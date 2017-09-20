Трёхмерный джойстик из фотокамеры смартфона зайнеров из Университета Кэйо сделали манипулятор из эластичного материала, превращающий смартфон в джойстик с тремя степенями свободы. 08.07.2011</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="208617"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="208617" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/publication/item/28960" target="_blank">Обзор ридера Inch S6t: интернет-планшет с экраном E-Ink</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>же ничего страшного нет). Единственное «но»: при таком расположении в эту панель кнопок полноценный <b>джойстик</b> не помещается. Итак, блок управления (сверху вниз): кнопка с рисунком «домик» (что б</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">25.05.2010</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="597951"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="597951" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/20389" target="_blank">Мышь-джойстик</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>goMotion Mouse представляет собой обычный манипулятор, который располагается сверху очень короткого <b>джойстика</b>. Соответственно, при работе с такой мышью пользователю приходится по-другому держат</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">10.12.2008</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="329175"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="329175" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/logitech_g13_igrovaya_klaviatura_s" target="_blank">Logitech G13: игровая клавиатура с джойстиком и подсветкой</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>изводитель. Более высокое удобство также придают мягкие, вогнутые клавиши, которые легко найти на ощупь. Клавиатура предлагает 3 игровых режима, 25 программируемых клавиш и программируемый аналоговый <b>джойстик</b>. Дополнительное оснащение в виде ЖК-панели с разрешением 160 x 43 пикселя может выводить игровые данные, системную информацию и сообщения от других игроков. Имеется подсветка клавиш с </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">22.07.2008</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="595507"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="595507" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/19167" target="_blank">Модифицированный джойстик от Nintendo</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Среди многочисленных любителей "погонять" старые приставочные игрушки, есть те, кто не просто использует решения от производителя, но и придумывает что свое. Как например вот этот <b>джойстик</b>, который позволяет играть в обычные игры и видеотиры.</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">21.03.2008</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="595047"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="595047" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/18936" target="_blank">Что можно сделать с джойстиком от Dendy?</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Некий пользователь, оказалось, настолько сильно любит наследие приставки NES (Dendy), что превратил <b>джойстик</b> от консоли вот в такой кошелек.</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">15.02.2008</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="297431"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="297431" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/genius_vypustil_novyj_igrovoj_dzhojstik" target="_blank">Genius выпустил новый игровой джойстик</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания Genius представила новый <b>джойстик</b> Genius MetalStrike Pro. Среди функций модели - силовая обратная связь, которая передает пользователю ощущения от игровых событий, происходящих на мониторе, тринадцать программируемых к</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">27.09.2007</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="338899"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="338899" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/publication/item/2214" target="_blank">DVD-камерa Canon DC50: самый удобный формат в новом качестве</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>ню камеры осуществляется уже через меню FUNC, отдельной кнопки для вызова главного меню нет) и мини-<b>джойстик</b>, служащий для навигации по меню и выбора нужных параметров. Правда вот расположены о</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">22.05.2007</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="335317"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="335317" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/publication/item/1893" target="_blank">Коммуникатор RoverPC S6 на Windows Mobile 6.0 — первый тест в России</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>енсорный дисплей RoverPC S6 обладает неплохими углами обзора Под дисплеем находится пятипозиционный <b>джойстик</b> стального цвета, окруженный четырьмя фиолетовыми кнопками. Две верхние клавиши позво</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">29.03.2007</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="332193"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="332193" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/publication/item/1698" target="_blank">GPS-коммуникатор E-Ten Glofiish X500 – «гвоздь сезона»</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>ими углами обзора Конфигурация управляющего блока также претендует на стандартность – прямоугольный <b>джойстик</b> и четыре клавиши быстрого вызова. Две из них отвечают за телефонные функции, третья </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">09.02.2007</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="591745"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="591745" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/17340" target="_blank">Необычный джойстик для мобильного</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Вот такой концепт <b>джойстика</b> мобильного телефона был представлен недавно. Приницп наглядно изображен на картинке, как, впрочем, показано наиболее вероятная область использования - мобильные игры.</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">19.12.2006</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="414769"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="414769" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/samsung_vypustil_telefon_s_opticheskim" target="_blank">Samsung выпустил телефон с оптическим джойстиком</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>Компания Samsung представила свой новый сотовый телефон - Optical Joystick Phone (модель - SCH-V960). Особенностью новинки является возможность использования оптического <b>джойстика</b> для навигации по меню, который реагирует на перемещение пальца. Это приспособление заменяет собой традиционный четырехнаправленный способ управления, обеспечивая свободу передвижения </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">19.12.2006</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="591383"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="591383" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/17150" target="_blank">Первый телефон с "оптическим" джойстиком</a> </span> <small class="surround-text-container"><p> Samsung представила первый телефон V960 с т.н. "оптическим <b>джойстиком</b>". Суть разработки в том, что пользователю нужно просто двигать пальцем по специальной площадке, а оптический сенсор будет улавиливать эти движения (прицнип схож с тем, что использует</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">19.12.2006</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="414585"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="414585" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/nintendo_zamenyaet_dzhojstiki_otzyvaet_ds" target="_blank">Nintendo заменяет джойстики, отзывает DS</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>проблема заключается в малой прочности прежних ремешков (новые ремешки толще и прочнее), из-за чего <b>джойстики</b> с завидной частотой выскальзывали из рук и улетали в большие плазменные телевизоры </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">14.12.2006</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="591343"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="591343" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/17130" target="_blank">Джойстик консоли Nintendo Wii - вариант решения проблемы</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>ках, а размахивает им, имитируя удар в гольфе или в бою, то последствия бывают разные: от разбитых окон и телевизоров, до травмирования находящихся поблизости людей. Причина - страховка, удерживающая <b>джойстик</b>, рвется сама. Некоторые просто возмущаются, другие же ищут решения. На фото - одно из них.</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">09.12.2006</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="413451"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="413451" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/dzhojstik_wii_travmoopasen" target="_blank">Джойстик Wii травмоопасен</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>у Миамото добавил: «Мы хотим пояснить всем, что для хорошей игры не надо столь активно использовать <b>джойстик</b>, а наоборот, надо держать себя под контролем. Сейчас мы изучаем ситуацию и рассматри</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">01.12.2006</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="392217"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="392217" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/publication/item/1597" target="_blank">Тест Panasonic Lumix LX2, уникального широкоформатного компакта</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>ельной настройки пользоваться меню уже почти не нужно. Все часто используемые настройки вынесены на <b>джойстик</b>, впервые появившийся на модели LX1 и с успехом использующийся теперь и на других кам</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">27.11.2006</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="392017"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="392017" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/publication/item/1574" target="_blank">Тест широкоугольного фотокомпакта Panasonic Lumix FX50</a> </span> <small class="surround-text-container"><p> меню и подтверждать выбор предлагается с помощью многофункционального джойстика. Надо сказать, что <b>джойстик</b> гораздо эргономичнее, нежели обычные для компактов навипады. Ведь из-за большой диаг</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">09.06.2006</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="387007"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="387007" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/publication/item/1240" target="_blank">Тест Nokia N71 - раскладушка №1</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>ения, легко разберутся в нем, поскольку все понятно практически интуитивно. Единственная проблема – <b>джойстик</b>, при помощи которого, среди прочего, осуществляется перемещение по пунктам меню. Он </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">17.05.2006</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="386209"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="386209" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/publication/item/1194" target="_blank">Выбор ZOOM.CNews: лучший фотокомпакт до 6 Мп</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>положение кнопок. У Lumix FZ7 справа от видоискателя находится динамик. Ниже, по бокам – кнопка принудительного поднятия вспышки (слева) и кнопка выбора активного дисплея (видоискатель либо монитор). <b>Джойстик</b> дает доступ к часто изменяемым параметрам – ISO, баланс белого, разрешение и формат снимков В слегка выступающую часть задней панели встроен ЖК-экран размером 2,5 дюйма, его разрешение</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">14.03.2006</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="384905"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="384905" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/publication/item/1092" target="_blank">Первый слайдер Nokia: тест ZOOM</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>ение радио и просмотр запланированных дел (для активизации этого списка достаточно просто подержать <b>джойстик</b> вверх). Изначально в арсенале телефона 6 предустановленных тем оформления меню, но н</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">03.03.2006</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="384417"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="384417" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/publication/item/1068" target="_blank">Мобильник CX75 – последний хит от Siemens</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>и регулировки громкости при разговоре в данной модели отсутствуют – их роль выполняет 5-позиционный <b>джойстик</b>. Последний так же заведует и громкостью встроенного спикерфона. Несмотря на то, что </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">18.01.2006</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="382547"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="382547" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/publication/item/971" target="_blank">Acer n35 - КПК для путешественника</a> </span> <small class="surround-text-container"><p> для вызова стандартных приложений: "Почта", "Контакты" и т. д. Пиктограммы на этих кнопках рельефные, так что можно не опасаться, что от интенсивного использования они сотрутся. Посередине находится <b>джойстик</b> навигации. Он вызывает легкое недоумение от своей нефункциональности. Дело в том, что он предусматривает только перемещение по меню, а пятой позиции (в качестве клавиши ОК) у него нет.</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">16.12.2005</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="423539"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="423539" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/publication/item/934" target="_blank">Все, что нужно игроману: лучшие подарки 2005</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>ыключения отдачи. Джойстики Это манипуляторы для серьезных геймеров, помешанных на авиасимуляторах. <b>Джойстик</b> в руках геймера – все равно что штурвал в руках пилота. С ним очень удобно маневриро</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">02.12.2005</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="423139"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="423139" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/publication/item/903" target="_blank">Neonode N1m - уникальный смартфон без клавиатуры</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>ены» и «подтверждения», расположенные на передней панели. Рядом с ними находится четырехпозиционный <b>джойстик</b>. Его задача – перемещение по мелким пунктам или строчкам меню, которые не очень удоб</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">22.10.2005</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="421485"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="421485" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/publication/item/777" target="_blank">Panasonic LX1 – первая в мире широкоформатная камера</a> </span> <small class="surround-text-container"><p> камеры занимает ЖК-дисплей с диагональю 2,5 дюйма. Справа от него расположены 4-кнопочный навипад, <b>джойстик</b>, кнопки блокировки экспозиции, режимов дисплея и удаления кадров. Очень интересен <b</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">20.09.2005</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="421069"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="421069" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/publication/item/745" target="_blank">Фото дня: взмах джойстика убивает монстра</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>ым, но на задней части устройства производители решили разместить разъем, куда будет подключаться дополнительный аналоговый контроллер, а также другие устройства, о которых пока не сообщается. Внешне <b>джойстик</b> очень похож на пульт дистанционного управления, чем по сути и является Главной «фишкой» контроллера является стиль управления. Пользователь может как угодно перемещать <b>джойстик</b> </p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">18.09.2005</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="589893"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="589893" data-surround_limit="1"> <a href="https://zoom.cnews.ru/b/post/tehnoblog/16384" target="_blank">Фото дня: взмах джойстика убивает монстра</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>пания Nintendo еще немного приподняла завесу тайны над своей новой консолью Revolution, анонсировав <b>джойстик</b> для данной приставки. Хотя, по хорошему, джойстиком-то этот контроллер назвать можно</p></small> </td> </tr> <tr> <td><span class="book-document-date">26.10.2000</span></td> <td> <button class="btn btn-small mr-1 btn-document-pages" data-document_id="558899"> <i class="book-icon-hamburger"></i> </button> </td> <td class="book-document-row"> <span class="document-surround" data-page_id="144237" data-document_id="558899" data-surround_limit="1"> <a href="/news/line/intel_predstavila_besprovodnye_klaviaturu" target="_blank">Intel представила беспроводные клавиатуру, джойстик и мышь</a> </span> <small class="surround-text-container"><p>ыпуск беспроводной периферии для компьютеров. Серия устройств Intel Wireless Series включает в себя <b>джойстик</b>, мышь и клавиатуру, сообщающиеся с компьютером при помощи базового устройства с инте</p></small> </td> </tr> </table> <br> </div> <div class="page-counts-notice"> Публикаций - 1149, упоминаний - 1506 </div> <div class="mobile-zone-94"></div> <div class="book-cloud-container"></div> <script src="/inc/js/book/book-cloud.