Компании организовывают продолжительные командировки в Ставрополье и Японию 1

Китай запустил первые спутники для раздачи интернета с орбиты 1

Власти Китая перехватывают управление техногигантами 1

Китай построил первый в мире беспилотный авианосец для запуска БПЛА 1

США начали развал суперкомпьютерной индустрии Китая по схеме уничтожения Huawei 1

Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов 1

Китайская разведка перехватила хакерские инструменты АНБ и атаковала ими союзников США 1

Havit официально приходит в Россию 1

ZTE возобновила свою деятельность в прежнем объеме 1

Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500 1

ALP Group помогает географической экспансии торговой сети Zenden 1

Китайцы создали эмбрионы человека устойчивые к ВИЧ 1

ZTE стала на шаг ближе к внедрению технологии Pre5G 1

Британцы хотят редактировать гены человеческих эмбрионов 1

Россия почти удвоила свое присутствие в суперкомпьютерном рейтинге Топ 500 1

США построит два флагманских суперкомпьютера для национальных лабораторий на базе технологий IBM и Nvidia 1

Huawei и 21Vianet запустили крупнейшую в Китае коммерческую сеть SDN 1