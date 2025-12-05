Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Китай Гуандун, Гуандонг Гуанчжоу


СОБЫТИЯ


05.12.2025 Максим Ликсутов: Москва и регионы Китая будут сотрудничать в сфере высоких технологий 1
29.05.2025 OneTwoTrip: количество длительных командировок увеличилось в 3 раза 1
21.05.2025 Компании организовывают продолжительные командировки в Ставрополье и Японию 1
09.10.2024 «VK Клипы» рассказали о географии блогеров платформы по всему миру 1
03.09.2024 «Айтеко» стала официальным партнером Pantum 1
07.08.2024 Китай запустил первые спутники для раздачи интернета с орбиты 1
28.06.2024 Торговая сеть с собственным производством в Китае внедрила российскую ERP. Результаты 1
26.01.2024 Из главного китайского разработчика ИИ-чипов уволился гендиректор и основатель. Дела компании плохи, несмотря на щедрое финансирование 1
13.01.2023 Власти Китая перехватывают управление техногигантами 1
26.05.2022 Китай построил первый в мире беспилотный авианосец для запуска БПЛА 1
15.04.2021 США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei 1
19.01.2021 Китайцы выпустили «полноценную замену Windows 7» для госсектора 1
17.12.2020 Представлена бета-версия HarmonyOS 2.0 для смартфонов 1
17.11.2020 ZTE объявила о полной готовности своего оборудования к развертыванию 5G-сетей 1
20.10.2020 Huawei поделилась опытом построения интеллектуальной ИКТ-инфраструктуры в сфере городского общественного транспорта 1
22.09.2020 Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов 1
09.04.2020 Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G 1
17.09.2019 Китайская разведка завладела кибероружием США, чтобы атаковать ПК на Windows 1
10.05.2019 Китайская разведка перехватила хакерские инструменты АНБ и атаковала ими союзников США 1
08.04.2019 5 самых мощных суперкомпьютеров: для чего они нужны? 1
13.12.2018 Havit официально приходит в Россию 1
20.07.2018 ZTE возобновила свою деятельность в прежнем объеме 1
09.04.2018 В MAPS.ME запустили готовые маршруты по крупнейшим городам мира 1
15.11.2017 Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500 1
28.12.2016 «Почта Банк» тестирует банкоматы китайского производителя GRG 1
08.08.2016 ALP Group помогает географической экспансии торговой сети Zenden 1
10.04.2016 Китайцы создали эмбрионы человека устойчивые к ВИЧ 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
23.03.2016 Fabrik Corporation подключил облачную коммуникацию от «Манго Телеком» 1
04.12.2015 ZTE стала на шаг ближе к внедрению технологии Pre5G 1
21.09.2015 Британцы хотят редактировать гены человеческих эмбрионов 1
14.09.2015 Как построить «умный город»: опыт Huawei 1
13.07.2015 Студенты Университета Иннополиса и «Высшей школы экономики» прошли учебный курс по ИКТ-технологиям в штаб-квартире Huawei 1
11.12.2014 Китай наступает: Суперсервер Inspur установлен в одном из крупнейших ЦОДов России 1
18.11.2014 Россия почти удвоила свое присутствие в суперкомпьютерном рейтинге Топ 500 1
17.11.2014 США построит два флагманских суперкомпьютера для национальных лабораторий на базе технологий IBM и Nvidia 1
14.10.2014 Китай наступает: Какие соглашения россияне подписали с восточным соседом в области ИКТ 1
12.09.2014 Huawei и 21Vianet запустили крупнейшую в Китае коммерческую сеть SDN 1
29.07.2014 Китай начал следствие против Microsoft с обысками и выемками документов 1

