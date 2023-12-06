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Samsung Harman Kardon Harman Multimedia Harman International Industries

Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries


06.12.2023 Россияне растоптали в суде всемирно знаменитого производителя наушников и колонок JBL

ранее вынесенное решение суда в отведенные для этого сроки. Общая суть претензий: «Урал», по мнению Harman, незаконно скопировала дизайн колонок JBL, чтобы привлечь больше покупателей. JBL – эт
07.07.2022 Viewsonic выпустила в продажу серию дисплеев All-in-One с разрешением 4K UHD и усовершенствованной технологией сборки светодиодов

ысокой контрастностью и увеличенным углом обзора на диагонали 216 дюймов. За звук отвечают динамики Harman Kardon. Два дисплея LDP, поставленные бок о бок, образуют единую площадь отображения д
04.03.2022 В России стартовали продажи нового планшета Huawei Matepad для офисных и образовательных задач

Устройство также получило стереосистему с высокоамплитудными динамиками, настроенными специалистами Harman Kardon, обновлённый дизайн рабочего стола и функцию Huawei Share для кроссплатформенно
16.02.2022 Huawei представляет новый планшет MatePad на базе Harmony OS 2

ony OS, обновленный дизайн рабочего стола и четыре высокоамплитудных динамика с настройкой звука от Harman Kardon. Планшет совместим со стилусом Huawei M-Pencil второго поколения и поддерживает
Борис Тарасулла, Harman: Бесконтактные технологии идут с нами в следующий год

ктные технологии идут с нами в следующий год Борис Тарасулла глава Центра исследований и разработок Harman в Нижнем Новгороде Компания Harman, которая с 2017 года входит в состав Samsung
09.04.2021 Huawei представила обновленный планшет Huawei Matepad. Цена. Фото

обеспечивает более быструю и стабильную беспроводную связь. Устройство также получило стереосистему Harman/Kardon c четырьмя динамиками. Данный планшет стал вторым в серии устройством, получивш
05.03.2021 Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото

– так, чтобы оно идеальным образом сочеталось с привычными функциями линейки, максимальным комфортом для городского жителя и отличным звуком в духе JBL», – сказал Евгений Конов, генеральный директор «Harman Россия». Легендарный звук JBL, никаких проводов, удобная посадка и отсутствие окружающего шума – все, что нужно, чтобы оставаться в стремительном темпе мегаполиса и двигаться под любимые
10.09.2020 Компания Harman отсудила домен JBL.ru у киберсквоттеров

Harman отсудила домен jbl.ru Американская корпорация Harman International Incorporated, производящая аудиотехнику под брендом JBL, стала администратором домена jbl.ru. Это следует из данных базы Whois. Судебные разбирательства за право распоряжат
24.08.2020 Harman и Black Star представили колонки JBL в специальной расцветке. Фото

ые поддержат артисты лейбла Black Star и амбассадоры JBL. Участников ждут масса призов, подарочных сертификатов и уникальных событий, а также главный приз – два билета на поездку в Лондон и посещение Harman Experience Center. «Для нас, как большой глобальной компании и одного из лидеров рынка, всегда особый вызов - придумать совместную коллаборацию с партнерами, специально для локального ры
11.06.2020 Планшеты Huawei MatePad поступили в продажу в России. Цены

олучила безрамочный экран, процессор с нейромодулем, четырехканальную аудиосистему с настройками от Harman Kardon, режим защиты зрения, широкоугольную фронтальную камеру и интеллектуальные инте
20.09.2019 Новая акустика Harman получила Google Ассистент

Компания HARMAN представила на российском рынке восемь новых акустических систем из линейки Harman Kardon Citation. Среди новинок: полочные монокомпоненты One и 100 с сенсорным управлен
22.03.2019 Миниатюрность - не помеха качеству

onics, HARMAN представляет на российском рынке портативную акустическую систему премиального класса Harman Kardon Esquire Mini 2. Дизайн Harman Kardon Esquire Mini 2 минималистичен и эле
28.02.2019 Гармония звука в любом помещении

В России представлена серия домашних акустических систем Harman Kardon Enchant. В системах использована патентованная технология Harman Kardon MultiBeam, которая использует алгоритм цифровой обработки, позволяющий звуковым панелям Enchant созд
16.10.2018 Элегантный звук в пятом поколении

Новая акустическая система Harman Kardon Onyx Studio 5 получила полностью переработанный дизайн и улучшенные технические
03.09.2018 Harman обновился всеми брэндами

