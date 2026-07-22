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Китай Государственный совет КНР Министерство промышленности и информатизации КНР Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности Китая

Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности Китая

СОБЫТИЯ


22.07.2026 Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера 1
18.06.2026 ТЭДО с Китаем от «СКБ Контур» может войти в портфель проектов «Один пояс — один путь» 1
04.05.2026 Китайский суд запретил увольнять ИТ-шника ради замены его нейросетями 1
29.12.2025 Китай выпустил проект правил взаимодействия с антропоморфным ИИ 1
18.08.2025 План Трампа по пополнению казны за счет Китая терпит фиаско. Страна начинает запрещать американские ИИ-ускорители в дата-центрах 1
24.07.2025 В Китае появилась масса ненужных вычислительных ресурсов. Для их продажи создается государственное мегаоблако 1
04.03.2025 Китай вкладывается в мощного «убийцу» процессоров x86 и ARM. Поддержку обеспечат на уровне государства 1
02.01.2025 Путин поручил Правительству России и Сбербанку исследовать искусственный интеллект вместе с Китаем 1
18.12.2024 Гигантская микроэлектронная компания Китая ухитрилась вывернуться из-под санкций США. Ее исключили из «черного списка» 1
16.08.2024 Китайский производитель «железа» для выпуска чипов судится с Пентагоном, требуя отменить санкции 1
28.05.2024 США ввели санкции против китайских разработчиков квантовых компьютеров. Под ударом 37 компаний 1
16.05.2024 В России запустили китайский аналог GitHub 1
15.08.2023 В Китае оттепель. Иностранцам разрешат иметь большую долю в VPN-сервисах ради улучшения инвестиционного климата 1
05.07.2023 Власти Китая: Наши чипы менее надежны, чем иностранные 2
29.07.2022 ИТ-министр Китая попал под следствие из-за коррупции в производстве чипов 1
17.05.2022 Huawei и его друзья придумали, как выпускать 5G-смартфоны вопреки санкциям США 1
07.09.2020 Huawei совместно с отраслевыми партнерами выпустила технический документ 5GDN@Smart Grid 1
13.12.2019 У Apple трагедия. Продажи iPhone в Китае катастрофически упали 1
13.06.2019 Министр связи предложил Китаю строить в России «железо» для 5G 1
16.10.2018 РВК и TUS-S&T договорились о сотрудничестве в области высоких технологий 1
17.04.2018 Huawei протестировала ядро сети для 5G NSA проекта IMT-2020 (5G) 2
28.07.2017 Россия и Китай обсудили проект подводного магистрального кабеля вдоль арктического побережья России 1
14.07.2017 Китай оставит «в живых» часть VPN 1
31.08.2016 Китай официально начинает испытания 5G: ZTE успешно завершила тестирование ключевых технологий фазы-1 1
30.05.2016 В Технопарке «Строгино» откроется российско-китайский научно-технический инновационный центр 1
26.10.2015 Опубликовано официальное коммюнике встречи ИКТ-министров БРИКС 1
16.10.2015 IBM сдалась: власти Китая впервые получили доступ к исходному коду ее продуктов 1
25.11.2014 «Китайская Apple» выпустит LTE-планшет дешевле $100 1
25.08.2014 Китай завершает разработку альтернативы Windows 1
08.08.2014 Россия и Китай будут сотрудничать в области транспортной телематики 1
17.01.2014 Китай создал национального «убийцу Android». ФОТО 1
28.08.2013 HTC создает собственную ОС для смартфонов 1
09.07.2013 Государственный сотовый оператор Китая поддержал Ubuntu Touch 1
13.03.2013 Android захватил Китай. Власти бьют тревогу 1
08.11.2011 Защищенная война: китайцы штампуют аналог CROWS 1
11.01.2011 Марк Шаттлворт хочет сделать Ubuntu национальной операционной системой КНР 1
31.12.2010 Китай запретил Skype 1
21.12.2010 Производитель клонов iPhone и iPod touch выпустил новый смартфон 1