Публикаций - 108, упоминаний - 109

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4221 14
Intel Corporation 12541 8
IBM - International Business Machines Corp 9551 8
Microsoft Corporation 25236 7
China Mobile 420 7
Google LLC 12255 6
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 6
Samsung Electronics 10625 5
ZTE Corporation 772 5
Nvidia Corp 3731 4
Alibaba Group 450 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 4
China Netcom Group Corporation Limited 63 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 3
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 288 3
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 80 3
Восход ФГБУ НИИ 683 3
Qualcomm Technologies 1909 3
AMD - Advanced Micro Devices 4468 3
Т-Платформы - T-Platforms 400 3
Hitachi - Хитачи 1481 3
Siemens AG - Siemens Group 2628 2
CAS SCCAS - Supercomputing in China - Суперкомпьютерный центр Китайской академии наук - Национальный научный центр проблем проектирования и производства параллельных вычислительных систем Китая 4 2
Zhongke Hengyuan Energy Science & Technology 2 2
VNET Group - 21Vianet 6 2
Xiaomi 1971 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 2
BBK OPPO Electronics 430 2
Vodafone Group 1394 2
APT3 - TG-0100 - Buckeye - Gothic Panda - Хакерская группировка 3 2
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 2
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 2
VK - Mail.ru Group 3532 2
Meta Platforms - Facebook 4531 2
Amazon Inc - Amazon.com 3132 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 2
HP - Hewlett-Packard 3644 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 2
Walmart - Wal-Mart Stores 389 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 2
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
DST Global - Digital Sky Technologies 224 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 55 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 143 1
Этажи 0 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Sony Music Entertainment 159 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 26 1
WMG - Warner Music Group 209 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 37 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 179 1
Tholons 3 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
TSX - Toronto Stock Exchange - Фондовая биржа Торонто 11 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 15 1
EMI Group 60 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 187 1
101Hotels.com 456 1
BEN Group Inc - Branded Entertainment Network - Corbis - Interactive Home Systems 10 1
CSSC - China State Shipbuilding Corporation - Китайская государственная судостроительная корпорация 1 1
Qichacha 1 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 1
Reliance Industries - Reliance Industrial Infrastructure - Chembur Patalganga Pipelines - Reliance Petroleum 9 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
JD.com - Jingdong Mall 96 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 112 2
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 66 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 256 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
Китай - ВСНП - Всекитайское собрание народных представителей - Высший законодательный орган Китая 11 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
МИК - Московский инновационный кластер 166 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
Orange S.A. - Tesam Консорциум 5 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Linux Foundation 189 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 7
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1715 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 6
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 571 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 4
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2372 3
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 8
Google Android 14679 5
Nvidia Tesla GPU 187 4
Sunway TaihuLight 19 3
Microsoft Windows 2000 8662 3
Intel x86 - архитектура процессора 1982 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 3
Baidu 290 3
Intel Xeon E 196 3
Microsoft Windows 16327 3
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 2
Nvidia Volta GV 31 2
ZTE Pre5G 11 2
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 2
CASC - Dōng Fāng Hóng Yīhào - Dong Fang Hong - Дунфан Хун 4 2
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 2
Microsoft Windows 7 1993 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1429 2
Linux OS 10896 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 354 2
Kylin neoKylin Linux 16 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 260 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 79 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 21 1
Intel Xeon Phi 38 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 251 1
Intel Evo 106 1
Kingsoft Office Software - WPS Office 42 1
UnionTech - UOS - Unity Operating System 38 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 99 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
Bemstour 1 1
Huawei Developer 3 1
Чуракова Елена 11 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 61 2
Никифоров Николай 1136 2
Ping Guo - Пин Го 23 1
Щепилов Александр 2 1
Луковников Михаил 20 1
Мильнер Юрий 136 1
Асланян Сергей 103 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Lake Christian - Лаке Кристиан 4 1
Keqiang Li - Кэцян Ли 8 1
Фурсин Алексей 158 1
McGregor Jim - МакГрегор Джим 5 1
Черфас Денис 4 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 1
Wang Chenglu - Ванг Ченглу 5 1
Wei Wei - Вэй Вэй 2 1
Шалагинов Алексей 13 1
Криницин Александр 3 1
Кореш Виктор 82 1
Шалманов Сергей 201 1
Доля Алексей 67 1
Уткин Евгений 52 1
Пуртов Кирилл 49 1
Муратов Денис 14 1
Остапенко Олег 7 1
Ternovskiy Andrey - Терновский Андрей 8 1
Burden Kevin - Берден Кевин 9 1
Пантюхин Владислав 1 1
Данилов Владимир 2 1
Мальцева Светлана 2 1
Jinlong Liu - Цзиньлун Лю 1 1
Павлов Михаил 4 1
Ищеев Андрей 1 1
Железных Наталья 4 1
Lippert Thomas - Липперт Томас 4 1
Ma Mike - Ма Майк 1 1
Мастрюков Степан 2 1
Niakan Kathy - Ниакан Кэти 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 99
Китай - Пекин - Beijing 1051 47
Китай - Шанхай 807 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 33
Россия - РФ - Российская федерация 156831 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 15
Европа 24634 14
Япония 13547 13
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 9
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 175 9
Китай - Гуандун - Гуандонг 89 8
Южная Корея - Республика 6858 8
Азия - Азиатский регион 5748 8
Германия - Федеративная Республика 12936 7
Сингапур - Республика 1906 6
Индия - Bharat 5697 6
Китай - Шэньси - Сиань 42 5
Япония - Токио 1008 5
Южная Корея - Сеул 371 5
Франция - Французская Республика 7975 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 58 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1049 4
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 4
Китай - Цзянсу 69 3
Таиланд - Бангкок 88 3
США - Теннесси 121 3
Китай - Сычуань - Чэнду 39 3
Германия - Баден-Вюртемберг - Мангейм - Маннгейм - Манхайм 17 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 3
Канада 4985 3
Великобритания - Лондон 2407 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 3
Америка - Американский регион 2188 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 7
Энергетика - Energy - Energetically 5524 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1675 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Физика - Physics - область естествознания 2835 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2071 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 766 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
Английский язык 6876 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1288 2
Blacklist - Чёрный список 671 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 2
Здравоохранение - Биотехнология - CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats - Генная инженерия - ГМО - Генетически модифицированный организм 106 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 4
NE Asia Online 313 3
Bloomberg 1417 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 3
Space Daily 528 2
Computer.Tradeshow.Ru 59 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
Forbes - Форбс 910 2
FT - Financial Times 1259 2
DigiTimes - Издание 1326 2
AP - Associated Press 2006 2
South China Morning Post 75 1
China Daily 69 1
cnTechPost 7 1
РБК Инновации 47 1
Total Telecom 613 1
The Engineer 79 1
Times 648 1
Beijing News 12 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
SpaceNews 72 1
NYT - The New York Times 1086 1
GizChina - Издание 81 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 85 1
Tom’s Hardware 516 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
Gartner - Гартнер 3608 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 1
Market Research Future 10 1
TIRIAS Research 4 1
QS World University Rankings 4 1
Analysys International 16 1
ABI Research 235 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Samsung Research 18 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 19 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 3
РАН - Российская академия наук 2014 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 34 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center - Шанхайский центр проектирования высокопроизводительных интегральных микросхем 1 1
Huawei Seeds for the Future 10 1
ARWU - Academic Ranking of World Universities - Академический рейтинг университетов мира - Шанхайский рейтинг 3 1
Aston University - Астонский университет - Университет Астона 5 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 1
The Francis Crick Institute - Институт Фрэнсиса Крика 1 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
GSMA Thrive Eurasia 2 1
Honor Cup 16 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще