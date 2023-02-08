Edifier представляет новые модели наушников и колонок

Компания Edifier, производитель аудиотехники, представила беспроводную гарнитуру WH950NB с поддержкой звука высокого разрешения Hi-Res Audio. Модель поставляется в черном цвете. Новинка обладает широким набором функций. Среди них — возможность подключить к гарнитуре по Bluetooth сразу два гаджета, наличие двух режимов активного шумоподавления и другие полезные опции. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Благодаря кодеку LDAC с сертификацией Hi-Res Audio и Hi-Res Wireless гарнитура воспроизводит высококачественный звук студийного уровня. Частотный диапазон расширенный — от 20 Гц до 40 кГц. Чувствительность составляет 91 дБ, а импеданс — 32 Ом. Это обеспечивает необыкновенно чистое, четкое и сбалансированное звучание с большим количеством деталей в звуке. Производитель снабдил новинку 40-миллиметровыми динамиками с прочной мембраной из композитной титановой пленки, которая подходит для воспроизведения аудио высокого разрешения.

Модель может работать в трех режимах, которые переключаются с помощью многофункциональной кнопки. Музыкальный режим позволит получить максимум удовольствия от прослушивания любимых мелодий, Игровой — обеспечить сверхнизкую задержку звука 80 мс для полного погружения в геймплей и моментальной скорости реакции, Театральный — создать объемное звучание для наслаждения фильмами и видео.

Edifier WH950NB

Несколько полезных функций в гарнитуре настраиваются через бесплатное приложение Edifier Connect. Например, там можно выбрать любой из двух предустановленных профилей эквалайзера: классический или динамический или создавать собственные пресеты с настройками. Приложение также поможет настроить таймер выключения музыки. Например, можно слушать любимый подкаст перед сном и не просыпаться, чтобы выключить следующий выпуск. В Edifier Connect также можно установить режим ограничения громкости до 85 дБ, чтобы наслаждаться музыкой без опасений за повреждение слуха.

Гарнитур Edifier WH950NB оснащена интеллектуальными алгоритмами активного шумоподавления, которые эффективно убирают любые нежелательные шумы. В одном из режимов можно снизить нежелательные фоновые шумы, а в другом — шум ветра. Четыре встроенных микрофона интегрированы со звуковым процессором, поэтому обеспечивают высокое качество и четкость голосовых вызовов. Это особенно удобно для важных деловых разговоров как на улице, так и в помещении.

Встроенный в новинку Bluetooth-модуль версии 5.3 со сниженным энергопотреблением позволяет подключить по беспроводной связи сразу два устройства. Это означает, что за считанные секунды можно переключаться между просмотром фильма на ноутбуке и ответом на телефонный звонок. За счет технологии Google Fast Pair гарнитура поддерживает быстрое сопряжение по Bluetooth с устройствами на ОС Android. Кроме того, Fast Pair поможет найти смартфон или другой аксессуар, если вы не помните, где его оставили. Edifier WH950NB также легко подключить к ПК или смартфону с помощью комплектного кабеля.

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Встроенный аккумулятор емкостью 480 мАч выдерживает 34 часа воспроизведения музыки с включенным режимом активного шумоподавления или 55 часов — без него. Такая автономность пригодится в длительных командировках и путешествиях. Благодаря функции быстрой зарядки по USB Type-C всего 10 минут подзарядки хватит на 7 часов автономной работы. Полная зарядка батареи занимает 1,5 часа.

Дизайн и конструкция Edifier WH950NB позволяет комфортно использовать их и для работы, и для игр, и в поездках. В амбушюрах сочетаются мягкая протеиновая кожа и пена с эффектом памяти. Стальное оголовье гарантирует изделию долговечность. Конструкция наушников складная конструкция, в комплект входит сумка для переноски.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.