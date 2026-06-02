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Индексная книга (каталог) CNews*
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Китай Гуандун Гуандонг

СОБЫТИЯ


02.06.2026 Китай побеждает Европу. Захваченный Евросоюзом китайский производитель чипов наладил независимое производство транзисторов и микросхем 1
31.10.2025 В Китае накрыто производство поддельных микросхем. Списанным чипам улучшали внешний вид и продавали под видом новых 1
18.08.2025 План Трампа по пополнению казны за счет Китая терпит фиаско. Страна начинает запрещать американские ИИ-ускорители в дата-центрах 1
06.02.2025 Известный производитель механических клавиатур Qwertykeys прекратил поставки в США из-за тарифов имени Трампа 1
09.12.2024 «Райтек ДТГ» перевел китайский завод на российскую ERP 1
23.05.2024 Бренд цифровых аксессуаров Baseus официально в России 1
26.01.2024 Из главного китайского разработчика ИИ-чипов уволился гендиректор и основатель. Дела компании плохи, несмотря на щедрое финансирование 1
18.01.2023 США годами не замечали самый простой и очевидный способ обхода санкций против Китая. Теперь лазейка закрыта 2
14.03.2022 В «китайской Кремниевой долине» карантин. Эксперты желают поставкам «железа» в США «покоиться с миром» 1
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 1
22.11.2019 ZTE и China Mobile совместно внедряют комплексную сегментацию сетей 5G и услуги MEC 2
29.10.2018 ZTE помогла China Mobile обеспечить беспроводной связью самый длинный морской мост в мире 1
31.05.2017 Северная Корея выпустила планшет под брендом iPad 1
29.08.2014 Сборщик завода Foxconn убит охраной при попытке вынести детали iPhone 6 1
27.01.2014 Выпущена первая партия будущих iPhone с сапфировым стеклом 1
02.07.2012 Apple согласилась выплатить $60 млн за товарный знак iPad в Китае 1
09.06.2012 Гонконгский спутниковый канал впервые начинает вещание для аудитории Европы 1
25.04.2012 Вода как ценность: нефть и газ не главное 1
27.01.2012 Влажное дело. ZOOM.CNews обозревает «зимнюю» климатическую технику 1
27.12.2011 "Китайский ГЛОНАСС" сильно отстает от российского 1
23.03.2011 Honeywell поставит интегрированную систему управления для целлюлозно-бумажного комбината в Китае 1
19.02.2010 Жесткие методы Apple: как компания защищает свои тайны? 1
08.07.2009 Ericsson развернёт сети ШПД для трёх операторов Китая 1
23.03.2009 Китайцы создали нетбук Apple 1
05.11.2008 Открылся 7-й Китайский международный авиасалон 1
25.09.2008 Тайфун "Хагупит" обрушился на юг Китая 1
03.09.2008 Motorola модернизирует GSM-сеть China Mobile 1
11.08.2008 Франция примет участие в строительстве двух АЭС в Китае 1
21.04.2008 Тайфун "Ногури" обрушился на Китай 1
27.02.2008 Число погибших от птичьего гриппа в Китае достигло 20 человек 1
27.12.2007 Электронные свалки загрязняют Китай 2
06.12.2007 На острове Хайнань обитали большие панды 1
10.07.2007 Китай: проблемы с взрывающимися батареями набирают обороты 1
15.06.2007 В Южно-Китайском море найден корабль эпохи Мин 1
05.06.2007 Symantec расплачивается за ошибку: первый иск 1
10.05.2007 В Китае начался мор свиней 1
25.10.2006 Китай разработает новый стандарт символов в SMS 1
09.10.2006 Китай санкционировал ИТ-войну с США? 1
09.10.2006 Китайские хакеры атакуют Департамент торговли США 1

Публикаций - 90, упоминаний - 94

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13015 10
China Mobile 435 9
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 289 8
Samsung Electronics 10954 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3079 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 6
LG Electronics 3718 5
Intel Corporation 12741 5
Sony 6712 5
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 436 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2665 5
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 5
Huawei 4467 4
IBM - International Business Machines Corp 9659 4
Nvidia Corp 3910 4
Microsoft Corporation 25634 3
Xiaomi 2160 3
BBK OPPO Electronics 469 3
BBK Electronics Corp 332 3
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 297 3
Philips 2094 3
Lenovo Motorola 3555 3
Unimicron Technology Corporation 2 2
Amazon Inc - Amazon.com 3230 2
Lenovo Group 2410 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 372 2
ZTE Corporation 796 2
AMD - Advanced Micro Devices 4601 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 257 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1083 2
Largan Precision 4 1
LG Group 24 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 901 1
Siemens AG - Siemens Group 2656 1
Nikon Precision Instrument 1 1
Ericsson Mobile Communications 13 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 162 1
Vestel 39 1
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 49 1
Guangdong Yue Guang Digital Multimedia Broadcasting 1 1
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 2
Etsy 21 1
Solvay - Солвей Фарма 4 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 200 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1668 1
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 25 1
Reliance Industries - Reliance Industrial Infrastructure - Chembur Patalganga Pipelines - Reliance Petroleum 10 1
EDF - Électricité de France - Электрисите́ де Франс 12 1
eBay Inc 1636 1
Связной ГК 1392 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2874 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 490 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 127 1
UPS 215 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 420 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 92 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 473 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1660 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5896 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 433 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3750 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1394 2
Администрация Гонконга 13 1
Китай - ВСНП - Всекитайское собрание народных представителей - Высший законодательный орган Китая 14 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности Китая 15 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 16 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 630 1
Федеральное казначейство России 1925 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 311 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29445 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26000 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24746 7
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