Публикаций - 113, упоминаний - 117

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 296 15
Huawei 4740 14
China Unicom - China United Network Communications Group - China Netcom Group Corporation Limited - Чайна Юником - Китайская телекоммуникационная компания 336 13
China Mobile - China Mobile Communications Group - China Mobile System Integration 441 11
Google LLC 12845 11
Apple Inc 13341 7
Microsoft Corporation 25915 6
Samsung Electronics 11182 5
ZTE Corporation 803 5
Nvidia Corp 4130 5
Xiaomi - Сяоми 2310 4
Intel Corporation 12900 4
Lenovo Motorola 3576 4
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 62 3
Alibaba Group 484 3
Meta Platforms - Facebook 4640 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5826 3
AMD - Advanced Micro Devices 4717 3
Canonical 224 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
AMEC - Advanced Micro-Fabrication Equipment 17 2
Google China 31 2
Ростелеком 11095 2
X Corp - Twitter 2945 2
Lenovo Group 2478 2
Qualcomm Technologies 1994 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 619 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1128 2
HTC Corporation 1425 2
HP - Hewlett-Packard 3671 2
Canalys 236 2
Verisign 362 2
LeeCo Coolpad 14 2
Applied Materials 306 2
Motorola Inc 1156 2
Network Solutions - Web.com 107 2
Lam Research - Novellus Systems 114 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 967 2
DomainPeople Inc 2 1
CETC - China Electronics Technology Corporation - China Electronics Technology Group 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9161 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1864 2
101Hotels.com 456 1
Китайско-российский технопарк Яньтай - Китайско-российский центр Правления Зоны новых и высоких технологий Яньтай 1 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк 7 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
РВК - Российская венчурная компания 572 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2799 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Торий НПП 47 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 324 1
Россети Ленэнерго 1699 1
InStat 9 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
Спектр НППФ 4 1
Правительство ЮАР - Government of South Africa- органы государственной власти 10 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 1
AVIC - Aviation Industry Corporation of China - Китайская корпорация авиационной промышленности - Guizhou Aircraft Industry Corporation, GAIC - Авиационная промышленность КНР 7 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 431 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14139 7
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1434 5
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 125 5
Китай - Государственный совет КНР - Министерство коммерции КНР - Министерство внешней торговли и экономического сотрудничества Китайской Народной Республики 47 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5808 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1907 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 501 4
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 16 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5008 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1707 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3105 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6738 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3232 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 444 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 384 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 73 2
Китай - Верховный народный суд КНР - Supreme People's Court - Шанхайский финансовый суд - Shanghai Financial Court - Суд особой юрисдикции КНР - Beijing Intellectual Property Court 8 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5494 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2162 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 789 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 695 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2924 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 655 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 296 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 76 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 522 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 649 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 37 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1089 1
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - State Bureau of Surveying and Mapping - China Meteorological Administration, CMA 20 1
Судебная власть - Judicial power 2539 1
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 420 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 48 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 52 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 17 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1073 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 70 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 55 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 59 1
TIAA - Альянс разработчиков телематической индустрии Китая 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55263 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30007 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23330 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27306 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28716 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24456 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26707 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26667 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4894 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10112 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2699 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8846 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8952 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11680 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10479 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22907 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18427 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5967 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7462 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13254 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36357 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8781 4