ла с нужного момента. JBL Link Bar Сегмент премиум-решений получил сразу два обновления под брендом Harman Kardon. Портативная акустическая система Harman Kardon Esquire Mini 2 заключена
15.08.2018 Samsung и Harman Kardon представили новую линейку саундбаров

nics объявила о выпуске двух премиальных саундбаров HW-N950 и HW-N850, созданных в сотрудничестве с Harman Kardon, известным производителем потребительской аудиотехники. В знак начала партнерст
28.02.2018 Harman Connected Services будет создавать приложения для российской мобильной ОС

man Connected Services объединяют усилия Открытая мобильная платформа (ОМП), разработчик Sailfish Mobile OS RUS, первой российской операционной системы для мобильных устройств, заключила соглашение с Harman International, дочерней компанией Samsung Electronics, специализирующейся на технологиях для автомобильных, потребительских и корпоративных рынков. Как сообщили в компании, сотрудничеств
03.03.2017 Harman и VMware представили совместные IoT-решения для бизнеса

Компания Harman, производитель технологий подключения для автотранспорта, потребительского и корпоративного рынков, и VMware, игрок рынка облачных инфраструктур и корпоративной мобильности, объявили о с
21.02.2017 TeamViewer и Harman совместно представят IoT-решение для управления «умными» зданиями и устройствами

Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, объявила о своем сотрудничестве с компанией Harman, специализирующейся в области технологий для подключенных автомобилей, инновационных аудиоустройств, проектирования, облачных и аналитических решений. Как рассказали CNews в TeamViewer,

05.01.2017 Обзор планшета Huawei MediaPad M3

этому в решении от Huawei акценты смещены в сторону мультимедиа и развлекательных функций, акустика Harman Kardon и наушники-гарнитура от AKG — лишнее тому подтверждение. При это с таким сценар
14.11.2016 Samsung покупает легендарного производителя систем для авто за $8 млрд

Samsungпокупает Harman Samsung Electronics собирается приобрести американского производителя автомобильных си
09.11.2016 Совершенство звука в миниатюре

о ищет высококачественный звук в компактном корпусе стоит обратить внимание на акустическую систему Harman Kardon Onyx Mini. Новая премиальная портативная акустическая система Harman Kardon<
02.09.2016 Детали концепции "Connected by HARMAN" раскрыли на IFA

ого баса. Немало показано на выставке и акустических систем. В частности, представлена беспроводная Harman Kardon Onyx Mini. Это акустическая система с подключением по Bluetooth, созданная спец
04.08.2016 Стиль и мощь новой системы Harman

Торжество дизайна и качественного звука показала HARMAN в третьем поколении флагманских акустических систем Onyx Studio. Модель Harman Kardon Onyx Studio 3 поддерживает технологию Harman Kardon Wireless Dual Sound, благодаря кот
18.02.2016 LG и Harmon Kardon задают тон

Сотрудничество LG Electronics и Harmon Kardon продолжает приносить свои плоды в виде выхода на рынок новых качественных гарнитур премиум-класса. Очередной новинкой партнёров стала беспроводная гарнитура LG TONE Platinum. В мо
03.09.2015 UltraHD на 12 дюймах и Harman Kardon в придачу

ью 12,5 дюймов и разрешением 3840 на 2160 точек. Разумеется, к нему «прилагается» светодиодная подсветка и возможность сенсорного ввода. За звуковую базу Toshiba Satellite Radius 12 отвечала компания Harman Kardon, установившая в модель свои лучшие стереодинамики. Вычислительная платформа новинки собрана из процессора Intel Core i7 шестого поколения архитектуры, 8 гигабайт LPDDR3 RAM и твер
03.02.2015 Harman Kardon Omni и Harman Kardon Adapt - основа для мультирум-систем

Производитель аудиотехники HARMAN представил на российском рынке беспроводные колонки Harman Kardon Omni, которые можно синхронизировать в системы класса «мультирум» с помощь спец
01.08.2014 Harman: новинки и тренды «правдивого звука»

производству. Радует то, что среди них есть и наши соотечественники. Так главным дизайнером бренда Harman Kardon является Александр Демин из Петербурга. От Джими Хендрикса до Apple Компания HA
26.06.2014 Harman приобрел производителя спортивных наушников Yurbuds

Компания Harman International Industries объявила о покупке базирующегося в Сент-Луисе производителя с
26.05.2014 Harman освободит отечественных меломанов от проводов

Компания HARMAN представила на российском рынке новейшие ресиверы топ-класса Harman Kardon HK 3700 и Harman Kardon HK 3770. Существенным новшеством конструкции рес
21.03.2014 Я слышу, следовательно, я существую: изучаем историю легенды HARMAN

еля. Простой пример: легендарный акустический бренд JBL, который был создан на несколько лет раньше Harman Kardon, входит в Harman International Industries с 1969 года и своим успехом на рынке

24.02.2014 Флагманский магазин Harman открывается в Москве

цы. Тут, на 216 квадратных метрах площади, будет представлен широчайший спектр продукции марок JBL, Harman Kardon, AKG, Infinity, JBL Synthesis, Mark Levinson, Lexicon и Revel. Два из четырёх т
14.01.2014 Harman показал автомобильную Linux-платформу с гипервизором

Известный производитель аудиооборудования Harman International Industries анонсировал новую масштабируемую платформу, предназначенную д
15.02.2013 Harman обрадовал российскую розницу переходом на прямые продажи

Американская Harman поставила задачу начать прямые продажи потребительской электроники в России крупным ро
16.01.2013 Harman готовит революцию в развлекательных системах автомобилей

Коммерческая доступность информационно-развлекательной системы Harman с управлением жестами для автомобилей ожидается в 2014 г., рассказал CNews президент Harman Динеш Паливал (Dinesh Paliwal).   На прошедшей недавно выставке потребительской электро
11.01.2013 Harman представил беспроводную док-станция JBL OnBeat Rumble с коннектором Lightning

Компания Harman на выставке CES-2013 представила док-станцию JBL OnBeat Rumble. Акустическая система OnBeat Rumble оснащена коннектором Lightning, для работы с новыми устройствами Apple - iPhone 5, iPad
10.01.2013 Поставщик аудио-систем для BMW и Toyota откроет центр разработок в России

Американский производитель аудио-систем для автомобилей Harman в ближайшем будущем планирует открыть в России центр разработок, заявил CNews президент компании Динеш Паливал (Dinesh Paliwal). Точный срок открытия центра в Harman не называют,

04.07.2012 Harman Kardon Sound Sticks III: новая прозрачная акустическая система

Компания Harman представила на российском рынке акустическую систему Harman Kardon Sound Sticks III из прозрачного пластика. Впервые акустическая система Sound St
27.10.2011 Метеоритный гость: тест колонок Harman/Kardon GLA-55

ся необычному и подчас даже вычурному дизайну - акустика для этих устройств должна «держать марку». Harman Kardon GLA-55 Все это отчасти можно отнести и к Harman/Kardon GLA-55, стереофонической
27.01.2011 Harman представила новую акустическую систему для домашнего кинотеатра

nternational Industries представила новую модель акустической системы 2.1 для домашнего кинотеатра. Harman Kardon® SB 16 представляет собой компактное решение для малогабаритных квартир, состоя

