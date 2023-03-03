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Samsung Harman JBL Live

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.03.2023 Готовимся к 8 марта: 10 подарков до 10 000 рублей 1
14.07.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS 2
05.03.2021 Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото 4

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Samsung и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung - Harman - JBL 243 3
Samsung Electronics 11065 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 2
Apple Inc 13156 2
STARWIND 34 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Sony 6739 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
Google LLC 12690 1
Logitech 437 1
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
Наушники - Headphones 4479 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 3
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 147 3
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Микрофон - Microphone 2809 2
Аксессуары 4282 2
Эквалайзер - Equalize - темброблок 522 2
Силиконы - полиорганосилоксаны 297 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 395 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 81 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 70 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 636 1
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 300 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 1
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 274 1
Часы - Watch 1059 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 2
Apple AirPlay 133 1
Canon Zoemini 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Fast Pair 10 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
Apple iPhone 8 189 1
Apple iPhone 12 243 1
Huawei Band - Умный браслет 33 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Apple Siri - Голосовой помощник 441 1
Samsung Ambient 37 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 147 1
Apple MagSafe 107 1
Конов Евгений 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 241 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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