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/inc/css/book/book-cloud.css"> <script> const word_list = [{"text":"Sony","weight":"179","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Sony","link2":"\/book\/mutual\/3819\/144237"},{"text":"Samsung Electronics","weight":"149","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Samsung_Electronics","link2":"\/book\/mutual\/13\/144237"},{"text":"Nokia Corporation","weight":"112","link":"https:\/\/www.cnews.ru\/book\/Nokia_Corporation_-_Nokia_Oyj","link2":"\/book\/mutual\/917\/144237"},{"text":"Microsoft 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title="Компании - участники рынка цифровизации, информационно-коммуникационных технологий: разработчики и поставщики аппаратных и программных систем, проектные и системные интеграторы, провайдеры ИТ-услуг и интернет-сервисы."><a href="#auto-category-1" data-toggle="tab">ИКТ</a></li> <li title="Коммерческие компании, акционерные общества"><a href="#auto-category-3" data-toggle="tab">Организации</a></li> <li title="Государственные и муниципальные унитарные предприятия-ведомства"><a href="#auto-category-43" data-toggle="tab">Ведомства</a></li> <li title="Профессиональные союзы, ассоциации, консорциумы, сообщества. Политические партии"><a href="#auto-category-45" data-toggle="tab">Ассоциации</a></li> <li title="Классы технологических решений, применяемые при разработке аппаратных и программных систем"><a href="#auto-category-5" data-toggle="tab">Технологии</a></li> <li title="ИТ-продукты, сервисы, услуги, поставляемая на рынок. Маркетинговые программы-кампаний участников рынка"><a href="#auto-category-7" data-toggle="tab">Системы</a></li> <li title=""><a href="#auto-category-9" data-toggle="tab">Персоны</a></li> <li title="Географическое местоположение"><a href="#auto-category-13" data-toggle="tab">География</a></li> <li title="Базовые определения и описания"><a href="#auto-category-17" data-toggle="tab">Статьи</a></li> <li title="Медиа-холдинги, пресса, СМИ, телеканалы"><a href="#auto-category-11" data-toggle="tab">Пресса</a></li> <li title="Исследовательские, аналитические агентства и индексы рынков"><a href="#auto-category-37" data-toggle="tab">ИАА</a></li> <li title="Научно-исследовательские институты. Образовательные учреждения (в том числе проекты и библиотеки) "><a href="#auto-category-41" data-toggle="tab">НИИ, ВУЗы и библиотеки</a></li> <li title="Мероприятия и конференции, выставки. Конкурсы и награды"><a href="#auto-category-39" data-toggle="tab">Мероприятия</a></li> </ul> <div class="tab-content auto-pages-container"> <div class="tab-pane active page-container" id="auto-category-1"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sony">Sony</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6739</span> <a href="/book/mutual/3819/144237" class="badge" title="Общих публикаций">179</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Electronics">Samsung Electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11064</span> <a href="/book/mutual/13/144237" class="badge" title="Общих публикаций">149</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nokia_Corporation_-_Nokia_Oyj">Nokia Corporation - Nokia Oyj</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5804</span> <a href="/book/mutual/917/144237" class="badge" title="Общих публикаций">112</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Corporation">Microsoft Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25775</span> <a href="/book/mutual/591/144237" class="badge" title="Общих публикаций">81</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_Inc">Apple Inc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13154</span> <a href="/book/mutual/633/144237" class="badge" title="Общих публикаций">78</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HTC_Corporation">HTC Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1512</span> <a href="/book/mutual/4319/144237" class="badge" title="Общих публикаций">73</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Panasonic_Corporation_-_Matsushita_Electric_Industrial_-_Miyazaki_Matsushita_Electric_Industrial">Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2692</span> <a href="/book/mutual/3961/144237" class="badge" title="Общих публикаций">72</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sony_Mobile_-_Mobile_Communications_Business_Group_-_Sony_Ericsson_-_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD%D0%B7_%D0%A0%D1%83%D1%81">Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1268</span> <a href="/book/mutual/47101/144237" class="badge" title="Общих публикаций">72</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Corporation">Intel Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12811</span> <a href="/book/mutual/759/144237" class="badge" title="Общих публикаций">60</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ASUS_-_AsusTek_Computer_Inc">ASUS - AsusTek Computer Inc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2174</span> <a href="/book/mutual/755/144237" class="badge" title="Общих публикаций">57</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Acer_Group_-_Acer_Inc">Acer Group - Acer Inc</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2776</span> <a href="/book/mutual/2133/144237" class="badge" title="Общих публикаций">57</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_LLC">Google LLC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12688</span> <a href="/book/mutual/38073/144237" class="badge" title="Общих публикаций">55</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Canon">Canon</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1439</span> <a href="/book/mutual/3695/144237" class="badge" title="Общих публикаций">51</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lenovo_Motorola">Lenovo Motorola</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3566</span> <a href="/book/mutual/4731/144237" class="badge" title="Общих публикаций">51</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/LG_Electronics">LG Electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3735</span> <a href="/book/mutual/667/144237" class="badge" title="Общих публикаций">47</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HP_Inc_">HP Inc.</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5883</span> <a href="/book/mutual/933/144237" class="badge" title="Общих публикаций">45</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ericsson_-_Telefonaktiebolaget_LM_Ericsson">Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3090</span> <a href="/book/mutual/3579/144237" class="badge" title="Общих публикаций">44</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Toshiba_Corporation">Toshiba Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2980</span> <a href="/book/mutual/1203/144237" class="badge" title="Общих публикаций">43</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nvidia_Corp">Nvidia Corp</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4002</span> <a href="/book/mutual/49495/144237" class="badge" title="Общих публикаций">43</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Siemens_AG_-_Siemens_Group">Siemens AG - Siemens Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2673</span> <a href="/book/mutual/136155/144237" class="badge" title="Общих публикаций">40</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nintendo">Nintendo</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">823</span> <a href="/book/mutual/8713/144237" class="badge" title="Общих публикаций">38</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD">Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1828</span> <a href="/book/mutual/77/144237" class="badge" title="Общих публикаций">35</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lenovo_Group">Lenovo Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2446</span> <a href="/book/mutual/601/144237" class="badge" title="Общих публикаций">31</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/E-Ten_Information_Systems">E-Ten Information Systems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">119</span> <a href="/book/mutual/94995/144237" class="badge" title="Общих публикаций">30</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AMD_-_Advanced_Micro_Devices">AMD - Advanced Micro Devices</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4641</span> <a href="/book/mutual/1099/144237" class="badge" title="Общих публикаций">27</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Philips">Philips</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2099</span> <a href="/book/mutual/3783/144237" class="badge" title="Общих публикаций">26</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nikon">Nikon</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">646</span> <a href="/book/mutual/55885/144237" class="badge" title="Общих публикаций">26</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BlackBerry_-_Research_In_Motion_RIM_">BlackBerry - Research In Motion (RIM)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1597</span> <a href="/book/mutual/8891/144237" class="badge" title="Общих публикаций">25</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sumitomo_-_NEC_-_Nippon_Electric_Corporation">Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1783</span> <a href="/book/mutual/5835/144237" class="badge" title="Общих публикаций">23</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dell_EMC">Dell EMC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5180</span> <a href="/book/mutual/423/144237" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Meta_Platforms_-_Facebook">Meta Platforms - Facebook</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4621</span> <a href="/book/mutual/643/144237" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/i-Mate">i-Mate</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53</span> <a href="/book/mutual/144237/188237" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/X_Corp_-_Twitter">X Corp - Twitter</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2938</span> <a href="/book/mutual/505/144237" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IBM_-_International_Business_Machines_Corp">IBM - International Business Machines Corp</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9699</span> <a href="/book/mutual/855/144237" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Leica_Camera">Leica Camera</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">282</span> <a href="/book/mutual/12225/144237" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Eastman_Kodak_-_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA">Eastman Kodak - Кодак</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">509</span> <a href="/book/mutual/69787/144237" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/JVC_Kenwood">JVC Kenwood</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">422</span> <a href="/book/mutual/81695/144237" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Qualcomm_Technologies">Qualcomm Technologies</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1974</span> <a href="/book/mutual/611/144237" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sharp_Corporation">Sharp Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1062</span> <a href="/book/mutual/6165/144237" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Rover_-_RoverComputers">Rover - RoverComputers</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">423</span> <a href="/book/mutual/95001/144237" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/1/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/1/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/1/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/1/520">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-3"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C">Совкомбанк Совесть</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">279</span> <a href="/book/mutual/19089/144237" class="badge" title="Общих публикаций">25</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_-_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_-_%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_-_%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8">Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2427</span> <a href="/book/mutual/4465/144237" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VK_-_Mail_ru_33_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3989</span> <a href="/book/mutual/40957/144237" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82">Композит</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">99</span> <a href="/book/mutual/74869/144237" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D1%80%D0%B0_HD_-_%D0%AD%D1%80%D0%B0_%D0%A5%D0%94">Эра HD - Эра ХД</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">54</span> <a href="/book/mutual/114035/144237" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Carl_Zeiss_AG">Carl Zeiss AG</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">307</span> <a href="/book/mutual/6913/144237" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE">Россети Ленэнерго</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1699</span> <a href="/book/mutual/63763/144237" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%A2%D0%91_-_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D0%9A_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5">ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">546</span> <a href="/book/mutual/1687/144237" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA">Банк Оранжевый - ПромСервисБанк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">285</span> <a href="/book/mutual/144237/153733" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82_-_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_-_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2">Магнит - Тандер - сеть магазинов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1060</span> <a href="/book/mutual/2577/144237" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dixis_-_%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81_-_D%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81">Dixis - Диксис - Dиксис</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">371</span> <a href="/book/mutual/96163/144237" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80_-_%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9F%D0%90%D0%9E_%D0%93%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82">Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8849</span> <a href="/book/mutual/87/144237" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80">Белый Ветер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">365</span> <a href="/book/mutual/92953/144237" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%9A">Связной ГК</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1401</span> <a href="/book/mutual/873/144237" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE_-_%D0%9C%D0%92%D0%9C_-_%D0%9C_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82">М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2949</span> <a href="/book/mutual/1059/144237" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Netflix_-_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80">Netflix - онлайн-кинотеатр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">528</span> <a href="/book/mutual/3803/144237" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C">Евросеть</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1421</span> <a href="/book/mutual/5193/144237" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_-_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4_-_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA_-_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81">Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">265</span> <a href="/book/mutual/8615/144237" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Kickstarter">Kickstarter</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">136</span> <a href="/book/mutual/2273/144237" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80_-_Okko_-_%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D0%BE_-_%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80">Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">253</span> <a href="/book/mutual/4123/144237" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/T%C3%9CV_Rheinland_Group">TÜV Rheinland Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">181</span> <a href="/book/mutual/8223/144237" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0">Студия Артемия Лебедева</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">101</span> <a href="/book/mutual/43971/144237" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ferrari_NV">Ferrari NV</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">159</span> <a href="/book/mutual/60243/144237" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C">Русский Стиль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">45</span> <a href="/book/mutual/144237/195627" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Alibaba_Group_-_AliExpress_-_Global_Digital_Commerce_Group">Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">497</span> <a href="/book/mutual/2177/144237" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Boeing">Boeing</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1031</span> <a href="/book/mutual/4619/144237" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ozon_Holdings_-_%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1911</span> <a href="/book/mutual/5987/144237" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA">Возрождение - Коммерческий банк</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">359</span> <a href="/book/mutual/7203/144237" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%92%D0%90%D0%97_-_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_-_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4">АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">342</span> <a href="/book/mutual/12711/144237" 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href="https://www.cnews.ru/book/Megogo_-_%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_-_OTT_VOD_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81">Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">88</span> <a href="/book/mutual/8945/144237" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/3/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/3/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/3/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/3/160">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-43"> <table> <tr> <td> <a 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href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_-_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_-_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B">Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5968</span> <a href="/book/mutual/144237/146091" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_United_States_Navy_USN_-_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_United_States_Marine_Corps_USMC_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">666</span> <a href="/book/mutual/144237/160037" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_United_States_Army_-_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">631</span> <a href="/book/mutual/144237/272351" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D0%A6_-_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-_Skolkovo_Foundation">Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3441</span> <a href="/book/mutual/3889/144237" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_DARPA_-_U_S_Defense_Advanced_Research_Projects_Agency_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">525</span> <a href="/book/mutual/16867/144237" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_U_S_Air_Force_-_%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">939</span> <a href="/book/mutual/23017/144237" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%90%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0">ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2339</span> <a href="/book/mutual/1283/144237" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_PTO_-_USPTO_-_the_United_States_Patent_and_Trademark_Office_-_%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">217</span> <a href="/book/mutual/29569/144237" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_-_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_-_Customs_Service">Таможня - Таможенная служба - Customs Service</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1085</span> <a href="/book/mutual/144237/147401" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Federal_government_-_Federal_government_of_the_United_States_-_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1687</span> <a href="/book/mutual/144237/192997" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%A0%D0%A4">Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13867</span> <a href="/book/mutual/9/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1542</span> <a href="/book/mutual/457/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_-_%D0%94%D0%98%D0%A2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_-_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B">Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2067</span> <a href="/book/mutual/581/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%91%D0%A1%D0%A2%D0%9C_-_%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_-_%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_-_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A_-_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%9C">МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">292</span> <a href="/book/mutual/691/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%9E%D0%9D_-_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_-_UN_-_United_Nations">ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1190</span> <a href="/book/mutual/1085/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NASA_-_National_Aeronautics_and_Space_Administration_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90">NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3441</span> <a href="/book/mutual/5615/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%A1%D0%A1%D0%9F_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">787</span> <a href="/book/mutual/6357/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D0%A3%D0%9F_-_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B">Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1058</span> <a href="/book/mutual/6543/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_-_Judicial_power">Судебная власть - Judicial power</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2500</span> <a href="/book/mutual/144237/154079" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9D%D0%A0_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A0_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F">Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности Китая</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15</span> <a href="/book/mutual/144237/158537" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Agriculture_-_USDA_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_Forest_Service_USFS_-_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">31</span> <a href="/book/mutual/144237/161705" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_-_%D0%A6%D0%A1%D0%9C_%D0%A4%D0%91%D0%A3_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A4%D0%91%D0%A3_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8">Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">75</span> <a href="/book/mutual/144237/199137" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%9A%D0%9E_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A0%D0%A0%D0%A0_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80">РКО - Российское Классификационное Общество - РРР - Российский Речной Регистр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10</span> <a href="/book/mutual/144237/319546" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8F">Правительство Тайваня</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">48</span> <a href="/book/mutual/144237/351216" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_ANSSI_-_Agence_nationale_de_la_s_curit_des_syst_mes_d_information_-_French_National_Cybersecurity_Agency_-_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_-_Commission_nationale_de_l_informatique_">Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13</span> <a href="/book/mutual/144237/359882" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3902</span> <a href="/book/mutual/97/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9">МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1438</span> <a href="/book/mutual/117/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Coast_Guard_-_USCG_-_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90">U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">38</span> <a href="/book/mutual/175/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">583</span> <a href="/book/mutual/515/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%A0%D0%98%D0%98_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2">ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">402</span> <a href="/book/mutual/531/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8">Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2336</span> <a href="/book/mutual/1035/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Президент РФ - Президент Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4950</span> <a href="/book/mutual/1267/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8">МИД РФ - Министерство иностранных дел России</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">459</span> <a href="/book/mutual/1545/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2">Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1508</span> <a href="/book/mutual/1587/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%84%D0%B5%D0%B4_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1193</span> <a href="/book/mutual/2195/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%93%D0%98%D0%91%D0%94%D0%94_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%93%D0%90%D0%98_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%93%D0%A3%D0%9E%D0%91%D0%94%D0%94_-_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1538</span> <a href="/book/mutual/2215/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-">Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий -</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">782</span> <a href="/book/mutual/3615/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/43/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/43/40">></a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-45"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GSMA_-_Global_System_for_Mobile_Communications_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_GSM_-_Global_System_for_Mobile_Communications_-_%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_TDMA_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5_FDMA_">GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6508</span> <a href="/book/mutual/6455/144237" class="badge" title="Общих публикаций">135</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ISO_-_International_Organization_for_Standardization_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1520</span> <a href="/book/mutual/1565/144237" class="badge" title="Общих публикаций">70</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/3GPP_-_3rd_Generation_Partnership_Project_-_Third_Generation_Partnership_Project_-_3G_Patent_Platform_Partnership_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8">3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">539</span> <a href="/book/mutual/3511/144237" class="badge" title="Общих публикаций">41</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VESA_-_Video_Electronics_Standards_Association_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">424</span> <a href="/book/mutual/10315/144237" class="badge" title="Общих публикаций">21</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%A3_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3">РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">62</span> <a href="/book/mutual/79909/144237" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OCP_-_Open_Compute_Project_-_%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B">OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">290</span> <a href="/book/mutual/19275/144237" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1_%D0%93%D0%9D%D0%A1%D0%A1-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">180</span> <a href="/book/mutual/144237/190813" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CIPA_-_Camera_Imaging_Products_Association_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9">CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">55</span> <a href="/book/mutual/68947/144237" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SMPTE_-_Society_of_Motion_Picture_and_Television_Engineers_-_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_O%D0%98%D0%9A%D0%B8%D0%A2">SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25</span> <a href="/book/mutual/144237/190805" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FIFA_-_F%C3%A9d%C3%A9ration_Internationale_de_Football_Association_-_%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0">FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">264</span> <a href="/book/mutual/2221/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/XDA_Developers_-_%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">74</span> <a href="/book/mutual/18551/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Tizen_Association_-_Tizen_TSG_-_Tizen_Technology_Steering_Group_-_LiMo_Foundation_-_Linux_Mobile">Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">45</span> <a href="/book/mutual/129321/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/RISC-V_International_-_RISC-V_Foundation_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B">RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">51</span> <a href="/book/mutual/144237/193727" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ISF_-_Imaging_Science_Foundation_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24</span> <a href="/book/mutual/144237/312734" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%9A%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0">ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">21</span> <a href="/book/mutual/2241/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BRICS_-_Brazil_Russia_India_China_South_Africa_-_%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1_-_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A0_%D0%AE%D0%90%D0%A0">BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">406</span> <a href="/book/mutual/5853/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SD_Card_Association_-_%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_-_Secured_Digital_SD_Memory_Card">SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">57</span> <a href="/book/mutual/6347/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CTA_-_Consumer_Technology_Association_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7</span> <a href="/book/mutual/8221/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/USB_IF_-_The_USB_Implementers_Forum_-_%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_USB">USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">18</span> <a href="/book/mutual/8447/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/G20_-_The_Group_of_Twenty_-_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9">G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53</span> <a href="/book/mutual/23493/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OSI_-_Open_Source_Initiative">OSI - Open Source Initiative</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">80</span> <a href="/book/mutual/59919/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%A0%D0%98_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82">ФРИ - Фонд Развития Интернет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">154</span> <a href="/book/mutual/61439/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FSC_-_Forest_Stewardship_Council_-_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82">FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">46</span> <a href="/book/mutual/61717/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Bluetooth_SIG_-_Bluetooth_Special_Interest_Group">Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53</span> <a href="/book/mutual/73303/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/OLPC_-_One_Laptop_per_Child">OLPC - One Laptop per Child</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">82</span> <a href="/book/mutual/100485/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CTIA_Wireless_Association_-_Cellular_Telecommunications_Industry_Association_-_Cellular_Telecommunications_and_Internet_Association_-_Cibernet_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_-_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85">CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">96</span> <a href="/book/mutual/119833/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-5"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9_-_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_-_Display_-_Monitor">Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13246</span> <a href="/book/mutual/144237/146215" class="badge" title="Общих публикаций">537</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/USB_-_Universal_Serial_Bus_-_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2">USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10595</span> <a href="/book/mutual/607/144237" class="badge" title="Общих публикаций">421</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%AD_-_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Energy_storage_-_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0">Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10697</span> <a href="/book/mutual/62673/144237" class="badge" title="Общих публикаций">398</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SD_MicroSD_-_Secure_Digital_-_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%BB%D1%8D%D1%88-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82_-_Secure_Digital_High_Capacity_SDHC_-_SD_Ultra_Capacity_SDUC_-_SD_eXtended_Capacity_SDXC_">SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6265</span> <a href="/book/mutual/711/144237" class="badge" title="Общих публикаций">334</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Bluetooth_-_Bluetooth_Smart_-_Bluetooth_LE_-_Bluetooth_Low_Energy_-_BLE_BTLE">Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7937</span> <a href="/book/mutual/579/144237" class="badge" title="Общих публикаций">327</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Smartphone_-_%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80">Smartphone - Смартфон - Коммуникатор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26792</span> <a