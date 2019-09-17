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HSCS Hokkaido-Sakhalin Cable System Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.09.2019
|Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
|04.03.2019
|ТТК организовал канал 100G между Токио и Амстердамом 1
|04.03.2010
|ТТК и NTT Com объединили сети VPN 1
|03.07.2008
|ТТК и NTT запустили кабельную систему Сахалин - Хоккайдо 2
|21.04.2008
|Открыта кабельная система «Сахалин-Хоккайдо» 1
|24.12.2007
|EurasiaHighway: русская суперсеть готова 2
|24.12.2007
|ТТК и NTT построили высокоскоростную кабельную систему «Хоккайдо-Сахалин» 2
|25.09.2007
|«ТрансТелеКом» соединяет свои узлы связи в Гонконге и Токио 1
|18.09.2007
|«ТрансТелеКом» открыл офис в Пекине 1
|25.06.2007
|«ТрансТелеКом» расширяет связи с Китаем 1
|15.03.2007
|"ТрансТелеКом" расширяет свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе 1
Публикаций - 12, упоминаний - 15
HSCS и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6525 2
|Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 120 1
|Кельшев Игорь 5 3
|Фрадков Михаил 161 2
|Липатов Сергей 34 2
|Фролов Алексей 26 1
|Зятьков Юрий 13 1
|Лящ Михаил 49 1
|Кравцов Роман 89 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.