Публикаций - 319, упоминаний - 434

Samsung и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung - Harman - JBL 211 68
Nvidia Corp 3343 64
Toshiba Corporation 2915 61
Samsung Electronics 10038 60
Apple Inc 11743 49
Intel Corporation 11971 48
Sony 6503 42
ASUS - AsusTek Computer Inc 2007 40
Huawei 3744 39
Lenovo Group 2248 38
LG Electronics 3580 38
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2476 28
AKG 65 25
Microsoft Corporation 24209 24
Google LLC 11478 23
ДОК 813 19
Zoom Int - Zoom Video Communications 1392 19
Dell EMC 4987 19
AMD Graphics Product Group - ATI 933 18
AMD - Advanced Micro Devices 4050 17
Xiaomi 1557 17
HP Inc. 5636 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5650 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 10
Yandex - Яндекс 6655 8
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 8
VAIO 334 8
Philips 2039 8
Bang&Olufsen - B&O 137 8
Dell Technologies - Dell Computer 2122 7
HP Compaq Computer Corp 1916 7
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 54 7
Fujitsu 2032 7
Sharp Corporation 1037 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 614 6
IBM - International Business Machines Corp 9370 6
Qualcomm Technologies 1769 6
Hisense Group Holdings 125 5
Lenovo Motorola 3494 5
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 578 5
Белый Ветер 346 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6832 9
BMW Group 429 9
TÜV Rheinland Group 121 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2092 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 370 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6707 5
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 261 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 458 5
PCHome 32 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 4
Yamaha - Ямаха 103 4
Volkswagen Group - VW 268 4
Jaguar Land Rover 91 4
MSC Cruises 3 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 244 3
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 77 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Ferrari NV 157 3
Геометрия НПО 135 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 773 3
Ford 402 3
Volkswagen Audi Group 201 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 189 3
Honda Motor Company 232 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 112 3
Hyundai Motor Company 356 3
Carl Zeiss AG 292 3
Связной ГК 1360 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 2
Toyota - Lexus 71 2
Tesla Motors 374 2
Grundig 38 2
Kickstarter 127 2
Евросеть 1403 2
Лента - Сеть розничной торговли 1942 2
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 99 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 183 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Даймлер-Бенц АГ - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 200 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4417 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 939 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 604 2
Судебная власть - Judicial power 2234 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 47 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 249 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5194 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 745 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 1
Россия-страна возможностей АНО 19 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 146 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 206 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1741 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 990 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4762 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2978 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 627 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1811 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2393 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10771 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4227 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1401 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 521 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6195 3
Linux Foundation 178 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 214 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 86 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 673 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 280 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 38 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 7 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 5 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13907 130
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20109 129
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6999 123
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12200 122
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9207 117
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9701 116
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12101 114
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23071 109
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8910 108
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13386 95
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23022 94
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5873 89
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9709 89
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1838 83
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16622 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45955 79
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11826 78
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23982 78
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5577 74
Наушники - Headphones 3777 74
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2021 69
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5823 68
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3649 66
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7101 66
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3231 60
Клавиатура - Keyboard 2086 59
Микрофон - Microphone 2359 57
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6930 53
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3440 52
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2611 51
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5565 50
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2279 49
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4180 48
Контрастность 2744 42
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13605 42
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5942 42
Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3352 42
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15697 42
USB Type-C - USB-C - USB 3 1686 41
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10465 37
Google Android 13539 52
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1264 47
Toshiba Satellite 132 34
Intel Core - Семейство процессоров 1168 32
Microsoft Windows 15176 30
Toshiba Qosmio 85 29
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1306 29
Microsoft Windows 10 1684 27
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 955 25
Nvidia GeForce GTX 518 24
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 832 22
Apple iOS 7435 22
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1435 21
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 21
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 339 20
Nvidia GeForce Go 189 19
AMD Mobility Radeon 232 19
Apple iPad 3814 19
Apple iPhone - серия смартфонов 6917 18
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 928 18
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 248 18
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1888 17
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 480 17
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 767 17
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 166 16
Nvidia GeForce GT 336 16
Intel Core i - Cерия процессоров 500 16
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 411 15
Google Play - Google Store - Android Market 3182 15
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 232 14
Intel Centrino - Intel Sonoma 578 14
VAIO VGN 90 14
Intel Celeron - Серия процессоров 958 13
Linux OS 9281 13
Acer Aspire - серия ноутбуков 318 12
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 425 12
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 12
Apple iPad Pro 285 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4873 12
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 429 11
Ксенин Алекс 311 20
Симонов Игорь 102 4
Конов Евгений 3 3
Путин Владимир 3000 2
Зиборов Сергей 2 2
Гурко Александр 136 2
Катаев Александр 40 2
Уханов Максим 2 2
Dhawan Sanjay - Дхаван Санджей 2 2
Roh Greg - Роа Грег 2 1
Василевский Андрей 20 1
Jun Lei - Цзунь Лей 45 1
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Левашов Александр 90 1
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Jobs Steve - Джобс Стив 1005 1
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Сладков Сергей 1 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 1
Савельев Андрей 9 1
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Гуцериев Михаил 111 1
Круглов Константин 28 1
Ю Ричард - Yu Richard 20 1
Долгополов Артем 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 135758 164
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51213 58
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16273 33
Япония 13153 31
Европа 21474 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41379 17
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Азия - Азиатский регион 5336 8
Франция - Французская Республика 7720 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13158 7
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Германия - Берлин 707 6
Африка - Африканский регион 3396 5
Земля - планета Солнечной системы 10202 5
Финляндия - Финляндская Республика 3557 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13866 4
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 665 3
Южная Корея - Сеул 359 3
Беларусь - Белоруссия 5375 3
Китай - Шанхай 763 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1067 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7001 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1715 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2893 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2508 3
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2783 3
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