href="/book/mutual/891/144237" class="badge" title="Общих публикаций">325</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_CPU_-_Central_processing_unit_-_chiplet_%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82_-_%D0%A6%D0%9F%D0%A3_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C">Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">22572</span> <a href="/book/mutual/1097/144237" class="badge" title="Общих публикаций">316</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Wi-Fi_-_Wireless_Fidelity_LAN_-_Wi-Fi_802_11_Wave_-_IEEE_802_11_-_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8">Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13482</span> <a href="/book/mutual/61/144237" class="badge" title="Общих публикаций">305</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a 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транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6613</span> <a href="/book/mutual/16017/144237" class="badge" title="Общих публикаций">298</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_Headphones">Наушники - Headphones</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4478</span> <a href="/book/mutual/18333/144237" class="badge" title="Общих публикаций">294</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a 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href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_-_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_-_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_-_telephone_communication_calls_systems">Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26306</span> <a href="/book/mutual/144237/146217" class="badge" title="Общих публикаций">280</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Multi_Touch_-_Multitouch_-_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%87_-_Touch_Screen_-_TouchPad_-_%D0%A2%D0%B0%D1%87%D0%BF%D0%B0%D0%B4_-_%D0%A2%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD_-_%D0%A2%D0%B0%D1%87%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C_-_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81">Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6408</span> <a href="/book/mutual/67533/144237" class="badge" title="Общих публикаций">277</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80_-_Media_player_-_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%80_-_video_player_-_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C">Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4771</span> <a href="/book/mutual/143853/144237" class="badge" title="Общих публикаций">249</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%A1_-_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_OS_-_Operating_system_-_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E">ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">28269</span> <a href="/book/mutual/2161/144237" class="badge" title="Общих публикаций">235</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_Keyboard">Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2479</span> <a href="/book/mutual/144237/150727" class="badge" title="Общих публикаций">212</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/RAM_-_Random_Access_Memory_-_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC_-_%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9E%D0%97%D0%A3_">RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10357</span> <a href="/book/mutual/1947/144237" class="badge" title="Общих публикаций">207</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_-_%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B_-_%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_-_Cameras_-_photographic_apparatus">Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4897</span> <a href="/book/mutual/10527/144237" class="badge" title="Общих публикаций">207</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Computerization_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_Computer_system_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Computer_equipment">Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16978</span> <a href="/book/mutual/2395/144237" class="badge" title="Общих публикаций">205</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_-_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Карты памяти - Запоминающее устройство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2314</span> <a href="/book/mutual/144237/150725" class="badge" title="Общих публикаций">204</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MP3_-_ID3_-_Identify_an_MP3_-_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4169</span> <a href="/book/mutual/1083/144237" class="badge" title="Общих публикаций">203</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Wireless_technologies_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8B_-_Wireless_interfaces_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10743</span> <a href="/book/mutual/144237/146115" class="badge" title="Общих публикаций">200</a> 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href="https://www.cnews.ru/book/LED-%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0_-_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0">LED-вспышка - светодиодная вспышка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2862</span> <a href="/book/mutual/125377/144237" class="badge" title="Общих публикаций">191</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_5G_4G_3G_2G_-_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">29697</span> <a href="/book/mutual/13747/144237" class="badge" title="Общих публикаций">187</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C">Контрастность</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3042</span> <a href="/book/mutual/144237/150131" class="badge" title="Общих публикаций">181</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A2%D0%92-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_-_TV_Receiver">Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7535</span> <a href="/book/mutual/19131/144237" class="badge" title="Общих публикаций">180</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VGA_-_Video_Graphics_Array_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_-_D-Sub">VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2035</span> <a href="/book/mutual/7065/144237" class="badge" title="Общих публикаций">178</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82_-_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA_-_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_-_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3_-_video_content_-_video_blog">Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7892</span> <a href="/book/mutual/144237/150327" class="badge" title="Общих публикаций">175</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Radio_broadcasting_-_FM-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_FM-%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%80_-_FM-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_-_FM-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80_-_FM-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_-_%D0%A4%D0%9C-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_-_%D0%A3%D0%9A%D0%92_-_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B">Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4011</span> <a href="/book/mutual/144237/183397" class="badge" title="Общих публикаций">171</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0">Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2490</span> <a href="/book/mutual/144237/154271" class="badge" title="Общих публикаций">170</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HDMI_-_High_Definition_Multimedia_Interface_-_microHDMI_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4203</span> <a href="/book/mutual/3449/144237" class="badge" title="Общих публикаций">167</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA_-_Speaker_-_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C">Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2313</span> <a href="/book/mutual/144237/152393" class="badge" title="Общих публикаций">165</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Notebook_-_%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA_-_Laptop_-_%D0%9B%D1%8D%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF_-_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80">Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15433</span> <a href="/book/mutual/1713/144237" class="badge" title="Общих публикаций">160</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Infrared_-_IrDA_-_Infrared_Data_Association_-_%D0%98%D0%9A_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%98%D0%9A-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA">Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1084</span> <a href="/book/mutual/79573/144237" class="badge" title="Общих публикаций">148</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Full_HD_-_FHD_-_Full_High_Definition_-_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_1920_1080">Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6462</span> <a href="/book/mutual/837/144237" class="badge" title="Общих публикаций">142</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Multimedia_-_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_-_%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_-_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4">Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5920</span> <a href="/book/mutual/134581/144237" class="badge" title="Общих публикаций">142</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SMS_-_Short_Message_Service_-_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9">SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9294</span> <a href="/book/mutual/821/144237" class="badge" title="Общих публикаций">137</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/5/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/5/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/5/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/5/1080">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-7"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_U_S_Space_Command_GPS_-_Global_Positioning_System_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5250</span> <a href="/book/mutual/60639/144237" class="badge" title="Общих публикаций">145</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows">Microsoft Windows</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16882</span> <a href="/book/mutual/965/144237" class="badge" title="Общих публикаций">122</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_Mobile_OS_-_Microsoft_Windows_CE_-_Microsoft_WinCE_-_Microsoft_Windows_Compact_Edition_-_Microsoft_Pocket_PC_-_Microsoft_Handheld_PC_-_Microsoft_HPC_-_Microsoft_Palm-size_PC">Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2429</span> <a href="/book/mutual/16373/144237" class="badge" title="Общих публикаций">116</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Android">Google Android</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">15243</span> <a href="/book/mutual/463/144237" class="badge" title="Общих публикаций">101</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sony_Playstation_PS_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0">Sony Playstation (PS) - Игровая приставка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4166</span> <a href="/book/mutual/6503/144237" class="badge" title="Общих публикаций">75</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_SVR-%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD">Samsung SVR-диктофон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">464</span> <a href="/book/mutual/99349/144237" class="badge" title="Общих публикаций">72</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Oracle_Java_-_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Oracle Java - язык программирования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3469</span> <a href="/book/mutual/2477/144237" class="badge" title="Общих публикаций">68</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/VK_-_Mail_ru_-_%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">VK - Mail.ru - Одноклассники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1751</span> <a href="/book/mutual/1771/144237" class="badge" title="Общих публикаций">60</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Adobe_PDF_-_Portable_Document_Format_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2">Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2513</span> <a href="/book/mutual/3473/144237" class="badge" title="Общих публикаций">57</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPhone_-_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2">Apple iPhone - серия смартфонов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7622</span> <a href="/book/mutual/295/144237" class="badge" title="Общих публикаций">54</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nokia_Symbian_OS">Nokia Symbian OS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1411</span> <a href="/book/mutual/905/144237" class="badge" title="Общих публикаций">45</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Office">Microsoft Office</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4170</span> <a href="/book/mutual/877/144237" class="badge" title="Общих публикаций">43</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_2000">Microsoft Windows 2000</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8678</span> <a href="/book/mutual/59865/144237" class="badge" title="Общих публикаций">42</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_Mobile_5">Microsoft Windows Mobile 5</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">193</span> <a href="/book/mutual/144237/218817" class="badge" title="Общих публикаций">40</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Linux_OS">Linux OS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11533</span> <a href="/book/mutual/469/144237" class="badge" title="Общих публикаций">40</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Xbox_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0">Microsoft Xbox - Игровая приставка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1937</span> <a href="/book/mutual/5581/144237" class="badge" title="Общих публикаций">39</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_Play_-_Google_Store_-_Google_Android_Market">Google Play - Google Store - Google Android Market</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3551</span> <a href="/book/mutual/673/144237" class="badge" title="Общих публикаций">38</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/E_Ink_Corporation_-_E_Ink_electronic_ink_-_E_Ink_Vizplex_E_Ink_Pearl_E_Ink_Pearl_HD_E_Ink_Carta_E_Ink_Mobius_E_Ink_Kaleido_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_-_Electronic_Paper_Display_EDP_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0">E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">545</span> <a href="/book/mutual/13653/144237" class="badge" title="Общих публикаций">38</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Sony_Memory_Stick_-_MemStick_M2_-_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8">Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">591</span> <a href="/book/mutual/96205/144237" class="badge" title="Общих публикаций">38</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iOS">Apple iOS</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8583</span> <a href="/book/mutual/465/144237" class="badge" title="Общих публикаций">37</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/TI_OMAP_-_TI_Open_Multimedia_Applications_Platform">TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">219</span> <a href="/book/mutual/100341/144237" class="badge" title="Общих публикаций">37</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_BMP_-_bitmap_-_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9">Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">352</span> <a href="/book/mutual/91641/144237" class="badge" title="Общих публикаций">36</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nokia_Nseries">Nokia Nseries</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">538</span> <a href="/book/mutual/130273/144237" class="badge" title="Общих публикаций">36</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_XScale_PXA_-_Intel_XScale_Bulverde_PXA">Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">187</span> <a href="/book/mutual/131403/144237" class="badge" title="Общих публикаций">36</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_Mobile_6">Microsoft Windows Mobile 6</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">250</span> <a href="/book/mutual/126395/144237" class="badge" title="Общих публикаций">35</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_CSR_plc_-_SiRF_Star_-_%D1%87%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_GPS-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">112</span> <a href="/book/mutual/103179/144237" class="badge" title="Общих публикаций">34</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_XScale_-_Intel_IXP_-_Intel_IXC_-_Intel_IOP_-_Intel_PXA_-_Intel_CE_-_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE">Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">260</span> <a href="/book/mutual/98215/144237" class="badge" title="Общих публикаций">32</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Google_YouTube_-_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3">Google YouTube - Видеохостинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3002</span> <a href="/book/mutual/261/144237" class="badge" title="Общих