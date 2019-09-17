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HSCS Hokkaido-Sakhalin Cable System Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
04.03.2019 ТТК организовал канал 100G между Токио и Амстердамом 1
04.03.2010 ТТК и NTT Com объединили сети VPN 1
03.07.2008 ТТК и NTT запустили кабельную систему Сахалин - Хоккайдо 2
21.04.2008 Открыта кабельная система «Сахалин-Хоккайдо» 1
24.12.2007 EurasiaHighway: русская суперсеть готова 2
24.12.2007 ТТК и NTT построили высокоскоростную кабельную систему «Хоккайдо-Сахалин» 2
25.09.2007 «ТрансТелеКом» соединяет свои узлы связи в Гонконге и Токио 1
18.09.2007 «ТрансТелеКом» открыл офис в Пекине 1
25.06.2007 «ТрансТелеКом» расширяет связи с Китаем 1
15.03.2007 "ТрансТелеКом" расширяет свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

HSCS и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2144 10
NTT Com - NTT Communications 91 8
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 8
China Netcom Group Corporation Limited 64 3
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 290 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
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ФОРС Телеком 18 1
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IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1756 1
Oracle Corporation 7067 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1467 1
АйТи - Аплана Группа компаний 183 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
МегаФон - Талмер - Talmer 56 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 300 1
DXC Technology - Computer Sciences 100 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 345 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1133 1
ФОРС - Центр разработки 701 1
Linx - Связь ВСД 163 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
ХайТэк - Hi-Tech 237 1
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Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 29 1
РЖД - Российские железные дороги 2092 1
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