсант».

По данным компании «Марвел-Дистрибуция», за 2024 г. на Россию пришлось около 10% мировых продаж наушников и колонок британского бренда Marshall, но больше половины продаж являются подделками. Аналитики отмечают, что в начале 2025 г. значительная часть продаж приходится на маркетплейсы, а там вероятность встретить контрафакт высокая.

Дистрибуторы говорят, что такая статистика касается и других брендов наушников и колонок: Bose, JBL, Apple. Собеседник «Коммерсант» объясняет: недостаточное законодательное регулирование в России позволяет продавцам на маркетплейсах выставлять подделки под видом оригинала по сниженным ценам. Например, одну из моделей наушников Marshall на маркетплейсах продают где-то за 11 тыс. руб., где-то за 5 тыс. руб., а где-то за 750 руб.

Контрафактом называется продукт, созданный на основе оригинала с нарушением авторских прав. Производство такой продукции осуществляется без патента, без разрешения владельца бренда. Подделка — это имитация оригинального продукта и упаковки, фальсификат, дешевый аналог известного бренда.

Unsplash - Marina Zaharkina В России более половины наушников Marshall поддельные, растут продажи контрафакта и других мировых брендов Apple и JBL

Старший продакт-менеджер дистрибутора diHouse Антон Селезнев связывает всплеск подделок с параллельным импортом. Во-первых, бороться с контрафактом может только сам правообладатель, а он из России ушел. Во-вторых, виноваты сами маркетплейсы, которые недостаточно контролируют продажи товаров ушедших брендов. Селезнев объяснил, что это делать сложно, так как существует огромное количество продавцов и методов обхода верификаций. Чаще всего такие продавцы через несколько недель или месяцев после создания аккаунта закрывают свой бизнес и не несут перед покупателями никакой ответственности.

В таких сложных условиях аналитики «Марвел-Дистрибуция» советуют российским покупателям приобретать технику только у проверенных продавцов или в крупных розничных сетях. При покупке необходимо проверять серийные номера устройства, а в случае покупки подделки — обращаться в техническую поддержку маркетплейса или напрямую к продавцу.

Подделки отечественной техники

Как писал CNews в феврале 2025 г., производитель российской электроники ICL обратился в суд из-за поставок государственным заказчикам контрафактной техники под видом продукции компании. С такими кейсами производитель столкнулся в разных регионах, включая Хабаровск, Кемерово, Якутск, Ставрополье и другие.

В настоящий момент ICL (АО «АйСиЭл-КПО ВС») выиграла суд за нарушение исключительных прав на товарный знак на сумму 1,9 млн руб. Иск компания подала в июне 2024 г. к поставщику контрафактной продукции «МЛЦ», следует из картотеки Арбитражных судов.

«Истец ссылается на нарушение ответчиком принадлежащего ему исключительного права на товарный знак ICL, что выразилось в поставке ответчиком третьим лицам контрафактного товара, на который было нанесено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истцом», отмечается в решении суда.

Как пояснил CNews представитель ICL, на электронику был нанесен товарный знак. При этом серийный номер был составлен с нарушениями. Сам факт поставки товара не произведенного ICL, но под их брендом, компания обнаружила через портал государственных закупок. По данным ICL, они сталкивались с контрафактными поставками 78 шт. ноутбуков, 159 системных блоков и другой техники.

Доля контрафакта в России

По оценкам аналитиков РБК в 2024 г., рынок нелегальной продукции в России с 2020 г. вырос на 58% (в текущих ценах). В результате оборот нелегальных товаров в 2023 г. составил 4,9 трлн руб., что составляет около 10,1% оборота всей розничной торговли России. Это более чем в пять раз превышает аналогичный общемировой показатель (в среднем 1,8% розницы).

Рост нелегального товарооборота приводит к убыткам федерального бюджета. Суммарный объем налога на добавленную стоимость (НДС), недополученного бюджетом России лишь в 2023 г., оценен в 976,9 млрд руб. (около 13,6% от текущего объема поступлений НДС). В этом антирейтинге лидирует оборот fashion-товаров (это модная одежда, обувь и разные аксессуары к ним), а также продуктов питания и безалкогольных напитков.

Контрафактная торговля также снижает поступления от продажи подакцизных товаров. Потери бюджета с учетом недополученных государством средств от налогов и акцизов оцениваются примерно в 167,4 млрд руб. для рынка табачной и никотинсодержащей продукции; в 127 млрд руб. – для рынка алкоголя.

Развитие теневого рынка товаров, по мнению исследователей из РБК, обусловлено несколькими факторами. Среди них – инфляция, легализация параллельного импорта, действующий мораторий на проверки бизнеса (включая розницу), а также высокие темпы развития маркетплейсов. Согласно оценкам аналитиков, 40,4% оборота теневого рынка товаров приходится на розничные магазины; 37,3% – на онлайн-каналы (маркетплейсы, интернет-магазины). 22,3% продаж нелегальной продукции обеспечивают рынки, ярмарки и прочие форматы так называемой нецивилизованной розницы.