публикаций">30</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Skype_-_Skype_Technologies_-_Skype_Software_-_Skype_Communications_-_Skype_Inc_-_Skype_Limited">Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2125</span> <a href="/book/mutual/3779/144237" class="badge" title="Общих публикаций">29</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_Media_Player_-_Windows_Streaming_Media">Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">594</span> <a href="/book/mutual/11597/144237" class="badge" title="Общих публикаций">29</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SanDisk_CompactFlash_-_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82_%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_-_CompactFlash_Association">SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">560</span> <a href="/book/mutual/97523/144237" class="badge" title="Общих публикаций">29</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Xbox_360_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0">Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3047</span> <a href="/book/mutual/59235/144237" class="badge" title="Общих публикаций">28</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Apple_iPod">Apple iPod</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1553</span> <a href="/book/mutual/6403/144237" class="badge" title="Общих публикаций">27</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HPE_Compaq_iPaq_Pocket_PC">HPE Compaq iPaq Pocket PC</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">320</span> <a href="/book/mutual/98197/144237" class="badge" title="Общих публикаций">27</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/E-Ten_glofiish_-_%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA">E-Ten glofiish - джойстик</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">93</span> <a href="/book/mutual/144237/144247" class="badge" title="Общих публикаций">26</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_Phone_OS_-_Microsoft_Windows_Smartphone_-_Microsoft_WP-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD">Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1640</span> <a href="/book/mutual/5595/144237" class="badge" title="Общих публикаций">25</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_Mobile_2003">Microsoft Windows Mobile 2003</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">156</span> <a href="/book/mutual/126789/144237" class="badge" title="Общих публикаций">25</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ARM_Holdings_-_ARM_Cortex_-_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2">ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1215</span> <a href="/book/mutual/1013/144237" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_U_S_Space_Command_GPS_-_A-GPS_-_Assisted_GPS_-_A-GNSS_-_Assisted_GNSS_-_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82_GPS-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0">U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">378</span> <a href="/book/mutual/18189/144237" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Microsoft_Windows_XP">Microsoft Windows XP</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2431</span> <a href="/book/mutual/2135/144237" class="badge" title="Общих публикаций">23</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/7/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/7/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/7/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/7/1520">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-9"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81">Ксенин Алекс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">311</span> <a href="/book/mutual/96171/144237" class="badge" title="Общих публикаций">77</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC">Наумов Максим</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">100</span> <a href="/book/mutual/29399/144237" class="badge" title="Общих публикаций">34</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9">Кожевников Алексей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">66</span> <a href="/book/mutual/27653/144237" class="badge" title="Общих публикаций">28</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB">Ширшов Павел</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">76</span> <a href="/book/mutual/105205/144237" class="badge" title="Общих публикаций">28</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C">Симонов Игорь</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">103</span> <a href="/book/mutual/99669/144237" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD">Сергеев Иван</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">74</span> <a href="/book/mutual/100431/144237" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F">Ерофеева Мария</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">31</span> <a href="/book/mutual/105275/144237" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0">Лаптева Марина</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">114</span> <a href="/book/mutual/99725/144237" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9">Никитин Николай</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24</span> <a href="/book/mutual/114459/144237" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD">Константинов Константин</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">32</span> <a href="/book/mutual/105287/144237" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9">Бровкин Дмитрий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">55</span> <a href="/book/mutual/105203/144237" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0">Беляева Татьяна</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">29</span> <a href="/book/mutual/112433/144237" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0">Гордеева Анна</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">36</span> <a href="/book/mutual/32069/144237" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Jobs_Steve_-_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2">Jobs Steve - Джобс Стив</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1031</span> <a href="/book/mutual/6037/144237" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9">Малафеев Андрей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">52</span> <a href="/book/mutual/28337/144237" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F">Попова Мария</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">141</span> <a href="/book/mutual/38647/144237" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80">Газаров Артур</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">77</span> <a href="/book/mutual/100365/144237" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F">Лахова Олеся</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">35</span> <a href="/book/mutual/105253/144237" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9">Клинаичев Андрей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">33</span> <a href="/book/mutual/105303/144237" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9">Музалев Дмитрий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13</span> <a href="/book/mutual/114805/144237" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9">Лебедев Артемий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">110</span> <a href="/book/mutual/43973/144237" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9">Попов Алексей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">339</span> <a href="/book/mutual/27559/144237" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB">Демидов Михаил</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">134</span> <a href="/book/mutual/93135/144237" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9">Набоков Сергей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27</span> <a href="/book/mutual/105357/144237" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2">Наумов Станислав</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">30</span> <a href="/book/mutual/115383/144237" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0">Поторочина Ольга</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7</span> <a href="/book/mutual/116713/144237" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9">Жарков Сергей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6</span> <a href="/book/mutual/144237/165805" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0">Пароходова Анна</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/144237/343290" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gates_William_Henry_-_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_-_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB">Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">931</span> <a href="/book/mutual/4061/144237" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81">Овсянников Денис</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">23</span> <a href="/book/mutual/112437/144237" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9">Беляев Дмитрий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">32</span> <a href="/book/mutual/112479/144237" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Мамонтова Евгения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6</span> <a href="/book/mutual/117493/144237" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80">Овечкин Александр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13</span> <a href="/book/mutual/26629/144237" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F">Князева Мария</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16</span> <a href="/book/mutual/42659/144237" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB">Фадеев Михаил</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">57</span> <a href="/book/mutual/105225/144237" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81">Борушевский Денис</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">37</span> <a href="/book/mutual/105383/144237" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C">Речменский Игорь</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">21</span> <a href="/book/mutual/114755/144237" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D1%83%D1%88%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0">Бушуева Светлана</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8</span> <a href="/book/mutual/115983/144237" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9">Милехин Сергей</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/144237/165765" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB">Богатырев Кирилл</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/144237/183697" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/9/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/9/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/9/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/9/280">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-13"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - РФ - Российская федерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">166168</span> <a href="/book/mutual/23/144237" class="badge" title="Общих публикаций">374</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5_-_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Солнце - звезда Солнечной системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5490</span> <a href="/book/mutual/103157/144237" class="badge" title="Общих публикаций">150</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_USA_-_The_United_States_of_America">США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">54747</span> <a href="/book/mutual/43/144237" class="badge" title="Общих публикаций">141</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0">Европа</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24964</span> <a href="/book/mutual/103/144237" class="badge" title="Общих публикаций">94</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Япония</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13807</span> <a href="/book/mutual/367/144237" class="badge" title="Общих публикаций">91</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Южная Корея - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7052</span> <a href="/book/mutual/267/144237" class="badge" title="Общих публикаций">76</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9A%D0%9D%D0%A0">Китай - Китайская Народная Республика - КНР</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19138</span> <a href="/book/mutual/29/144237" class="badge" title="Общих публикаций">67</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">47600</span> <a href="/book/mutual/157/144237" class="badge" title="Общих публикаций">57</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Германия - Федеративная Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13221</span> <a href="/book/mutual/1551/144237" class="badge" title="Общих публикаций">51</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Финляндия - Финляндская Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3697</span> <a href="/book/mutual/437/144237" class="badge" title="Общих публикаций">42</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C">Китай - Тайвань</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4245</span> <a href="/book/mutual/2229/144237" class="badge" title="Общих публикаций">36</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_-_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Земля - планета Солнечной системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10865</span> <a href="/book/mutual/241/144237" class="badge" title="Общих публикаций">34</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8">Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13821</span> <a href="/book/mutual/179/144237" class="badge" title="Общих публикаций">32</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Азия - Азиатский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5920</span> <a href="/book/mutual/365/144237" class="badge" title="Общих публикаций">28</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Франция - Французская Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8177</span> <a href="/book/mutual/1887/144237" class="badge" title="Общих публикаций">28</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%97%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">19544</span> <a href="/book/mutual/725/144237" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0">Канада</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5081</span> <a href="/book/mutual/1495/144237" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%94%D0%A4%D0%9E_-_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_-_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_-_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0">Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">783</span> <a href="/book/mutual/75677/144237" class="badge" title="Общих публикаций">14</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Швеция - Королевство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3782</span> <a href="/book/mutual/433/144237" class="badge" title="Общих публикаций">13</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_-_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA">СССР - Союз Советских Социалистических Республик</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3134</span> <a href="/book/mutual/389/144237" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%9D%D0%93_-_%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_-_CIS_-_The_Commonwealth_of_Independent_States">СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14809</span> <a href="/book/mutual/2655/144237" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Италия - Итальянская Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4508</span> <a href="/book/mutual/1885/144237" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F">США - Калифорния</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4829</span> <a href="/book/mutual/4353/144237" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_Solar_system">Солнечная система - Solar system</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2569</span> <a href="/book/mutual/2435/144237" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Швейцария - Швейцарская Конфедерация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2607</span> <a href="/book/mutual/1531/144237" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_-_Bharat">Индия - Bharat</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5869</span> <a href="/book/mutual/909/144237" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F">Европа Западная</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1496</span> <a href="/book/mutual/6847/144237" class="badge" title="Общих публикаций">8</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Америка - Американский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2206</span> <a href="/book/mutual/999/144237" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0">Украина</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7928</span> <a href="/book/mutual/3945/144237" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD">Германия - Берлин</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">732</span> <a href="/book/mutual/6459/144237" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80_-_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Сингапур - Республика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1953</span> <a href="/book/mutual/805/144237" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Африка - Африканский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3641</span> <a href="/book/mutual/1727/144237" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_-_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3_%D0%A1%D0%90%D0%A0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8">Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1823</span> <a