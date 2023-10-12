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Таймер Timer



12.10.2023 «Мультилаб» выпустила обновление видеоредактора VSDC 8.3 1

22.09.2023 11 функций WhatsApp, о которых не все знают 1

14.08.2023 Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber 1

03.08.2023 Летние обновления ELMA365 Service – платформы для организации внутреннего и клиентского сервиса 1

26.07.2023 Дмитрий Казаринов, «СофтТелематика»: Цифровизация приближает нас к эре беспилотного транспорта 1

19.07.2023 Продажи «умных» колонок в России удвоились и уже сопоставимы с холодильниками 1

14.06.2023 Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM 1

29.05.2023 Обновление Windows заметно сократило время автономной работы ПК 1

28.04.2023 Раис Ахкямов, ELMA: Мы переосмыслили СЭД и создали единое пространство для работы с документами, доверенностями и МЧД 2

07.03.2023 Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM 1

06.02.2023 TerraLink xDE готов к работе с новыми форматами документов и обмену EDI-сообщениями 1

31.01.2023 «Сбер» представил умные колонки SberBoom и SberBoom Mini 1

08.12.2022 Hyundai представил новинки бытовой техники на международной выставке 1

19.08.2022 Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM 1

11.08.2022 Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж 1

21.07.2022 Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM 1

21.06.2022 11 функций индукционных варочных панелей, за которые действительно стоит платить 1

16.06.2022 Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры 1

05.06.2022 Обзор Digma Gaming DM-MONG3410: игровой монитор с поддержкой разгона 1

08.05.2022 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1

14.03.2022 Polywell Computers выпустила новую модель мини-ПК промышленного класса под управлением ОС Android 1

10.03.2022 Отечественный разработчик предлагает бесплатно попробовать российский аналог Trello и Jira 1

20.01.2022 Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM 1

05.01.2022 Следим за ребенком: 5 лучших приложений для родительского контроля для смартфонов 1

17.11.2021 Как сделать умные колонки безопасными для детей 1

15.11.2021 Как выбрать духовой шкаф и за какие функции стоит платить: советы ZOOM 1

01.11.2021 «Ниеншанц-автоматика» разработала промышленный панельный компьютер на базе процессора Baikal-M 1

17.06.2021 Microsoft представила новые функции Teams 1

13.04.2021 У любого пользователя WhatsApp можно отобрать аккаунт. Для этого не нужно быть хакером 1

16.03.2021 Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM 1

04.03.2021 Cisco рассказала о ключевых киберугрозах 2020 года 1

10.01.2021 8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM 1

25.12.2020 Что такое исчезающие сообщения в мессенджерах и зачем они нужны 1

19.11.2020 TP-Link представила решения для умного дома. Фото 1

12.11.2020 Как работают умные розетки? 1

06.10.2020 Архивируем урожай: лучшие дегидраторы и электросушилки 1

21.08.2020 Управляй электрооборудованием с мобильного телефона: сервис ePRO24 от EKF 1

03.08.2020 Вышло самое крупное в истории обновление Linux. В него впервые добавлена поддержка российского процессора 1

06.07.2020 Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM 1

26.06.2020 В ядре Linux впервые в истории появилась поддержка российского процессора 1


