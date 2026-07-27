Индексная книга (каталог) CNews*
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Таймер Timer
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 444, упоминаний - 469
Таймер и организации, системы, технологии, персоны:
|Гордеева Анна 36 6
|Ширшов Павел 76 6
|Марфин Алексей 13 4
|Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 3
|Путин Владимир 3454 3
|Малафеев Андрей 52 3
|Наумов Максим 100 3
|Сергеев Иван 74 3
|Принцевская Людмила 34 3
|Вараксина Ольга 9 3
|Абрамович Игорь 4 2
|Берёзкин Максим 15 2
|Шрамко Владимир 2 2
|Lees Geoff - Лис Джоф 3 2
|Демкин Роман 2 2
|Носков Константин 241 2
|Собянин Сергей 538 2
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 2
|Березкин Григорий 42 2
|Безруков Андрей 33 2
|Холодов Алексей 12 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Лаптева Марина 114 2
|Кузьмин Евгений 28 2
|Беляева Татьяна 29 2
|Кульченко Роман 14 2
|Музалев Дмитрий 13 2
|Максимова Марина 12 1
|Бурым Андрей 3 1
|Халутин Андрей 4 1
|Виноградов-Фотов Андрей 2 1
|Леонтьев Андрей 3 1
|Лялин Сергей 7 1
|Presley Elvis - Пресли Элвиса 10 1
|Зарина Сафиуллина 6 1
|Шевцов Олег 3 1
|Костюшко Кирилл 7 1
|Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 1
|Воронцова Кира 4 1
|Ядринцев Клим 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.