href="/book/mutual/1803/144237" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Испания - Королевство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3840</span> <a href="/book/mutual/4089/144237" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD">Америка Северная - Североамериканский регион</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3414</span> <a href="/book/mutual/4271/144237" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B">Нидерланды</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3746</span> <a href="/book/mutual/5501/144237" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0_-_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8_-_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B">Луна - спутник Земли - Лунные программы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1547</span> <a href="/book/mutual/13847/144237" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%A4%D0%9E_-_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8">Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">392</span> <a href="/book/mutual/89157/144237" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%A8%D0%90_-_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0_-_%D0%9B%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81_-_Las_Vegas">США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">805</span> <a href="/book/mutual/253/144237" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%B2_%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%95%D0%91%D0%92%D0%90_-_EMEA_-_Europe_Middle_East_and_Africa">Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1886</span> <a href="/book/mutual/397/144237" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/13/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/13/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/13/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/13/200">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-17"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ergonomics_-_%D0%AD%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0">Ergonomics - Эргономика</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1755</span> <a href="/book/mutual/134337/144237" class="badge" title="Общих публикаций">219</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_-_Metals_-_Alloys">Металлы - Сплавы - Metals - Alloys</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5510</span> <a href="/book/mutual/144237/152999" class="badge" title="Общих публикаций">183</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_-_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_-_6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F_-_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11686</span> <a href="/book/mutual/76309/144237" class="badge" title="Общих публикаций">177</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MarTech_-_%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%98%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_-_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA_-_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_-_reputational_risk_-_reputational_losses">MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3101</span> <a href="/book/mutual/144237/153953" class="badge" title="Общих публикаций">93</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_-_Sport">Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6758</span> <a href="/book/mutual/144237/146457" class="badge" title="Общих публикаций">87</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_-_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB_-_%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3_-_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_-_Retail_-_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">27294</span> <a href="/book/mutual/13193/144237" class="badge" title="Общих публикаций">79</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA">Английский язык</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7030</span> <a href="/book/mutual/104503/144237" class="badge" title="Общих публикаций">65</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8">Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6056</span> <a href="/book/mutual/144237/144485" class="badge" title="Общих публикаций">62</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_-_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0">Видеокамера - Видеосъёмка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">720</span> <a href="/book/mutual/144237/248251" class="badge" title="Общих публикаций">59</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_-_Transport_-_Road_infrastructure_-_Highways">Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">21642</span> <a href="/book/mutual/13191/144237" class="badge" title="Общих публикаций">53</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_-_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_-_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_-_Tourism_travel">Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7529</span> <a href="/book/mutual/144237/146275" class="badge" title="Общих публикаций">51</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_-_%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_Theater_-_Theatrical_art_-_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_-_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_-_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B_-_Cinema_industry_-_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B8_-_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_-_Film_studios">Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3354</span> <a href="/book/mutual/144237/148033" class="badge" title="Общих публикаций">48</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%9F%D0%9A_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_-_%D0%92%D0%9F%D0%9A_-_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%92%D0%92%D0%A1%D0%A2_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Military-industrial_complex_-_%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_-_Weapon">ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9107</span> <a href="/book/mutual/15509/144237" class="badge" title="Общих публикаций">45</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%A2%D0%B8%D0%AD_-_%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_Home_Appliance_-_Household_appliances_and_electronics">БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6170</span> <a href="/book/mutual/13367/144237" class="badge" title="Общих публикаций">43</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_-_Aluminium_-_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82">Алюминий - Aluminium - химический элемент</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1516</span> <a href="/book/mutual/144237/194741" class="badge" title="Общих публикаций">42</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_-_Publishing_-_Book_Industry">Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1819</span> <a href="/book/mutual/144237/187707" class="badge" title="Общих публикаций">39</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_-_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F">Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">33757</span> <a href="/book/mutual/144237/146067" class="badge" title="Общих публикаций">38</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_Aviation_industry_-_Aircraft_construction">Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6171</span> <a href="/book/mutual/144237/146287" class="badge" title="Общих публикаций">36</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_Leisure_recreation_and_entertainment_-_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F">Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3174</span> <a href="/book/mutual/144237/179559" class="badge" title="Общих публикаций">36</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_-_FMCG_Retail_-_Fast_Moving_Consumer_Goods_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0_-_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA">Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5582</span> <a href="/book/mutual/13197/144237" class="badge" title="Общих публикаций">31</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0_-_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B">Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">318</span> <a href="/book/mutual/144237/151855" class="badge" title="Общих публикаций">30</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B9">Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">10345</span> <a href="/book/mutual/8865/144237" class="badge" title="Общих публикаций">30</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_-_Weather_forecast">Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1710</span> <a href="/book/mutual/138799/144237" class="badge" title="Общих публикаций">27</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0">Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2012</span> <a href="/book/mutual/144237/157595" class="badge" title="Общих публикаций">24</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA_-_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">57683</span> <a href="/book/mutual/76291/144237" class="badge" title="Общих публикаций">23</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9E%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_-_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">735</span> <a href="/book/mutual/144237/232511" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MarTech_-_Brand_management_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_-_Influencers_Control_Center_ICC_-_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_-_Brand_Safety_-_Branding_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_Brandbook_%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BA_-_Rebranding_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3">MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2678</span> <a href="/book/mutual/50013/144237" class="badge" title="Общих публикаций">22</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_-_%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1363</span> <a href="/book/mutual/144237/199969" class="badge" title="Общих публикаций">21</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Homo_Sapiens_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_-_Humanity_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3029</span> <a href="/book/mutual/144237/146119" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_-_FMCG_Retail_-_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C_%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B_-_Clothing_shoes_and_accessories">Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1927</span> <a href="/book/mutual/144237/147269" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_-_Electric_current_-_electricity_-_electric_current">Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4666</span> <a href="/book/mutual/144237/154387" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Lifestyle_-_%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB_-_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_-_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8">Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1241</span> <a href="/book/mutual/66903/144237" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_-_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_-_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8">Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">53465</span> <a href="/book/mutual/144237/145839" class="badge" title="Общих публикаций">19</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_-_%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_-_%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_-_Service_Economy">Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7808</span> <a href="/book/mutual/2543/144237" class="badge" title="Общих публикаций">18</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_-_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%9F%D0%A3_-_%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11323</span> <a href="/book/mutual/144237/174243" class="badge" title="Общих публикаций">17</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_Real_estate_-_Realty_-_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C">Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5620</span> <a href="/book/mutual/144237/146095" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82_-_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5">Дневной свет - Дневное освещение</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">146</span> <a href="/book/mutual/144237/153425" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">880</span> <a href="/book/mutual/144237/156835" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_-_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%B8_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8">Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1666</span> <a href="/book/mutual/144237/157419" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_-_Lithium_-_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82">Литий - Lithium - химический элемент</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">663</span> <a href="/book/mutual/144237/193137" class="badge" title="Общих публикаций">15</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/17/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/17/80">3</a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/17/40">></a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/17/320">Последняя</a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-11"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_-_ZOOM_CNews">CNews - ZOOM.CNews</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1866</span> <a href="/book/mutual/11913/144237" class="badge" title="Общих публикаций">87</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Thomson_Reuters_-_Reuters_Group_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80">Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6095</span> <a href="/book/mutual/4047/144237" class="badge" title="Общих публикаций">12</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BBC_-_British_Broadcasting_Corporation_-_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F">BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2733</span> <a href="/book/mutual/177/144237" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Wikipedia_-_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F">Wikipedia - Википедия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">650</span> <a href="/book/mutual/919/144237" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/New_Scientist">New Scientist</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1448</span> <a href="/book/mutual/72281/144237" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Times">Times</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">661</span> <a href="/book/mutual/127509/144237" class="badge" title="Общих публикаций">7</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Bloomberg">Bloomberg</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1627</span> <a href="/book/mutual/3635/144237" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Engadget_-_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%85">Engadget - Блог о технологиях</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">429</span> <a href="/book/mutual/6053/144237" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%A0-%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0">ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1265</span> <a href="/book/mutual/985/144237" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%9F%D0%9C_-_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%A2%D0%92_-_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB">Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">317</span> <a href="/book/mutual/12509/144237" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BBC_Russian_-_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D0%B8-%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D0%B8_-_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8">BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">213</span> <a href="/book/mutual/113709/144237" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Allprojectors_ru">Allprojectors.ru</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">54</span> <a href="/book/mutual/144237/181825" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3">CNews Техноблог</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">62</span> <a href="/book/mutual/144237/183151" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%91%D0%9A_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3">РБК - РосБизнесКонсалтинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">11566</span> <a href="/book/mutual/1007/144237" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Forbes_-_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%81">Forbes - Форбс</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1002</span> <a href="/book/mutual/807/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Tom_s_Hardware">Tom’s Hardware</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">600</span> <a href="/book/mutual/4091/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/23ABC_News">23ABC News</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">183</span> <a href="/book/mutual/7099/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Warner_Bros_Discovery_-_WarnerMedia_CNN_-_Turner_Broadcasting_System">Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">676</span> <a