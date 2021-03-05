Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото

Harman, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков, представила в России обновление линейки JBL Live: полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и Pro+ TWS. В новом поколении удобная посадка, профессиональный звук JBL, а также технологии Ambient Aware и Talkthru дополнены системой активного шумоподавления.

«Линейка Live всегда была для нас пионером для внедрения последних технологий, и новые полностью беспроводные наушники не стали исключением. В них мы воплотили наше видение функции активного шумоподавления во внутриканальных моделях – так, чтобы оно идеальным образом сочеталось с привычными функциями линейки, максимальным комфортом для городского жителя и отличным звуком в духе JBL», – сказал Евгений Конов, генеральный директор «Harman Россия».

Легендарный звук JBL, никаких проводов, удобная посадка и отсутствие окружающего шума – все, что нужно, чтобы оставаться в стремительном темпе мегаполиса и двигаться под любимые композиции. Обе модели оснащены системой технологий Smart Ambient: Ambient Aware и Talkthru в одно касание переключают с полного погружения в музыку на контроль окружающей обстановки или разговор с собеседником, не снимая наушников. Система активного шумоподавления в JBL Live Free NC+ TWS ограничивает пользователя от внешнего мира и позволяет сосредоточиться на текущих задачах. В JBL Live Pro+ TWS используется усовершенствованная технология адаптивного шумоподавления Adaptive Noise Cancelling с возможностью регулировки уровня заглушаемых звуков. Различные по форм-фактору, но одинаково удобные, новинки гарантируют надежную и комфортную посадку в ушах на протяжении длительного времени благодаря сменным мягким силиконовым амбушюрам, которые идут в комплекте в трех разных размерах. Занятия спортом или прогулка под проливным дождем наушникам не страшны, JBL Live Free NC+ TWS защищены от влаги и пота по стандарту IPX7, а Live Pro+ TWS – по стандарту IPX4.

Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS

Использовать парой или по одному – решать пользователю, каждый наушник оснащен отдельным модулем беспроводной связи с технологией Dual Connect. Поддержка Google Fast Pair моментально синхронизирует JBL Live со смартфонами под управлением Android, достаточно просто открыть кейс. Встроенный аккумулятор в сочетании с энергоэффективным Bluetooth пятого поколения демонстрируют внушительную автономность – до семи часов беспрерывной работы от одного заряда и до шести с включенным ANC. Зарядный кейс добавит до 14 дополнительных часов для Live Free NC+TWS и до 21 часа для Live Pro+TWS. Для восполнения энергии можно пользоваться встроенным разъемом USB-С или беспроводными зарядками стандарта QI.

Чтобы всегда оставаться на связи, в каждом корпусе JBL Live Free NC+ TWS предусмотрен встроенный микрофон. Для кристально чистой передачи речи во время разговора в Live Pro+ TWS установлена система из трех микрофонов, два из которых отвечают за передачу голоса, а один – за подавление окружающих шумов. Именно благодаря этой системе наушники поддерживают голосовую активацию встроенных в смартфон помощников, достаточно сказать: «Привет, Сири» или «О’кей, Гугл». Управление воспроизведением на обеих моделях осуществляется касанием к корпусу. Эти функции, а также работа эквалайзера и режимов шумоподавления настраиваются через фирменное приложение My JBL Headphones. Приятные расцветки моделей в пастельных тонах отлично дополнят любой образ красивым и функциональным аксессуаром.

Рекомендованная розничная цена JBL Live Free NC+ TWS – 8990 руб., JBL Live Pro+ TWS – 9990 руб.

JBL Live Free NC+ TWS представлены в четырех цветовых решениях: черном, белом, розовом, синем, JBL Live Pro+TWS представлены в четырех цветовых решениях: черном, белом, розовом, бежевом.

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