Публикаций - 278, упоминаний - 282

Таймер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9905 35
Zoom Int - Zoom Video Communications 1375 24
LG Electronics 3565 21
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 435 21
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 223 20
Ростех - Автоматика Концерн 1555 19
Google LLC 11243 11
Apple Inc 11507 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2639 11
Canon 1383 11
Philips 2062 10
Yandex - Яндекс 6186 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6519 9
Siemens AG - Siemens Group 2561 9
Olympus 467 8
Sony 6503 8
Toshiba Corporation 2906 8
Meta Platforms - Facebook 4363 8
Fujitsu 2049 8
Microsoft Corporation 23925 8
AMD - Advanced Micro Devices 3952 7
Intel Corporation 11817 7
Redmond - Инновационные решения 107 7
DeLonghi 34 6
РТИ Микрон - Micron 1318 6
Telegram Group 1310 6
Nikon 612 6
Lenovo Motorola 3506 5
ДОК 784 5
Код Безопасности 505 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1085 4
Amazon - iRobot 54 4
Xoro Eectronics 80 4
Daewoo Electronics 43 4
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3069 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10185 3
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 3
Midea 27 3
Xiaomi 1436 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6768 19
Hansa - Ханса 102 14
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 133 13
Сплит 165 13
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2573 12
Beko 68 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 625 7
Gorenje 92 7
Miele - Миле 134 7
Dyson 114 6
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6398 6
Daewoo 102 5
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 5
Haier - Candy Group - Канди 92 5
Ardo - Ардо 32 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1073 4
Hyundai Motor Company 356 4
Kärcher - Karcher - Керхер 70 4
Groupe SEB - Tefal 87 4
Braun 76 3
Daikin Industries 46 3
Лента - Сеть розничной торговли 1824 3
Россети Ленэнерго 2424 3
101Hotels.com 719 2
Mitsubishi Heavy Industries 34 2
Геометрия НПО 131 2
Gaggenau 35 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6252 2
Совкомбанк Совесть 271 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 573 2
Block - Square 200 2
Композит 85 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 533 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1956 2
ВсеИнструменты.ру 243 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 710 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 29 1
Nespresso 19 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3180 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9944 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4724 3
IMI - Israel Military Industries 5 2
Правительство Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 112 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1770 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2902 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2581 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 98 1
Правительство Москвы 2137 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 68 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 136 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1101 1
Судебная власть - Judicial power 2169 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 73 1
Роскачество - Российская система качества 30 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 164 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 17 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 123 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 249 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 392 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 922 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2619 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 620 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 152 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2008 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5449 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 561 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3995 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2853 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1392 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6166 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 201 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2623 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 20 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 53 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12078 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42323 71
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8964 47
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13072 47
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6236 43
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5794 39
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17918 36
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9490 34
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 685 31
Вентилятор - Fan 920 31
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4547 30
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2760 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27350 30
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10101 28
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2341 28
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1929 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22281 27
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6806 26
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5858 25
Объектив - Lens 1347 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22997 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10483 24
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19707 24
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1227 23
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 498 22
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1521 21
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1772 21
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 124 21
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HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3578 21
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 201 20
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Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 729 19
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6725 18
Аксессуары 3598 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9593 18
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Microsoft Windows 2000 12930 21
Apple iPhone 6 6353 16
Google Android 13115 15
Apple iOS 7160 12
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 391 8
Microsoft Windows 14859 8
Samsung SVR-диктофон 450 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4414 8
VK - Mail.ru Одноклассники 1536 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6795 7
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 274 7
Google Play - Google Store - Android Market 3092 7
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 470 6
Linux OS 8760 6
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 564 6
Oracle Java - язык программирования 2838 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 791 6
Hansa ZWA, ZWM, ZIM, ZZM, ZIA - посудомоечная машина 12 5
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 5
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Groupe SEB - Moulinex ME 53 5
Microsoft Windows 7 1914 5
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 81 4
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Microsoft Windows BitLocker 1298 4
Hansa FCGW, FCIW, FCCI, FCMW, FCCX - электроплита 11 4
Apple Siri - Голосовой помощник 367 4
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3631 4
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Apple - App Store 2716 3
Rakuten Viber 578 3
Apple iPod 1532 3
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Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 337 3
Olympus xD-Picture Card 110 3
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Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 106 3
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Ширшов Павел 76 4
Принцевская Людмила 34 3
Марфин Алексей 13 3
Вараксина Ольга 9 3
Музалев Дмитрий 13 2
Наумов Максим 97 2
Лаптева Марина 115 2
Малафеев Андрей 51 2
Абрамович Игорь 4 2
Дашкевич Анастасия 1 1
Булычев Кир 4 1
Плеханова Вероника 1 1
Alford Roland - Элфорд Роналд 1 1
Гончарова Эльвира 7 1
Измайлов Максим 9 1
Кульченко Роман 14 1
Криницкий Игорь 26 1
Высоцкая Юлия 3 1
Чебатко Алексей 6 1
Акимушкин Виталий 1 1
Liebherr Hans - Либхерр Ганс 2 1
Бубнов Борис 1 1
Зарина Сафиуллина 7 1
Besson Luc - Бессон Люк 12 1
Presley Elvis - Пресли Элвиса 9 1
Monroe Marilyn - Монро Мерилин 5 1
Халутин Андрей 4 1
Леонтьев Андрей 2 1
Лялин Сергей 1 1
Бурым Андрей 3 1
Хитров Михаил 25 1
Медведев Дмитрий 1637 1
Собянин Сергей 271 1
Орлов Сергей 24 1
Понарошку Ирена 5 1
Попова Мария 140 1
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Европа 21595 19
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50964 15
Япония 13071 11
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Антарктида - Антарктика - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 650 2
Луна - спутник Земли 1449 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 391 2
Великобритания - Лондон 2388 2
Земля - планета Солнечной системы 10048 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
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Марс - "красная" планета Солнечной системы 1283 2
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2716 2
Швеция - Королевство 3561 2
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Видеокамера - Видеосъёмка 671 14
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