href="/book/mutual/7499/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">Чудо техники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">60</span> <a href="/book/mutual/16121/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AP_-_Associated_Press">AP - Associated Press</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2007</span> <a href="/book/mutual/19051/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Nature">Nature</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">832</span> <a href="/book/mutual/23369/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AppleInsider">AppleInsider</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">400</span> <a href="/book/mutual/52667/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Paramount_Skydance_-_Paramount_Media_Networks_-_Paramount_Network_-_Nashville_Network_-_National_Network_-_New_TNN_-_Viacom_Media_Networks_-_Spike_TV_-_MTV_Networks_-_MTV_Entertainment_Group">Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">273</span> <a href="/book/mutual/61389/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F">Юность - радиостанция</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">52</span> <a href="/book/mutual/62291/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Reg_Hardware">Reg Hardware</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">91</span> <a href="/book/mutual/96169/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Korea_Times">Korea Times</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">132</span> <a href="/book/mutual/100489/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IGN">IGN</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">54</span> <a href="/book/mutual/144187/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/AllThingsDigital_-_AllThingsD_-_All_Things_Digital">AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">201</span> <a href="/book/mutual/144237/300656" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A4%D0%A1%D0%98_-_Kanobu_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83_-_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">21</span> <a href="/book/mutual/144237/374130" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/iXBT_com">iXBT.com</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">25</span> <a href="/book/mutual/144237/392658" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ITHome">ITHome</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">46</span> <a href="/book/mutual/1439/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Dow_Jones_-_WSJ_-_The_Wall_Street_Journal">Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1339</span> <a href="/book/mutual/4201/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8">Ведомости</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1466</span> <a href="/book/mutual/4397/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%93%D0%9F%D0%9C_-_%D0%9D%D0%A2%D0%92_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">512</span> <a href="/book/mutual/5861/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/GizChina_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">GizChina - Издание</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">84</span> <a href="/book/mutual/6355/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/DRAMeXchange">DRAMeXchange</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">42</span> <a href="/book/mutual/6687/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8A_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC">Коммерсантъ - Издательский дом</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2399</span> <a href="/book/mutual/7609/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/DigiTimes_-_%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5">DigiTimes - Издание</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1331</span> <a href="/book/mutual/8225/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%D0%98%D0%94">Комсомольская правда ИД</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">83</span> <a href="/book/mutual/12527/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SlashGear">SlashGear</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">134</span> <a href="/book/mutual/15519/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> <div class='pagination'><ul><li class='disabled'><span>1</span></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/11/40">2</a></li><li><a href="/book/pagination/144237/auto_pages/11/40">></a></li></ul></div> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-37"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_Analytics_-_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE">CNews Analytics - Аналитическое агентство</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">8619</span> <a href="/book/mutual/587/144237" class="badge" title="Общих публикаций">35</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IDC_-_International_Data_Corporation">IDC - International Data Corporation</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4975</span> <a href="/book/mutual/191/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gartner_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80">Gartner - Гартнер</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3658</span> <a href="/book/mutual/1081/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%9A_-_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2">Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">58</span> <a href="/book/mutual/144237/377936" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/J_son_Partners_Consulting_-_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D0%BD%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3">J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1086</span> <a href="/book/mutual/1137/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ABI_Research">ABI Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">236</span> <a href="/book/mutual/2523/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/BCG_-_Boston_Consulting_Group">BCG - Boston Consulting Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">117</span> <a href="/book/mutual/2559/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CNews_100_-_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%A2-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9">CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3961</span> <a href="/book/mutual/3843/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gartner_Magic_Quadrant_-_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82">Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">375</span> <a href="/book/mutual/12813/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Frost_Sullivan">Frost & Sullivan</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">207</span> <a href="/book/mutual/14501/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Mercury_Research">Mercury Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">73</span> <a href="/book/mutual/21741/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/The_Next_Generation_of_Medicine_Artificial_Intelligence_and_Machine_Learning">The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/50421/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ipsos_Group_-_Ipsos_Comcon_-_Ipsos_MORI_-_Ipsos_Public_Affairs_-_Ipsos_Healthcare_-_Ipsos_Reid_-_Angus_Reid_Group">Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">136</span> <a href="/book/mutual/52117/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Superdata">Superdata</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">12</span> <a href="/book/mutual/55477/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/TM_Capital">TM Capital</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1</span> <a href="/book/mutual/64873/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Current_Analysis">Current Analysis</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">24</span> <a href="/book/mutual/93375/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IHS_iSuppli_-_IHS_Infonetics_Research_-_IHS_Markit_-_IHS_Technology">IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">530</span> <a href="/book/mutual/93533/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/eMarketer">eMarketer</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">206</span> <a href="/book/mutual/94433/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Jupiter_Media_Metrix_-_Jupiter_Research">Jupiter Media Metrix - Jupiter Research</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">392</span> <a href="/book/mutual/98513/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A4%D0%9E%D0%9C_-_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%81">ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">227</span> <a href="/book/mutual/98727/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SmartMarketing">SmartMarketing</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">74</span> <a href="/book/mutual/100429/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B_-">ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">368</span> <a href="/book/mutual/128747/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-41"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ANSI_-_American_National_Standards_Institute_-_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2">ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">302</span> <a href="/book/mutual/851/144237" class="badge" title="Общих публикаций">10</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CMU_-_Carnegie_Mellon_University_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8-%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0">CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">284</span> <a href="/book/mutual/313/144237" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%B8%D0%A1_%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%A3_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">460</span> <a href="/book/mutual/6605/144237" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Ohio_State_University_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE">Ohio State University - Университет штата Огайо</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">100</span> <a href="/book/mutual/144237/149407" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/PVHS_-_Palos_Verdes_High_School">PVHS - Palos Verdes High School</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/144237/232815" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MIT_-_Massachusetts_Institute_of_Technology_-_%D0%9C%D0%A2%D0%98_-_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82">MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1001</span> <a href="/book/mutual/357/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CSUEB_-_Cal_State_-_California_State_University_East_Bay_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">527</span> <a href="/book/mutual/1943/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IEEE_-_The_Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers_-_%D0%98%D0%98%D0%AD%D0%A0_-_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">307</span> <a href="/book/mutual/2335/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/UC_Berkeley_Berkeley_Cal_-_University_of_California_Berkeley_-_California_Berkeley_University_of_California_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8">UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">297</span> <a href="/book/mutual/13795/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Caltech_-_California_Institute_of_Technology_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%85_-_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82">Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">254</span> <a href="/book/mutual/62243/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/UMich_-_UM_-_University_of_Michigan_-_%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0">UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">335</span> <a href="/book/mutual/72703/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Waseda_University_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8D%D0%B4%D0%B0">Waseda University - Университет Васэда</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">21</span> <a href="/book/mutual/130935/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/HKU_-_University_of_Hong_Kong_-_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0">HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">43</span> <a href="/book/mutual/144237/147503" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Keio_University_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%8D%D0%B9%D0%BE">Keio University - Университет Кэйо</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">39</span> <a href="/book/mutual/144237/221185" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%A6%D0%9A%D0%9E_%D0%93%D0%90%D0%9E%D0%A3_%D0%94%D0%9F%D0%9E_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F">МЦКО ГАОУ ДПО - Московский центр качества образования</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6</span> <a href="/book/mutual/144237/237477" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/PolyU_HKPU_-_Hong_Kong_Polytechnic_University_-_Xianggang_Ligong_Daxue_-_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">PolyU, HKPU - Hong Kong Polytechnic University - Xianggang Ligong Daxue - Гонконгский политехнический университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">3</span> <a href="/book/mutual/144237/349620" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%9A%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3">Таймырский колледж КГБПОУ</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/144237/409700" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%90%D0%9D_-_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA">РАН - Российская академия наук</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2122</span> <a href="/book/mutual/4351/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A0%D0%98_-_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%9D%D0%9E">ИРИ - Институт развития интернета АНО</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">147</span> <a href="/book/mutual/6195/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%93%D0%9C%D0%A3_-_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98_%D0%9C_%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_-_%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0">Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">281</span> <a href="/book/mutual/6621/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/University_of_Washington_-_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD">University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">262</span> <a href="/book/mutual/18441/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%AE%D0%A3%D0%93%D0%9C%D0%A3_%D0%A4%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3_%D0%92%D0%9E_-_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">13</span> <a href="/book/mutual/32799/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/NYU_-_New_York_University_-_%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_Polytechnic_Institute_of_New_York_University_-_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0">NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">111</span> <a href="/book/mutual/43833/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/University_of_Toronto_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE_-_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">111</span> <a href="/book/mutual/51773/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%9C%D0%A2%D0%A3_-_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_-_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_-_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%B7_-_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82">СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">49</span> <a href="/book/mutual/52359/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%9E_%D0%9D%D0%9D%D0%A6_-_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_-_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA">РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">175</span> <a href="/book/mutual/53465/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%90%D0%9D_%D0%A4%D0%98%D0%A6_%D0%98%D0%A3_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA">РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">31</span> <a href="/book/mutual/54059/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A1%D0%90%D0%A4%D0%A3_-_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C_%D0%92_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0">САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">51</span> <a href="/book/mutual/54249/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/SNU_-_Seoul_National_University_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%B0_-_%D0%A1%D0%B5%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">31</span> <a href="/book/mutual/69157/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/UGA_-_University_of_Georgia_-_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%8F">UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">42</span> <a href="/book/mutual/70367/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%AD%D0%98_%D0%9D%D0%98%D0%A3_-_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_-_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82">МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">182</span> <a href="/book/mutual/73149/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> <div class="tab-pane page-container" id="auto-category-39"> <table> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_-_27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F">День