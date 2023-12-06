Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries

Россияне растоптали в суде всемирно знаменитого производителя наушников и колонок JBL ранее вынесенное решение суда в отведенные для этого сроки. Общая суть претензий: «Урал», по мнению Harman, незаконно скопировала дизайн колонок JBL, чтобы привлечь больше покупателей. JBL – эт

Viewsonic выпустила в продажу серию дисплеев All-in-One с разрешением 4K UHD и усовершенствованной технологией сборки светодиодов ысокой контрастностью и увеличенным углом обзора на диагонали 216 дюймов. За звук отвечают динамики Harman Kardon. Два дисплея LDP, поставленные бок о бок, образуют единую площадь отображения д

В России стартовали продажи нового планшета Huawei Matepad для офисных и образовательных задач Устройство также получило стереосистему с высокоамплитудными динамиками, настроенными специалистами Harman Kardon, обновлённый дизайн рабочего стола и функцию Huawei Share для кроссплатформенно

Huawei представляет новый планшет MatePad на базе Harmony OS 2 ony OS, обновленный дизайн рабочего стола и четыре высокоамплитудных динамика с настройкой звука от Harman Kardon. Планшет совместим со стилусом Huawei M-Pencil второго поколения и поддерживает

Борис Тарасулла, Harman: Бесконтактные технологии идут с нами в следующий год ктные технологии идут с нами в следующий год Борис Тарасулла глава Центра исследований и разработок Harman в Нижнем Новгороде Компания Harman, которая с 2017 года входит в состав Samsung

Huawei представила обновленный планшет Huawei Matepad. Цена. Фото обеспечивает более быструю и стабильную беспроводную связь. Устройство также получило стереосистему Harman/Kardon c четырьмя динамиками. Данный планшет стал вторым в серии устройством, получивш

Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото – так, чтобы оно идеальным образом сочеталось с привычными функциями линейки, максимальным комфортом для городского жителя и отличным звуком в духе JBL», – сказал Евгений Конов, генеральный директор «Harman Россия». Легендарный звук JBL, никаких проводов, удобная посадка и отсутствие окружающего шума – все, что нужно, чтобы оставаться в стремительном темпе мегаполиса и двигаться под любимые

Компания Harman отсудила домен JBL.ru у киберсквоттеров Harman отсудила домен jbl.ru Американская корпорация Harman International Incorporated, производящая аудиотехнику под брендом JBL, стала администратором домена jbl.ru. Это следует из данных базы Whois. Судебные разбирательства за право распоряжат

Harman и Black Star представили колонки JBL в специальной расцветке. Фото ые поддержат артисты лейбла Black Star и амбассадоры JBL. Участников ждут масса призов, подарочных сертификатов и уникальных событий, а также главный приз – два билета на поездку в Лондон и посещение Harman Experience Center. «Для нас, как большой глобальной компании и одного из лидеров рынка, всегда особый вызов - придумать совместную коллаборацию с партнерами, специально для локального ры

Планшеты Huawei MatePad поступили в продажу в России. Цены олучила безрамочный экран, процессор с нейромодулем, четырехканальную аудиосистему с настройками от Harman Kardon, режим защиты зрения, широкоугольную фронтальную камеру и интеллектуальные инте

Новая акустика Harman получила Google Ассистент Компания HARMAN представила на российском рынке восемь новых акустических систем из линейки Harman Kardon Citation. Среди новинок: полочные монокомпоненты One и 100 с сенсорным управлен

Миниатюрность - не помеха качеству onics, HARMAN представляет на российском рынке портативную акустическую систему премиального класса Harman Kardon Esquire Mini 2. Дизайн Harman Kardon Esquire Mini 2 минималистичен и эле

Гармония звука в любом помещении В России представлена серия домашних акустических систем Harman Kardon Enchant. В системах использована патентованная технология Harman Kardon MultiBeam, которая использует алгоритм цифровой обработки, позволяющий звуковым панелям Enchant созд

Элегантный звук в пятом поколении Новая акустическая система Harman Kardon Onyx Studio 5 получила полностью переработанный дизайн и улучшенные технические

Harman обновился всеми брэндами ла с нужного момента. JBL Link Bar Сегмент премиум-решений получил сразу два обновления под брендом Harman Kardon. Портативная акустическая система Harman Kardon Esquire Mini 2 заключена

Samsung и Harman Kardon представили новую линейку саундбаров nics объявила о выпуске двух премиальных саундбаров HW-N950 и HW-N850, созданных в сотрудничестве с Harman Kardon, известным производителем потребительской аудиотехники. В знак начала партнерст

Harman Connected Services будет создавать приложения для российской мобильной ОС man Connected Services объединяют усилия Открытая мобильная платформа (ОМП), разработчик Sailfish Mobile OS RUS, первой российской операционной системы для мобильных устройств, заключила соглашение с Harman International, дочерней компанией Samsung Electronics, специализирующейся на технологиях для автомобильных, потребительских и корпоративных рынков. Как сообщили в компании, сотрудничеств

Harman и VMware представили совместные IoT-решения для бизнеса Компания Harman, производитель технологий подключения для автотранспорта, потребительского и корпоративного рынков, и VMware, игрок рынка облачных инфраструктур и корпоративной мобильности, объявили о с

