Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Китай ВСНП Всекитайское собрание народных представителей Высший законодательный орган Китая

Китай - ВСНП - Всекитайское собрание народных представителей - Высший законодательный орган Китая

СОБЫТИЯ


10.12.2025 Путин: Нельзя потерять молодых граждан, «которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку» 1
10.10.2025 В России запустили программу по обучению госслужащих работе с ИИ, чтобы поднять цифровую грамотность 1
23.06.2025 В Сеть только с паспортом. Китай вводит для пользователей единый интернет-ID 1
13.04.2018 Рынок ПК падает три с половиной года подряд. Цены растут 1
07.11.2016 Китай закрывает от зарубежных ИТ-компаний рынок в $340 млрд 1
14.01.2010 Китай не заметил бунт Google 1
04.03.2009 Китай увеличит военные расходы в 2009 году 1
25.07.2007 Весь мир остался без ЖЖ 1
06.03.2007 Китай запретил открывать новые интернет-кафе в этом году 1
06.03.2007 ЖЖ закрыли для миллионов 1
22.03.2002 Китайские Отелло раскупают шпионские камеры 1
28.04.2001 Китай намерен защищать авторские права в интернете 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2361 2
Huawei 4221 1
Apple Inc 12628 1
Dell EMC 5092 1
HP Inc. 5761 1
Acer Group - Acer Inc 2657 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
Alibaba Group 450 1
Google LLC 12255 1
Six Apart 47 1
ИИ-Технологии 224 1
Airbnb 98 1
Резонанс НПП 389 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 112 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 2
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 66 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31745 4
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11989 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73186 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12332 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57369 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1090 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10128 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31968 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 187 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3506 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3105 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7697 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 690 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8730 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7027 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18146 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5912 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8134 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 428 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 2
FreePik 1435 1
Google Gmail 984 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 51 1
Gibbs Robert - Гиббс Роберт 3 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 61 1
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 1
Чиков Павел 3 1
Wang Chen - Ван Чэнь 6 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 52 1
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 1
Мишустин Михаил 734 1
Григоренко Дмитрий 181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18212 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 4
Россия - РФ - Российская федерация 156860 3
Китай - Пекин - Beijing 1051 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Япония 13547 1
Индия - Bharat 5697 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Сингапур - Республика 1906 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45711 1
Китай - Тайвань 4136 1
Европа 24635 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1432 1
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 108 1
Китай - Гуандун - Гуандонг 89 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2946 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55032 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 4
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 2
Цензура - Свобода слово 507 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Интернет-кафе 310 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1320 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3117 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5397 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 360 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15122 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2585 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2961 1
China Daily 69 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Bloomberg 1417 1
AP - Associated Press 2006 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
Wired - Издание 270 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Известия ИД 705 1
Gartner - Гартнер 3608 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 42 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406219, в очереди разбора - 733571.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще