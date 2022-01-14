Безопасный для зрения игровой монитор Nitro XV272M от Acer поступил в Россию

Компания Acer представила на российском рынке новый игровой монитор Nitro XV272M. Новинка получила 27 дюймовый IPS экран с разрешением 1920x1080, частотой обновления до 165 Гц и временем отклика до 1 мс, что обеспечивает отличную игровую производительность и позволяет монитору справиться с самыми требовательными современными играми. Также модель имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, поддерживает FreeSync Premium и имеет фирменный набор технологий защиты зрения VisionCare 1.0.

Основные преимущества:

- Максимальная частота обновления составляет 165 Гц, что гарантирует плавное изображение без разрывов и шлейфов, а поддержка технологии FreeSync Premium позволяет избавиться от артефактов и разрывов кадра в динамичных сценах.

- Минимальное время отклика в 1 мс гарантирует быструю реакцию монитора на каждое действие игрока.

- IPS-матрица обладает широкими углами обзора, яркостью 400 нит и высоким уровнем контрастности.

- Цветовой охват дисплея соответствует цветовому пространству sRGB на 99%. Этого достаточно для отображения насыщенных и ярких цветов без искажений.

Acer Nitro XV272M

- Разрешение 1920x1080 хорошо подходит к выбранной диагонали и обеспечивает комфортную плотность пикселей при невысокой нагрузке на видеокарту.

- Наличие сертификата VESA DisplayHDR 400 подтверждает высокий уровень яркости и контрастности, а технология Black Boost обеспечивает превосходную глубину черного цвета и позволяет настроить затемнение.

- Поддержка фирменного набора технологий защиты зрения Acer VisionCare 1.0 обеспечивает комфортный и безопасный игровой процесс.

- Встроенные динамики позволяют отказаться от установки внешней акустики.

- Компактная подставка поддерживает изменение угла наклона, поворот в горизонтальной плоскости, регулировку высоты и даже портретный режим.

Дизайн и эргономичность

Эксперты подвели итоги в области ИБ и сделали прогноз на 2022 г.: в тренде будет гибридная работа ИТ в госсекторе

Экран Nitro XV272M имеет безрамочную по трем сторонам конструкцию, что облегчает создание мультимониторных систем. А комплектная подставка имеет компактные габариты, что позволяет сэкономить место на столе и отличается отличной функциональностью. Поддерживается изменение угла наклона от 5° до 25°, регулировка высоты, поворот в горизонтальной плоскости на 360° и портретный режим. А наличие VESA-крепления дает возможность установить монитор не только на столе, но и на стене или специальном кронштейне.

Для подключения к источникам сигнала присутствует два порта HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, что позволяет использовать монитор одновременно с несколькими устройствами. Также имеется несколько портов USB 3.0 и выход на наушники для подключения периферии.

Настройка монитора осуществляется при помощи кнопок в нижней части и пятипозиционного джойстика. А в качестве альтернативы выступает утилита Acer Display Widget, которая имеет полный функционал для персонализации и настройки изображения.

Производительность и цветопередача

Какие сервисы помогают автоматизировать процедуры финансового законодательства Бизнес

Nitro XV272M оснащен 27-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей. Данное разрешение обеспечивает комфортную плотность пикселей и высокую детализацию изображения при невысокой нагрузке на видеокарту. Дисплей обладает широкими углами обзора, высокой яркостью 400 нит и поддерживает технологию Acer ComfyView, которая устраняет блики. Это позволяет устанавливать его в любом месте, не боясь попадания солнечных лучей или света от других источников. Цветовой охват новинки соответствует цветовому пространству sRGB на 99%. Это обеспечивает яркие и сочные цвета без искажений, а поддержка технологии Black Boost позволяет настроить затемнение.

Максимальная частота обновления составляет 165 Гц при времени отклика всего в 1 мс. Это позволяет добиться максимально плавного изображения без шлейфов и размытия, а также моментальной реакции монитора на любое действие игрока. Завершает картину технология FreeSync Premium, которая синхронизирует уровень FPS с частотой обновления экрана, устраняя разрывы кадра и артефакты в динамичных сценах и при резкой смене ракурса.

Забота о зрении

Монитор Nitro XV272M получил поддержку фирменного набора технологий защиты зрения Acer VisionCare 1.0. В его состав входит Acer Flicker-less (уменьшает мерцание подсветки), Acer BlueLightShield (уменьшает свечение синего спектра света, который наиболее вреден для зрения) и Low dimming (уменьшает яркость подсветки при ухудшении внешнего освещения). Это обеспечивает комфортный и безопасный для глаз игровой процесс и позволяет проводить более длительные игровые сессии без вреда для здоровья и глаз.

Цена и доступность

Nitro XV272M уже в продаже на российском рынке по рекомендованной розничной цене от 26 990 руб.