В России начались продажи монитора Acer Nitro VG271Z с частотой 280 Гц и FreeSync Premium

В России стал доступен новый игровой монитор Acer Nitro VG271Z, разработанный специально для геймеров, киберспортсменов и энтузиастов, ценящих высокую частоту обновления, минимальные задержки и дерзкий внешний вид. Модель получила 27-дюймовую IPS-матрицу с высокой частотой обновления 280 Гц, разрешением 1080p и рядом технологий, направленных на улучшение игрового опыта во всех жанрах — от динамичных слешеров до многопользовательских онлайн-игр.

Благодаря сочетанию высокой частоты обновления, низкого отклика и дополнительным игровым функциям Nitro VG271Z является отличным выбором для шутеров, MOBA и киберспортивных дисциплин. Это решение просто создано для тех, кто хочет улучшить свои игровые результаты и получить максимум удовольствия от процесса.

Монитор Nitro VG271Z оснащён 27-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и поддержкой высокой частоты обновления 280 Гц через DisplayPort. Такое значение обеспечивает плавное изображение в самых динамичных играх. Время отклика составляет всего 1 мс (VRB), что особенно важно для киберспорта, где каждое движение решает исход раунда. Совокупность этих характеристик станет отличным решением для профессиональных игроков в CS2, Valorant, Apex Legends, Marvel Rivals, а также в однопользовательских проектах, где важна непрерывность и отзывчивость. Высочайшая частота обновления вкупе с задержкой в 0,5 мс предоставляют особое преимущество в играх.

IPS-матрица монитора Nitro VG271Z обеспечивает яркую и насыщенную картинку с точной цветопередачей. Углы обзора 178° позволяют видеть происходящее без искажений даже сбоку. Благодаря поддержке технологии AMD FreeSync Premium изображение остаётся стабильным и без разрывов, обеспечивая плавный и комфортный игровой процесс на любой системе.

Особого внимания заслуживает дизайн Nitro VG271Z — он выполнен в дерзком стиле с тонкими рамками по трём сторонам и V-образной подставкой, придающей конструкции агрессивный вид. Монитор не только отлично смотрится на игровом столе, но и не отвлекает от происходящего на экране. Возможность наклона от -5° до +20° позволяет выставить наиболее комфортный угол просмотра под свои предпочтения. Сам монитор окрашен в черный цвет с ярко-красными акцентами.

Модель Nitro VG271Z также оснащена рядом геймерских опций. На уровне программного обеспечения производитель реализовал встроенный прицел (Aim Point), счётчики FPS, таймеры и выбор цветовых режимов под разные жанры игр. Также доступна функция Black Boost, улучшающая видимость в тёмных сценах без потери деталей. Все параметры можно легко настроить через меню OSD или фирменное приложение Acer Display Widget.

С использованием технологии Visual Response Boost и высокой частоты обновления монитор обеспечивает минимальную задержку сигнала, позволяя игрокам реагировать быстрее в соревновательных играх.

Монитор Nitro VG271Z оснащён двумя разъемами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2, что позволяет подключать не только ПК, но и консоли последнего поколения. Также присутствует аудиовыход для наушников. Для базовых задач предусмотрены динамики мощностью по 2 Вт. Их вполне хватит для просмотра фильмов или прослушивания музыки. Оптимальный набор интерфейсов позволяют легко встроить Nitro VG271Z в любой игровой сетап — будь то стационарный компьютер или портативная консоль.

Как и в других мониторах Acer, в Nitro VG271Z реализованы фирменные технологии Flickerless, BlueLightShield Pro, ComfyView и Low-dimming. Они снижают нагрузку на глаза, устраняют мерцание картинки и воздействие вредного синего свечения. Таким образом, работать за этим монитором можно подолгу без какого-либо дискомфорта. Для геймеров это довольно важный критерий, поскольку тренировки и обычные игровые сессии могут длиться по нескольку часов.

Монитор Acer Nitro VG271Z уже доступен в рознице и интернет-магазинах по цене от 24180 руб.