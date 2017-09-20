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Joystick Джойстик

СОБЫТИЯ

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20.09.2017 Подводные лодки США будут управляться с помощью игровых джойстиков Microsoft

ы камерами высокого разрешения, которые передают изображение на большие мониторы в центр управления.Джойстик от Xbox 360 заменит на подлодках тот пульт управления мачтами, который там используе
20.02.2014 Sega Genesis представила комплект из портативной игровой приставки Sega Gopher и джойстика Sega Fire Joy

ают в компании, приставкой очень легко управлять: для этого предназначены расположенные «под рукой» джойстик-манипулятор и функциональные клавиши. «Запас» игр можно пополнять — контент записыва
05.07.2012 Джойстик для прогеймера

Профессиональный геймер в StarCraft II Маурисио Romano сконструировал геймпад, оптимизированный для игры в стратегии в реальном времени. Его детище имеет корпус внушительных размеров, джойстик (выглядящий как трекбол) для управления отрядами и 29 перепрограммируемых кнопок.
04.07.2012 Лучшая репортажная камера года: обзор Nikon D4

нии. Благодаря удобному обрезиненному наплыву под большой палец аппарат легко фиксировать, а нижний джойстик и изменившееся положение кнопки «AF-on» позволяют не терять контроля над аппаратом п
03.07.2012 Обзор букридера Prology Latitude I-601: классика всегда в моде

ивающимся мягким клапаном. У Prology Latitude I-601 немного органов управления, боковых кнопок нет, джойстик и четыре кнопки под экраном всегда на виду. Единственный недостаточно продуманный мо
03.04.2012 Трёхмерный джойстик из фотокамеры смартфона

зайнеров из Университета Кэйо сделали манипулятор из эластичного материала, превращающий смартфон в джойстик с тремя степенями свободы.  