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China Netcom Group Corporation Limited

СОБЫТИЯ

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30.08.2006 China Netcom приобретает решение Alcatel NGN

Компания Alcatel объявила о том, что Hei Longjiang Netcom, дочерняя структура корпорации China Netcom, решила установить решение Alcatel NGN в китайской провинции Хей-Лонцзян. Это первый в истории China Netcom проект крупномасштабной модернизации сети на уровне провинции. По
01.07.2005 Telefonica купила часть China Netcom

Испанская Telefonica приобрела 2,99% акций China Netcom, крупнейшего оператора фиксированной связи в Китае. Сумма сделки - €240 млн. Telefonica и China Netcom будут расширять сотрудничество в плане совместных разработок и приобре
16.12.2004 China Netcom выходит на гонконгский рынок связи

Крупнейший оператор проводной связи Гонконга PCCW планирует продать 20% своих акций китайской компании China Netcom за $844 млн. Источники, близкие к сделке, утверждают, что руководство PCCW хочет завершить сделку в течение нескольких недель. В результате Netcom станет вторым крупным акционером

30.08.2004 China Netcom разворачивает NGN-сеть

Пресс-служба Alcatel объявила о подписании контракта с Jiangsu Netcom, дочерней компанией China Netcom. Контракт предусматривает развертывание сети следующего поколения (Next Generati
14.01.2003 China Telecom и China Netcom заключают контракт с Nortel Networks

Две ведущие телекоммуникационные компании КНР - China Telecom и China Netcom - заключили контракт с североамериканской Nortel Networks, крупнейшей мировой корпорацией, занимающейся разработкой и построением телекоммуникационных и IP-оптимизированных сетей.

03.12.2002 China Netcom откроет пробную систему доставки веб-контента пользователям WLAN

Китайский оператор сотовой связи China Netcom (CNC) объявил об открытии пробной системы доставки веб-контента на мобильные телефоны и КПК с картами связи c беспроводными локальными сетями. Тестирование продлится до 31 марта и

19.11.2002 China Netcom приобретёт Asia Global Crossing
20.05.2002 China Telecom разделена на две компании

льно сокращенная China Telecom, действующая в 21 провинции на юге и западе Китая, и возникнет новая China Netcom Group, куда войдут 10 региональных операторов на севере Китая, а также China Tel
02.10.2001 Global Crossing продала 10-гигабитный канал связи China Netcom

Asia Global Crossing, провайдер доступа в сети передачи данных и голоса, сообщила о продаже четырех каналов связи между Китаем и Лос-Анджелесом китайской China Netcom. Каждый из каналов имеет пропускную способность 2,5 Гбит/с. Сделка дает Asia Global Crossing доступ к трем крупнейшим городам Китая - Пекину, Шанхаю и Гуанчьжоу. Сумма сделки оглаш
20.02.2001 China Netcom продала пакет акций стоимостью $325 млн. группе инвесторов

Гонконге. News Corp. в течение многих лет пыталась проникнуть на китайский рынок. Сделанные инвестиции позволят ей значительно увеличить число клиентов. Высокоскоростная оптоволоконная сеть компании China Netcom общей протяженностью 8500 км соединяет 17 крупных китайских городов.
22.12.2000 China Netcom открыла в Шанхае городскую оптоволоконную сеть

Компания China Netcom Corp. Ltd. объявила об открытии в Шанхае общегородской высокоскоростной IP-сети, в создание которой было инвестировано около 410 млн. юаней ($49,4 млн.), сообщило Синьхуа. При созд
17.11.2000 China Netcom открыла оптоволоконную сеть протяженностью 8500 км

Компания China Netcom Corp. в четверг открыла оптоволоконную сеть CNCnet протяженностью 8500 км, которая соединила 17 китайских городов. Сооружение сети обошлось компании в $640 млн. Открытие сети стави
23.10.2000 China Netcom получила $300 млн. от иностранных инвесторов

Компания China Netcom Communications Corp. получила $300 млн. за счет продажи своих акций крупным иностранным инвесторам, среди которых Майкл Делл, Рупперт Мэрдок, компания Goldman Sachs, сообщает The W

Публикаций - 64, упоминаний - 66

China Netcom Group Corporation Limited и организации, системы, технологии, персоны:

