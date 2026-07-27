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Индексная книга (каталог) CNews*
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Таймер Timer

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.07.2026 Yandex B2B Tech открыл бизнесам возможность создавать собственные плагины в «Трекере» 1
01.07.2026 «Алису AI» теперь можно выбрать ассистентом по умолчанию на Android-смартфонах 1
29.06.2026 Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам 1
11.06.2026 2ГИС запустил «Зеленую волну» 1
16.06.2026 Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина 1
08.06.2026 «Яндекс Авто» и GAC расширяют сотрудничество: сервисы платформы появятся в новом GAC S9 в России 1
06.05.2026 Российская платформа Teamly представила масштабное обновление 1
03.05.2026 Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров 1
20.04.2026 2ГИС начал показывать онлайн сигналы светофоров в Санкт-Петербурге 1
17.04.2026 Из Linux изгоняют процессоры «Байкал» 1
30.03.2026 Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM 2
26.03.2026 Мошенники атакуют банковские приложения россиян ботами для массовых кибератак 1
26.03.2026 В 2025 г. мошенники похитили через атаки на детей более 1 млрд рублей 1
06.03.2026 Новинки от Nothing в России: смартфон Phone (4a) и наушники Headphone (a) 1
24.02.2026 Новые смартфоны серии Infinix Note 60 доступны в «Ситилинке» 1
19.02.2026 Infinix представляет флагманскую серию Note 60 из трех новых моделей 1
01.12.2025 Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют 1
25.11.2025 Teamly представила масштабное обновление платформы для управления знаниями и обучением 1
19.11.2025 Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе 1
18.11.2025 «Яндекс» выпустил новую умную колонку с более мощным звуком, умной подсветкой и ИИ-ассистентом 1
24.10.2025 Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV 1
06.10.2025 Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж 1
12.09.2025 Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM 1
01.09.2025 2ГИС в режиме навигатора начал показывать таймеры светофоров внутри ТТК Москвы, а также в Хорошевском, Дорогомиловском районах, Раменках и Филевском парке 1
29.08.2025 Компания SL Soft FabricaONE.AI представляет ИИ-ассистента линейки продуктов Citeck 1
28.08.2025 Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года 1
05.08.2025 IVA Technologies представила IVA MCU 25.0 1
31.07.2025 Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами 1
21.07.2025 Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi 2
18.07.2025 Acer выпустила большой игровой монитор Nitro XV323QUM3 1
14.07.2025 Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM 2
09.07.2025 В России начались продажи монитора Acer Nitro VG271Z с частотой 280 Гц и FreeSync Premium 1
04.07.2025 Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM 1
23.06.2025 Эксперт Positive Technologies обнаружил уязвимость в приложении Apple Shortcuts 1
10.06.2025 Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM 1
29.04.2025 Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе 1
21.04.2025 В Москве водители смогут отслеживать работу светофоров в реальном времени через навигаторы с «Яндекс Картами» и 2ГИС 1
21.04.2025 «Яндекс Карты» представили технологию отображения сигнала светофора 1
14.04.2025 YouTube бьет себя по рукам. Время просмотра Shorts будет ограничено 1
09.04.2025 Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж 1

Публикаций - 444, упоминаний - 469

Таймер и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 48
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 33
Yandex - Яндекс 9216 33
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 30
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 28
LG Electronics 3735 27
Google LLC 12688 26
Philips 2099 24
Apple Inc 13154 20
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 19
Xiaomi - Сяоми 2231 16
Siemens AG - Siemens Group 2673 15
Ballu Industrial Group 50 14
Microsoft Corporation 25775 14
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 14
Intel Corporation 12811 13
Toshiba Corporation 2980 13
Sony 6739 13
Electrolux AB - Zanussi 61 12
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 12
Canon 1439 11
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 11
Timberk 26 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Kitfort 75 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 54 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
Fujitsu 2105 8
Olympus 475 8
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 8
Xoro Eectronics 81 8
X Corp - Twitter 2938 7
BBK Electronics Corp 332 7
Acer Group - Acer Inc 2776 7
Telegram Group 2940 7
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 7
Hansa - Ханса 114 21
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 18
Dyson 157 14
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 12
Beko - Beko Electronics 83 11
Haier - Candy Group - Канди 101 10
Miele - Миле 139 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Hyundai Motor Company 436 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 7
Ardo - Ардо 36 7
Groupe SEB - Tefal 108 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Daewoo 103 6
Daikin Industries 64 6
Bork - Борк-Ритейл 45 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Braun GmbH 79 5
Bosch - Gaggenau 36 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 4
Композит 99 4
Kärcher - Karcher - Керхер 74 4
NanduQ - Qiwi 1013 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Геометрия НПО 165 3
АЯК - Ассоциация Японские Кондиционеры 5 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Walt Disney Company 647 2
Вотрон 21 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 2
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 2
IMI - Israel Military Industries 5 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 20 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Росдормониторинг ФКУ - Росдорсервис - Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства 7 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 136
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 85
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 83
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 79
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 79
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 77
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 73
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 66
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 60
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 59
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 55
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 54
Вентилятор - Fan 1076 53
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 53
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 52
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 51
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 48
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 46
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 43
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 43
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 43
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 43
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 42
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 41
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 40
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 40
Наушники - Headphones 4478 40
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 39
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 39
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 38
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 38
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 36
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 36
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 36
Контрастность 3042 36
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 35
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 35
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 35
Google Android 15243 52
Apple iOS 8583 32
Microsoft Windows 2000 8678 25
Microsoft Windows 16882 23
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 23
Linux OS 11533 18
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 18
Apple iPhone 6 4861 17
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
Samsung SVR-диктофон 464 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 13
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Oracle Java - язык программирования 3469 12
Xiaomi Mi Home 91 12
Electrolux SenseBoil - Electrolux EHH - Electrolux EKK - Electrolux EKC - Electrolux CPE - Electrolux Inspiration EHD - Electrolux EKD - Electrolux EKI - Electrolux EHS - Electrolux CPE - Electrolux EHGT - Electrolux EXG - варочные панели и плиты 18 10
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 10
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 10
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 9
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 9
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 8
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 8
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 8
Groupe SEB - Moulinex ME 55 8
Electrolux EACS - Electrolux EACM - Electrolux Atrium - серия кондиционеров 19 7
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 105 7
Ballu DC Inverter - Ballu SMART Electronic - Ballu Fresh Air - Ballu Vision - Ballu X-Cube - Ballu Olymp - Ballu BPAC - Ballu BPPC - Ballu BSD - Ballu BSVP - Ballu BSUI - Ballu BSLI - Ballu BSG - Ballu BSM - Ballu BSEP - сплит-системы - кондиционеры 17 7
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 7
Gen Digital - Avast Smart Life 33 7
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 7
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 6
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 6
Samsung Digimax 38 6
Microsoft Windows 7 2007 6
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 6
Apple macOS 2419 6
Apple - App Store 3109 6
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 6
Гордеева Анна 36 6
Ширшов Павел 76 6
Марфин Алексей 13 4
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 3
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Абрамович Игорь 4 2
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Шрамко Владимир 2 2
Lees Geoff - Лис Джоф 3 2
Демкин Роман 2 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 30
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Турция - Турецкая республика 2620 14
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