TeamViewer и Harman совместно представят IoT-решение для управления «умными» зданиями и устройствами Компания TeamViewer, поставщик программного обеспечения для удаленного управления устройствами и интерактивной совместной работы, объявила о своем сотрудничестве с компанией Harman, специализирующейся в области технологий для подключенных автомобилей, инновационных аудиоустройств, проектирования, облачных и аналитических решений. Как рассказали CNews в TeamViewer,

Обзор планшета Huawei MediaPad M3 этому в решении от Huawei акценты смещены в сторону мультимедиа и развлекательных функций, акустика Harman Kardon и наушники-гарнитура от AKG — лишнее тому подтверждение. При это с таким сценар

Samsung покупает легендарного производителя систем для авто за $8 млрд Samsungпокупает Harman Samsung Electronics собирается приобрести американского производителя автомобильных си

Совершенство звука в миниатюре о ищет высококачественный звук в компактном корпусе стоит обратить внимание на акустическую систему Harman Kardon Onyx Mini. Новая премиальная портативная акустическая система Harman Kardon<

Детали концепции "Connected by HARMAN" раскрыли на IFA ого баса. Немало показано на выставке и акустических систем. В частности, представлена беспроводная Harman Kardon Onyx Mini. Это акустическая система с подключением по Bluetooth, созданная спец

Стиль и мощь новой системы Harman Торжество дизайна и качественного звука показала HARMAN в третьем поколении флагманских акустических систем Onyx Studio. Модель Harman Kardon Onyx Studio 3 поддерживает технологию Harman Kardon Wireless Dual Sound, благодаря кот

LG и Harmon Kardon задают тон Сотрудничество LG Electronics и Harmon Kardon продолжает приносить свои плоды в виде выхода на рынок новых качественных гарнитур премиум-класса. Очередной новинкой партнёров стала беспроводная гарнитура LG TONE Platinum. В мо

UltraHD на 12 дюймах и Harman Kardon в придачу ью 12,5 дюймов и разрешением 3840 на 2160 точек. Разумеется, к нему «прилагается» светодиодная подсветка и возможность сенсорного ввода. За звуковую базу Toshiba Satellite Radius 12 отвечала компания Harman Kardon, установившая в модель свои лучшие стереодинамики. Вычислительная платформа новинки собрана из процессора Intel Core i7 шестого поколения архитектуры, 8 гигабайт LPDDR3 RAM и твер

Harman Kardon Omni и Harman Kardon Adapt - основа для мультирум-систем Производитель аудиотехники HARMAN представил на российском рынке беспроводные колонки Harman Kardon Omni, которые можно синхронизировать в системы класса «мультирум» с помощь спец

Harman: новинки и тренды «правдивого звука» производству. Радует то, что среди них есть и наши соотечественники. Так главным дизайнером бренда Harman Kardon является Александр Демин из Петербурга. От Джими Хендрикса до Apple Компания HA

Harman приобрел производителя спортивных наушников Yurbuds Компания Harman International Industries объявила о покупке базирующегося в Сент-Луисе производителя с

Harman освободит отечественных меломанов от проводов Компания HARMAN представила на российском рынке новейшие ресиверы топ-класса Harman Kardon HK 3700 и Harman Kardon HK 3770. Существенным новшеством конструкции рес

Я слышу, следовательно, я существую: изучаем историю легенды HARMAN еля. Простой пример: легендарный акустический бренд JBL, который был создан на несколько лет раньше Harman Kardon, входит в Harman International Industries с 1969 года и своим успехом на рынке

Флагманский магазин Harman открывается в Москве цы. Тут, на 216 квадратных метрах площади, будет представлен широчайший спектр продукции марок JBL, Harman Kardon, AKG, Infinity, JBL Synthesis, Mark Levinson, Lexicon и Revel. Два из четырёх т

Harman показал автомобильную Linux-платформу с гипервизором Известный производитель аудиооборудования Harman International Industries анонсировал новую масштабируемую платформу, предназначенную д

Harman обрадовал российскую розницу переходом на прямые продажи Американская Harman поставила задачу начать прямые продажи потребительской электроники в России крупным ро

Harman готовит революцию в развлекательных системах автомобилей Коммерческая доступность информационно-развлекательной системы Harman с управлением жестами для автомобилей ожидается в 2014 г., рассказал CNews президент Harman Динеш Паливал (Dinesh Paliwal). На прошедшей недавно выставке потребительской электро

Harman представил беспроводную док-станция JBL OnBeat Rumble с коннектором Lightning Компания Harman на выставке CES-2013 представила док-станцию JBL OnBeat Rumble. Акустическая система OnBeat Rumble оснащена коннектором Lightning, для работы с новыми устройствами Apple - iPhone 5, iPad

Поставщик аудио-систем для BMW и Toyota откроет центр разработок в России Американский производитель аудио-систем для автомобилей Harman в ближайшем будущем планирует открыть в России центр разработок, заявил CNews президент компании Динеш Паливал (Dinesh Paliwal). Точный срок открытия центра в Harman не называют,

Harman Kardon Sound Sticks III: новая прозрачная акустическая система Компания Harman представила на российском рынке акустическую систему Harman Kardon Sound Sticks III из прозрачного пластика. Впервые акустическая система Sound St

Метеоритный гость: тест колонок Harman/Kardon GLA-55 ся необычному и подчас даже вычурному дизайну - акустика для этих устройств должна «держать марку». Harman Kardon GLA-55 Все это отчасти можно отнести и к Harman/Kardon GLA-55, стереофонической