China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 37
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 19
Netcom 53 14
China Mobile 436 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 5
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 5
NTT Com - NTT Communications 91 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Huawei 4677 4
ZTE Corporation 800 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
China Mobile Tietong - China Tietong Telecommunications Corporation 6 3
Китай - Государственный совет КНР - SASAC - Datang Group - Datang Telecom Group - Datang Telecom Technology & Industry Group - Datang Mobile Communications - Datang Telephone - Datang Microelectric 29 3
Cisco Systems 5372 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
AT&T Inc 1726 3
Lenovo Motorola 3566 3
Yahoo! 3726 3
Verizon - WorldCom 501 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 3
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 85 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
StarHub 42 2
Tata Communications - Videsh Sanchar Nigam 29 2
Ростелеком 10948 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Check Point Software Technologies 829 2
Oracle Corporation 7074 2
Новые облачные технологии (НОТ) 485 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Deutsche Telekom 954 2
Adobe Systems 1597 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 2
Ciena 221 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
eBay Inc 1640 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
China Post Group - Почта Китая 18 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
SoftBank Asia - Softbank Asia Infrastructure Fund - Softbank Korea 6 1
Newbridge Capital 4 1
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 6
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 5
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Пропускная способность - Bandwidth 1907 3
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 298 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 2
Мультиплексирование - Мультиплексор - Multiplexing - Muxing 94 2
VoIP - IP Centrex - центрекс - централизованные услуги в области телефонии 45 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 2
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 2
ТТК - EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 4
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 4
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин 12 3
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 3
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 2
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 18 2
Apple iAd 50 1
CERNET - China Education and Research Network - Образовательная исследовательская сеть Китая 5 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Google FeedBurner 19 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Baidu 302 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Huawei OptiX 24 1
Flickr - Фотохостинг 258 1
Nokia Alcatel-Lucent Home Cell - Nokia Alcate HomeTop Solutions - Nokia Alcatel-Lucent Unified Home Subscriber Server - Nokia Home Communications 6 1
Nokia Alcatel-Lucent RSP - Routing Switch Platform 13 1
Nokia Alcatel-Lucent NGN - Next Generation Network 7 1
Nokia Alcatel-Lucent Edge Multiplexer - Nokia Alcatel-Lucent Edge Gateway - Nokia Alcatel-Lucent iMerge CFG - Nokia Alcatel-Lucent Centrex Feature Gateway - Nokia Alcatel-Lucent Multi-service Access Gateway - Nokia Alcatel-Lucent Media Gateway 9 1
Nokia Alcatel-Lucent IP Centrex 2 1
Кельшев Игорь 5 2
Жаров Игорь 2 1
Петелина Ирина 4 1
Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 1
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 1
Орловский Виктор 408 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Климов Андрей 88 1
Наумов Виктор 126 1
Li Richard - Ли Ричард 16 1
Сюй Виктор 30 1
Липатов Сергей 34 1
Христенко Виктор 44 1
Клебанов Илья 23 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 49
Китай - Шанхай 833 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Китай - Пекин - Beijing 1096 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
Япония 13807 10
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 8
Европа 24964 7
Китай - Тайвань 4245 5
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Япония - Токио 1020 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 3
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 3
Китай - Ляонин 30 3
Индийский океан 162 3
Китай - Хэйлунцзян 19 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Сингапур - Республика 1953 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Великобритания - Лондон 2432 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Малайзия 922 2
Швеция - Стокгольм 410 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 2
Китай - Тяньцзинь 46 2
Китай - Цзянсу 71 2
Китай - Чжэцзян 34 1
Китай - Шэньси - Сиань 42 1
Китай - Северный 26 1
Китай - Шаньдун 30 1
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 35 1
Китай - Цзилинь 14 1
Китай - Шаньси 29 1
Китай - Гуаньдун - Квантунский полуостров 12 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 3
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
ISDEX интернет-индекс 250 2
Английский язык 7030 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 373 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Аренда 2687 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 101 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Цензура - Свобода слово 514 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 4
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 4
FT - Financial Times 1296 3
Total Telecom 613 3
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 2
Computer.Tradeshow.Ru 59 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Известия ИД 770 2
News Corp - News Corporation 221 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
NE Asia Online 313 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Wikipedia - Википедия 650 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
DigiTimes - Издание 1331 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
China Daily 71 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Faulkner Information Services 100 1
Korea Times 132 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 565 2
Internet Stock Report 994 2
BCG Россия онлайн 6 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Synergy Research Group 48 1
Dell'Oro Group 66 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
BUU - Beijing Union University - Пекинский Университет Прикладных Наук 1 1
CUEB - Capital University of Economics and Business - China Capital University 1 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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