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7568 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9882 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34189 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5929 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2304 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13418 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3849 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5386 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7667 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9449 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2478 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5041 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27262 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3040 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14189 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13886 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5198 3
Google Android 15413 8
Apple iOS 8679 4
Linux OS 11736 4
Microsoft Windows 17084 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1040 4
Google - Gmail 1029 3
Baidu 304 3
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 21 2
AVIC - COMAC - ARJ21 - китайский региональный пассажирский самолет 5 2
Google YouTube - Видеохостинг 3024 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7737 2
Tencent - WeChat - мессенджер 180 2
Opera Browser - Браузер 1059 2
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 112 2
Microsoft Windows 2000 8675 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5285 2
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - IKONOS - Иконос ДДЗ 130 2
CNSA - Chang'e - Чанъэ - китайская автоматическая межпланетная станция 41 2
Cloudflare WARP 5 1
CNSA -Tàiyuán Wèixīng Fāshè Zhōngxīn - Космодром Тайюань 24 1
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - Fengyun - Феньянь, Фэнъюнь - метеорологический спутник 25 1
OpenAI - ChatGPT 797 1
FreePik 1911 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 640 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 76 1
VyprVPN 8 1
X-VPN 4 1
Speedify VPN 3 1
KeepSolid VPN Unlimited 3 1
Tachyon VPN 3 1
Terona VPN 2 1
3Logic Group - Xellon - gitee 9 1
Pexels 121 1
Alibaba Group - T-Head Semiconductor - XuanTie 9 1
Группа Самолет - Самолет плюс - AI Plus 7 1
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 94 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 936 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1353 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2290 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 69 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 714 4
Путин Владимир 3486 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 2
Греф Герман 493 2
Никифоров Николай 1141 2
Wang Cher - Ван Шер 7 1
Перов Евгений 97 1
Орлова Любовь 6 1
Калошин Александр 11 1
Лосюков Александр 4 1
Raimondo Gina - Раймондо Джина 19 1
Drummond David - Дрюммонд Дэвид - Драммонд Дэвид 31 1
MacKinnon Rebecca - МакКиннон Ребекка 1 1
Rutt Jim - Ратт Джим 3 1
Guangnan Ni - Гуанань Ни 2 1
Служеникин Дмитрий 6 1
Popkin Jamie - Попкин Джейми 2 1
Тюрин Юрий 19 1
Parker Jake - Паркер Джек 2 1
Jingjian Gao - Джиньян Гао 1 1
Черечукин Андрей 1 1
Орловский Виктор 410 1
Носков Константин 242 1
Мишустин Михаил 805 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Повалко Александр 36 1
Бочаров Олег 28 1
Кудрявцев Максим 43 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 1
Меламед Леонид 150 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Белевцев Андрей 127 1
Ющенко Александр 29 1
Цыденов Алексей 15 1
Климов Андрей 88 1
Казаков Сергей 18 1
Young David - Янг Дэвид 2 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 177 1
Wei Miao - Вэй Мяо 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19469 112
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55215 38
Китай - Пекин - Beijing 1112 26
Россия - РФ - Российская федерация 169491 25
Китай - Шанхай 842 13
Южная Корея - Республика 7134 9
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1837 9
Европа 25061 7
Япония 13874 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48328 5
Азия - Азиатский регион 5969 5
Германия - Федеративная Республика 13323 5
Китай - Тайвань 4297 4
Сингапур - Республика 1973 3
Франция - Французская Республика 8219 3
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 67 3
Китай - Гуандун - Гуандонг 90 3
Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 2
Земля - планета Солнечной системы 10933 2
Беларусь - Белоруссия 6390 2
Россия - УФО - Свердловская область 2026 2
Индия - Bharat 5929 2
Канада 5099 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14894 2
Индонезия - Республика 1074 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1238 2
Иран - Исламская Республика Иран 1164 2
США - Колумбия - Вашингтон 1512 2
Швейцария - Женева 333 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1552 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 596 2
Китай - Чжэцзян 34 2
Китай - Северный 26 2
Китай - Шаньдун - Яньтай 3 1
Китай - Шаньдун 32 1
США - Гуам - Марианские острова 42 1
Москва - СЗАО - Строгино 53 1
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Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 900 1
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CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 7
GEO - Group on Earth Observations - Группа наблюдения Земли из космоса - GEOSS - Global Earth Observation System of Systems 11 2
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UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 93 2
CATR - China Academy of Telecommunication Research - China Academy of Telecommunications Technology - Китайская академия телекоммуникационных исследований 4 2
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Министерства здравоохранения Беларуси 3 1
Shanghai University - Шанхайский университет 5 1
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GENI - Global Energy Network Institute - Global Energy Internet Research Institute - Институт глобальных энергетических интернет-исследований 1 1
HFIPS - Hefei Institutes of Physical Science - ХНИИФН - Хэфэйский научно-исследовательский институт физических наук Китайской академии наук - Хэфэйская национальная лаборатория физических наук 2 1
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МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 1
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ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
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