Индексная книга CNews*
Таймер Timer
Публикаций - 278, упоминаний - 282
Таймер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гордеева Анна 36 6
|Ширшов Павел 76 4
|Принцевская Людмила 34 3
|Марфин Алексей 13 3
|Вараксина Ольга 9 3
|Музалев Дмитрий 13 2
|Наумов Максим 97 2
|Лаптева Марина 115 2
|Малафеев Андрей 51 2
|Абрамович Игорь 4 2
|Дашкевич Анастасия 1 1
|Булычев Кир 4 1
|Плеханова Вероника 1 1
|Alford Roland - Элфорд Роналд 1 1
|Гончарова Эльвира 7 1
|Измайлов Максим 9 1
|Кульченко Роман 14 1
|Криницкий Игорь 26 1
|Высоцкая Юлия 3 1
|Чебатко Алексей 6 1
|Акимушкин Виталий 1 1
|Liebherr Hans - Либхерр Ганс 2 1
|Бубнов Борис 1 1
|Зарина Сафиуллина 7 1
|Besson Luc - Бессон Люк 12 1
|Presley Elvis - Пресли Элвиса 9 1
|Monroe Marilyn - Монро Мерилин 5 1
|Халутин Андрей 4 1
|Леонтьев Андрей 2 1
|Лялин Сергей 1 1
|Бурым Андрей 3 1
|Хитров Михаил 25 1
|Медведев Дмитрий 1637 1
|Собянин Сергей 271 1
|Орлов Сергей 24 1
|Понарошку Ирена 5 1
|Попова Мария 140 1
|Семенов Александр 124 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 159 1
|Артимович Дмитрий 36 1
|CNews - ZOOM.CNews 1818 40
|NYT - The New York Times 1011 2
|Forbes - Форбс 675 1
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 463 1
|Neowin 97 1
|Лаборатория Артимовича 8 1
|Cosmopolitan 25 1
|Rambler - Секрет фирмы 34 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 235 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7641 5
|IDC - International Data Corporation 4878 2
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 102 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 176 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1251802, в очереди разбора - 831305.
Создано именных указателей - 129165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1251802, в очереди разбора - 831305.
Создано именных указателей - 129165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.