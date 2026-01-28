Разделы

28.01.2026 Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM 2
22.02.2024 Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
08.02.2023 Edifier представляет новые модели наушников и колонок 1
23.11.2022 10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM 1
15.11.2022 Realme Buds T100 поступили в продажу в России 1
25.05.2021 Realme представила наушники Buds Air 2 с активным шумоподавлением 1
05.03.2021 Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото 1
06.01.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL TUNE 225TWS 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Google Fast Pair и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10686 3
Samsung - Harman - JBL 234 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 512 2
Google LLC 12320 2
Huawei 4273 1
BBK OPPO Electronics 435 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 913 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 71 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
Наушники - Headphones 4305 7
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1548 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7701 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1612 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 5
Микрофон - Microphone 2705 5
Эквалайзер - Equalize - темброблок 500 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2196 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 4
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 133 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10356 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1688 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1204 3
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1088 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 3
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 827 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1133 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18555 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio - Аудио высокой четкости 103 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 2
Аксессуары 4134 2
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 247 2
Силиконы - полиорганосилоксаны 282 2
Наушники - Амбушюры - Embouchure 125 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4946 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 1
AAC - Advanced Audio Coding 467 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3344 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1263 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2377 1
Google Android 14781 5
BBK Realme Buds Air 15 4
BBK Realme Link 13 4
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 71 3
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 79 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 2
Apple iOS 8305 2
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 97 2
Samsung Galaxy Buds - Наушники 56 2
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds - Honor Choice Headphones 57 2
Samsung - Harman - JBL Tune - серия наушников 13 2
Xiaomi Redmi Buds 15 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Apple AirPods - Наушники 159 1
Apple Siri - Голосовой помощник 421 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 516 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 257 1
BBK OPPO Enco - серия беспроводных наушников 8 1
Sony WF - серия беспроводных наушников 14 1
Huawei Seamless AI Life 22 1
Xiaomi Mi TWS Earbuds 8 1
Anker Soundcore 19 1
BBK Realme Music Studio 1 1
Transsion Holdings - Tecno True - серия наушников 3 1
Samsung Galaxy Wearable 8 1
Honor AI Space 9 1
Samsung - Harman - JBL Live 3 1
Huawei AI Life 20 1
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 2 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Конов Евгений 3 1
Li Sky - Ли Скай 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158045 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18335 2
Европа 24671 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46030 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18763 1
Индия - Bharat 5723 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4314 1
Африка - Африканский регион 3577 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2935 1
Россия - СФО - Новосибирск 4692 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3411 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14531 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1188 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Здравоохранение - Отоларингология 183 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1322 1
