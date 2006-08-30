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China Netcom Group Corporation Limited
СОБЫТИЯ
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|30.08.2006
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China Netcom приобретает решение Alcatel NGN
Компания Alcatel объявила о том, что Hei Longjiang Netcom, дочерняя структура корпорации China Netcom, решила установить решение Alcatel NGN в китайской провинции Хей-Лонцзян. Это первый в истории China Netcom проект крупномасштабной модернизации сети на уровне провинции. По
|01.07.2005
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Telefonica купила часть China Netcom
Испанская Telefonica приобрела 2,99% акций China Netcom, крупнейшего оператора фиксированной связи в Китае. Сумма сделки - €240 млн. Telefonica и China Netcom будут расширять сотрудничество в плане совместных разработок и приобре
|16.12.2004
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China Netcom выходит на гонконгский рынок связи
Крупнейший оператор проводной связи Гонконга PCCW планирует продать 20% своих акций китайской компании China Netcom за $844 млн. Источники, близкие к сделке, утверждают, что руководство PCCW хочет завершить сделку в течение нескольких недель. В результате Netcom станет вторым крупным акционером
|30.08.2004
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China Netcom разворачивает NGN-сеть
Пресс-служба Alcatel объявила о подписании контракта с Jiangsu Netcom, дочерней компанией China Netcom. Контракт предусматривает развертывание сети следующего поколения (Next Generati
|14.01.2003
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China Telecom и China Netcom заключают контракт с Nortel Networks
Две ведущие телекоммуникационные компании КНР - China Telecom и China Netcom - заключили контракт с североамериканской Nortel Networks, крупнейшей мировой корпорацией, занимающейся разработкой и построением телекоммуникационных и IP-оптимизированных сетей.
|03.12.2002
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China Netcom откроет пробную систему доставки веб-контента пользователям WLAN
Китайский оператор сотовой связи China Netcom (CNC) объявил об открытии пробной системы доставки веб-контента на мобильные телефоны и КПК с картами связи c беспроводными локальными сетями. Тестирование продлится до 31 марта и
|19.11.2002
|China Netcom приобретёт Asia Global Crossing
|20.05.2002
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China Telecom разделена на две компании
льно сокращенная China Telecom, действующая в 21 провинции на юге и западе Китая, и возникнет новая China Netcom Group, куда войдут 10 региональных операторов на севере Китая, а также China Tel
|02.10.2001
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Global Crossing продала 10-гигабитный канал связи China Netcom
Asia Global Crossing, провайдер доступа в сети передачи данных и голоса, сообщила о продаже четырех каналов связи между Китаем и Лос-Анджелесом китайской China Netcom. Каждый из каналов имеет пропускную способность 2,5 Гбит/с. Сделка дает Asia Global Crossing доступ к трем крупнейшим городам Китая - Пекину, Шанхаю и Гуанчьжоу. Сумма сделки оглаш
|20.02.2001
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China Netcom продала пакет акций стоимостью $325 млн. группе инвесторов
Гонконге. News Corp. в течение многих лет пыталась проникнуть на китайский рынок. Сделанные инвестиции позволят ей значительно увеличить число клиентов. Высокоскоростная оптоволоконная сеть компании China Netcom общей протяженностью 8500 км соединяет 17 крупных китайских городов.
|22.12.2000
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China Netcom открыла в Шанхае городскую оптоволоконную сеть
Компания China Netcom Corp. Ltd. объявила об открытии в Шанхае общегородской высокоскоростной IP-сети, в создание которой было инвестировано около 410 млн. юаней ($49,4 млн.), сообщило Синьхуа. При созд
|17.11.2000
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China Netcom открыла оптоволоконную сеть протяженностью 8500 км
Компания China Netcom Corp. в четверг открыла оптоволоконную сеть CNCnet протяженностью 8500 км, которая соединила 17 китайских городов. Сооружение сети обошлось компании в $640 млн. Открытие сети стави
|23.10.2000
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China Netcom получила $300 млн. от иностранных инвесторов
Компания China Netcom Communications Corp. получила $300 млн. за счет продажи своих акций крупным иностранным инвесторам, среди которых Майкл Делл, Рупперт Мэрдок, компания Goldman Sachs, сообщает The W
China Netcom Group Corporation Limited и организации, системы, технологии, персоны:
|Кельшев Игорь 5 2
|Жаров Игорь 2 1
|Петелина Ирина 4 1
|Jintao Hu - Цзиньтао Ху 26 1
|Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 1
|Орловский Виктор 408 1
|Dell Michael - Делл Майкл 193 1
|Климов Андрей 88 1
|Наумов Виктор 126 1
|Li Richard - Ли Ричард 16 1
|Сюй Виктор 30 1
|Липатов Сергей 34 1
|Христенко Виктор 44 1
|Клебанов Илья 23 1
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