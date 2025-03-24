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Black boost технология


24.03.2025 Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном 1
14.01.2022 Безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M от Acer поступил в Россию 1
06.12.2021 Acer представит на российском рынке безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M 1
14.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272X 1
01.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор начального уровня Aopen 24MV1YP 1
30.08.2021 Acer представила 34-дюймовый изогнутый игровой монитор Nitro XZ342CUP 1
17.08.2021 Acer представила безрамочный игровой WQHD-монитор Nitro XV322QUKV 1
13.08.2021 Acer представила на российском рынке игровой 4K-монитор Nitro XV282KKV 1
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XZ270UP. Цена 1
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro QG241YP. Цена 1
30.12.2020 Acer представила в России монитор для начинающих киберспортсменов Nitro XV242YP. Цена 1
30.12.2020 Acer представила новый игровой монитор Nitro XV270U в России. Цена. Фото 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Black boost технология и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 11
AMD - Advanced Micro Devices 4264 3
Acer - AOpen 53 1
Nvidia Corp 3527 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 288 3
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 701 11
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3860 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17199 11
Наушники - Headphones 4057 10
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 248 9
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1153 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13906 8
Контрастность 2849 8
VESA DisplayHDR 84 7
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1426 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2833 7
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 517 6
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 231 6
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 566 6
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1062 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12568 5
Joystick - Джойстик 1134 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7202 4
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 981 4
VESA крепления 14 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10051 4
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1903 3
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 358 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6084 3
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 75 3
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1008 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3516 2
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 505 2
DCI-P3 - Охват цветового пространства 252 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1055 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3807 2
Delta E - dE - степень изменения визуального восприятия двух цветов 60 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1889 2
Освещение - яркость источника света 684 2
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 565 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1017 1
KVM - keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь - коммутатор, переключатель 69 1
TÜV Rheinland Eyesafe - сертификат 15 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2128 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1144 1
AMD Radeon FreeSync 198 11
Acer Low Dimming 61 11
Acer ComfyView 78 10
Acer Nitro 122 10
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 70 9
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 95 9
Acer Display Widget 34 9
AMD Freesync Premium Pro 57 8
Acer VisionCare 59 4
Apple iPhone 6 4862 2
Acer Flickerless 35 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1835 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4045 1
Nvidia G-Sync 152 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5211 5
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 575 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8862 7
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 575 3
Ergonomics - Эргономика 1609 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5505 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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