молодёжи - 27 июня</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1087</span> <a href="/book/mutual/144237/152323" class="badge" title="Общих публикаций">20</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IOI_-_International_Olympiad_in_Informatics_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">7638</span> <a href="/book/mutual/20887/144237" class="badge" title="Общих публикаций">16</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CeBIT">CeBIT</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">614</span> <a href="/book/mutual/22199/144237" class="badge" title="Общих публикаций">11</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MWC_-_Mobile_World_Congress_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_-_3GSM">MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">952</span> <a href="/book/mutual/5431/144237" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/CES_-_Consumer_Electronics_Show_-_CES_Innovation_Awards_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8">CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">635</span> <a href="/book/mutual/6901/144237" class="badge" title="Общих публикаций">9</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_-_Day_of_the_Programmer_-_256-%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0">День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2663</span> <a href="/book/mutual/62749/144237" class="badge" title="Общих публикаций">6</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B">Рождество Христово - Рождественские каникулы</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">664</span> <a href="/book/mutual/113957/144237" class="badge" title="Общих публикаций">5</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Computex_-_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%8D%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-_Taipei_International_Information_Technology_Show">Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">138</span> <a href="/book/mutual/12373/144237" class="badge" title="Общих публикаций">4</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FIFA_World_Cup_-_%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83">FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">749</span> <a href="/book/mutual/6715/144237" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/IFA_-_Internationale_Funkausstellung_Berlin_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5_-_IFA_hottest_tech_awards">IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">339</span> <a href="/book/mutual/13095/144237" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Red_Dot_Design_Award">Red Dot Design Award</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">57</span> <a href="/book/mutual/56225/144237" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A3%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%A6%D0%9C_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8">УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">43</span> <a href="/book/mutual/74847/144237" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Intel_Developer_Forum_-_IDF">Intel Developer Forum - IDF</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">317</span> <a href="/book/mutual/91919/144237" class="badge" title="Общих публикаций">3</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/U_S_Department_of_Defense_-_DARPA_Cyber_Grand_Challendge">U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6</span> <a href="/book/mutual/41463/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_-_8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0">Международный женский день - 8 марта</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">418</span> <a href="/book/mutual/67483/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/iF_Design_Awards">iF Design Awards</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">26</span> <a href="/book/mutual/71847/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Samsung_Forum">Samsung Forum</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">14</span> <a href="/book/mutual/91921/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Industrie_Forum_Design_Award">Industrie Forum Design Award</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">2</span> <a href="/book/mutual/91957/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/COMDEX_-_COMputer_Dealers_EXhibition">COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">179</span> <a href="/book/mutual/99625/144237" class="badge" title="Общих публикаций">2</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Golden_Joystick_Awards_-_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA">Golden Joystick Awards - Золотой джойстик</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">4</span> <a href="/book/mutual/144237/144239" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/E3_-_Electronic_Entertainment_Expo">E3 - Electronic Entertainment Expo</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">104</span> <a href="/book/mutual/144237/146825" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_Thanksgiving_Day_-_%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90">День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">96</span> <a href="/book/mutual/144237/153463" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/WSIS_-_World_Summit_on_the_Information_Society_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83">WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">32</span> <a href="/book/mutual/144237/175261" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C_%D0%A4%D0%90%D0%94%D0%9C_-_%D0%97%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_-_%D0%97%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_-_%D0%97%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82">Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">16</span> <a href="/book/mutual/144237/238383" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%9E%D0%9A_-_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_-_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B_-_Olympic_Games">МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">1283</span> <a href="/book/mutual/3209/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/WEF_-_The_World_Economic_Forum_-_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC">WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">195</span> <a href="/book/mutual/3719/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/FIA_-_Formula_1_-_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_1_-_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8">FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">228</span> <a href="/book/mutual/14465/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Huawei_Developer_Conference_-_HDC_-_Huawei_Developer_Day">Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">34</span> <a href="/book/mutual/58853/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Gamescom_-_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80">Gamescom - международная выставка компьютерных игр</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">60</span> <a href="/book/mutual/62697/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Hackathon_-_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_-_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2">Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">399</span> <a href="/book/mutual/64149/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%91%D0%95%D0%A1%D0%95%D0%94%D0%90_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC">БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">86</span> <a href="/book/mutual/72947/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%A1_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD">МАКС - Международный авиационно-космический салон</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">232</span> <a href="/book/mutual/79653/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/Autodesk_University">Autodesk University</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">9</span> <a href="/book/mutual/84845/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/InAVation_Awards">InAVation Awards</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">6</span> <a href="/book/mutual/89871/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/ProIntegration_Awards">ProIntegration Awards</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">5</span> <a href="/book/mutual/89887/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/MacWorld_Expo">MacWorld Expo</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">35</span> <a href="/book/mutual/125637/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> <tr> <td> <a href="https://www.cnews.ru/book/PC_Expo">PC Expo</a> <span class="badges"> <span class="badge" title="Всего публикаций">36</span> <a href="/book/mutual/126923/144237" class="badge" title="Общих публикаций">1</a> </span> </td> </tr> </table> </div> </div> </noindex> <div class="article-bottom-info"> <div class="d-flex"> <a class="copy-btn copy-link article-btn" title="Нажмите, чтобы скопировать" href="https://cnews.ru/link/b144237"><img src="https://filearchive.cnews.ru/img/cnews/2021/02/03/iconfinderlink3325151.svg" alt="">Короткая ссылка</a> <div class="views-outer"> <span class="views_count" id="show-page-144237" data-show-id="144237" data-show-type="book_page" ></span> </div> </div> </div> <script> /*Раскрыть текст уведомления*/ const btnShowText = document.querySelector('.booksection__noticebtn'); const noticeText = document.querySelector('.booksection__noticetext'); if(btnShowText){ btnShowText.addEventListener('click',(e)=>{ noticeText.classList.add('booksection__noticetext-show'); e.target.remove(); }) } </script> <div class="bottom-notice"> * Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (<a href="https://www.cnews.ru/news">новости</a>, включая "Главные новости", <a href="https://www.cnews.ru/analytics/">статьи</a>, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге. <br /><br /> Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.<br> Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.<br> Создано именных указателей - 199231.<br> Редакция Индексной книги CNews - <a href="mailto:book@cnews.ru">book@cnews.ru</a><br /><br /> Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи. </div> <div style="padding-top: 20px;"> <div class="banner"> <!-- Yandex.RTB R-A-19494121-4 --> <div id="yandex_rtb_R-A-19494121-4"></div> <script type="text/javascript"> (function (w, d, n) { // 1. Инициализируем массив, если его нет w[n] = w[n] || []; // 2. Добавляем функцию рендера в очередь w[n].push(function () { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-19494121-4", renderTo: "yandex_rtb_R-A-19494121-4", async: true }); }); // 3. Загружаем скрипт Яндекс, если он еще не загружен // Используем флаг loaded на самом массиве для отслеживания if (!w[n].loaded) { var t = d.getElementsByTagName("script")[0]; var s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; t.parentNode.insertBefore(s, t); // Ставим флаг, что скрипт инициирован к загрузке w[n].loaded = true; } })(window, document, "yandexContextAsyncCallbacks"); </script> </div> </div> </article> <section class="section_mainnews"> <div class="container"> <div class="line_pattern"> <a href="https://market.cnews.ru/?p=cnews_head_market"> <h2 class="heading_block">CNewsMarket</h2> </a> </div> <div class="d-flex flex-row flex-grow-1 flex-wrap justify-content-between"> <a class="item-other market-item d-flex flex-column" href="https://www.cnews.ru/redirect.php?block_market18"> <div class="other-item-text"> <div class="market-item-top"> <img 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class="other-item-top"><img class="zi-img" src="https://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/publication/000/66000_IMG_300X200.png" loading="lazy" alt=""></div><div class="other-item-text flex-shrink-0"><h3 class="zi-postname">Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж</h3></div><div class="publication-counters"><span class="views_count" id="show-publication-66000" data-show-id="66000" data-show-type="zoom_article"></span></div></a><a href="https://www.cnews.ru/redirect.php?7360936a742c415307f" class="item-other zoom_item flex-grow-0 item-other d-flex flex-column " target="_blank"><div class="other-item-top"><img class="zi-img" src="https://filearchive.cnews.ru/mrtest/images/publication/192/66192_IMG_300X200.png" loading="lazy" alt=""></div><div class="other-item-text flex-shrink-0"><h3 class="zi-postname">Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция</h3></div><div class="publication-counters"><span class="views_count" id="show-publication-66192" data-show-id="66192" 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Компании тратят ресурсы на сертификаты и регламенты, но реальная безопасность остаётся под вопросом. Только комплексный циклический подход позволяет превратить кибербезопасность из формальности в боеспособную систему. О том, как перейти к реальной защите, рассказывает заместитель генерального директора — технический директор «Газинформсервис» Николай Нашивочников.</div> <div class="special-banner__bottom"> <div class="special-banner__bottomtitle"></div> <div class="special-banner__bottomdescription"></div> </div> <div class="cnb-zone cnb-zone--analytics"> <div class="banner-token off "> <div class="banner-token-overlay"></div> <div class="banner-token-points"> <svg width="8" height="20" viewBox="0 0 8 20" fill="white" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <circle cx="4" cy="4" r="1.5"></circle><circle cx="4" cy="10" r="1.5"></circle> <circle cx="4" cy="16" r="1.5"></circle> </svg> </div> </div> <div class="token-info" style="display: none;"> <button class="token-info-close"> <span></span> </button> <div class="token-info-data"> <div> <p class="token-number"> <span>erid: </span> </p> </div> <div> <p class="adv_comp_name">Рекламодатель: <span></span></p> </div> <div> <p class="adv_inn">ИНН/ОГРН: 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сообщение ошибки const hideError = (field) => { const errorElement = field.parentElement.querySelector(".subconf__error"); if (errorElement) { field.style.borderColor = "#ddd"; errorElement.remove(); } } // Получить тип поля const getFieldType = (field) => { if (field.tagName === 'SELECT') return 'select'; if (field.type === 'checkbox') return 'checkbox'; if (field.type === 'email') return 'email'; if (field.type === 'text') return 'text'; } // Валидация текстового поля const validateTextField = (field, fieldName) => { const value = field.value.trim(); // Валидация для ФИО if (fieldName === 'fio') { const pattern = /^[-_0-9а-яё]{2,}\s+[-_0-9а-яё]{2,}\s+?[-_0-9а-яё]{2,}$/iu; if (!pattern.test(value)) { showError(field, "ФИО должно быть написано полностью и на русском языке"); return false; } } else if (!field.value) { showError(field, "Заполните поле"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация email поля const validateEmailField = (field) => { const value = field.value.trim(); const pattern = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/; if (!pattern.test(value)) { showError(field, "Введите корректный email адрес"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация селекта const validateSelectField = (field) => { if (field.selectedIndex === 0) { showError(field, "Выберите отрасль компании"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация чекбокса const validateCheckboxField = (field) => { if (!field.checked) { showError(field, "Подтвердите согласие"); return false; } hideError(field); return true; } // Валидация отдельного поля const validateField = (field) => { const fieldType = getFieldType(field); const fieldName = field.getAttribute('name'); switch (fieldType) { case "text": return validateTextField(field, fieldName); case "email": return validateEmailField(field); case "select": return validateSelectField(field); case "checkbox": return validateCheckboxField(field); default: return true; } } // Валидация всех полей const validateAllFields = (fields) => { let isValid = true; fields.forEach(field => { if (!validateField(field)) { isValid = false; } }); return isValid; } const submitForm = async (form, fields) => { const formData = new FormData(); const tokenElement = form.querySelector('input[name="smart-captcha-token"]'); fields.forEach(field => { formData.append(field.name, field.value); }); if (tokenElement) { const tokenValue = tokenElement.value.trim(); formData.append("smart-captcha-token", tokenValue); } await fetch("https://www.cnconf.ru/subscribe_send", { method: "POST", body: formData, headers: { "X-Requested-With": "XMLHttpRequest", "Accept": "application/json" } }) .then(response => { if (!response.ok) { throw new Error(`HTTP error! Status: ${response.status}`); } return response.json(); }) .then(data => { if (data.success) { showSubmitMessage(form, data.message, data.success); setTimeout(()=>{ $("#conf").modal("hide"); }, 3000); } else { data.error.details.forEach(item => { showSubmitMessage(form, item.message, data.success); }); } }); } const confForm = document.querySelector(".subconf__form"); if (confForm) { const fields = confForm.querySelectorAll("input[required], select[required]"); fields.forEach(field => { field.addEventListener("input", () => validateField(field)); if (field.tagName === "SELECT") { $(field).on("selectmenuchange", () => validateField(field)); } field.addEventListener("blur", () => validateField(field)); }); confForm.addEventListener("submit", async (e) => { e.preventDefault(); if (validateAllFields(fields)) { await submitForm(confForm, fields); } }); } }); </script> <iframe name="comm" id="comm" src="javascript://" width="1px" height="1px" style="width:1px;height:1px;display:none;"> × Токен: 1 Рекламодатель: 1 ИНН/ОГРН: 1 Сайт: 1