МегаФон - Талмер - Talmer

ТАЛМЕР (входит в ГК МегаФон) - системный интегратор и поставщик ИТ-решений. Компания ТАЛМЕР обеспечивает спектр работ по построению ИТ-инфраструктуры. Специалисты ТАЛМЕР реализуют комплексные проекты различного уровня сложности и масштаба по таким направлениям, как информационная безопасность, высоконагруженные вычислительные комплексы, сетевая инфраструктура, интеграционные решения и центры обработки данных. Среди заказчиков компании крупные операторы связи, промышленные и торгово-производственные предприятия.
|29.12.2022
«Мегафон» купил крупного ИТ-интегратора у собственного владельца
Новый актив «Мегафона» Как выяснил CNews, «Мегафон» стал владельцем ИТ-интегратора «Талмер». Актив был приобретен у группы компаний «Форпост», принадлежащей USM Telecom. Информа
|12.10.2022
Бежавший из России Red Hat не оказал техподдержку компании Усманова. Многомиллионный штраф за это заплатит российский интегратор
Возврат аванса Как выяснил CNews, ИТ-компании «Талмер», входящей в контур управления холдинга USM Алишера Усманова, удалось обязать поставщи
|06.05.2022
У сбежавшей из России Dell арестовали счета на 800 миллионов
сте 778,5 млн руб. на ее счетах в рамках рассмотрения иска к ней со стороны системного интегратора «Талмер». Иск был подан 8 апреля 2022 г. «Талмер» обвиняет «Делл» в неосновательном обо
|24.11.2021
«Талмер» построила ЦОД для «Мегафона» в Санкт-Петербурге
«Талмер» (входит в «ИКС Холдинг»), системный интегратор и поставщик ИТ-услуг, завершил строительство ЦОД для компании «Мегафон» на площадке заказчика в Санкт-Петербурге. Реализация проекта была
|21.05.2021
В компании «Талмер» назначен генеральный директор
Новым генеральным директором системного интегратора и поставщика ИТ-решений компании «Талмер» (входит в многопрофильную ИТ-группу «ИКС холдинг») назначен Владимир Переволоцкий, ранее занимавший должность операционного директора компании Nexign, также являющейся дочерней компание
|22.05.2020
«Талмер» получил лицензию ФСБ на криптографическую защиту информации
«Талмер» (входит в «ИКС Холдинг»), системный интегратор и поставщик ИТ-решений, получил лицензию Федеральной службы безопасности России на деятельность по распространению средств криптографическ
|30.04.2020
«Талмер» модернизировал систему автоматического управления ИТ-ресурсами в X5 Retail Group
«Талмер» (входит в «ИКС Холдинг»), системный интегратор и поставщик ИТ-решений, завершил доработку функциональности системы для автоматизированного расчета и прогнозирования инфраструктурных рес
|23.04.2020
«Талмер» получила лицензию ФСТЭК
«Талмер» (входит в «ИКС Холдинг») объявила о получении лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (лицен
|31.01.2020
Серверы на 2 миллиарда в РЖД поставит производитель «железа» для «закона Яровой»
асштабную поставку серверного оборудования с его последующей инсталяцией в РЖД осуществит компания «Талмер», через фирму «Форпост» на 97% принадлежащая предпринимателю Антону Черепенникову, вла
|05.09.2019
«Талмер» построил частное облако для «Металлоинвеста»
«Талмер» (входит в «ИКС Холдинг»), системный интегратор и поставщик ИТ-решений, завершил первый этап проекта по внедрению технологий частного облака для крупнейшей горно-металлургической компани
|04.12.2018
«Талмер» создал отказоустойчивый ЦОД для «Металлоинвеста»
«Талмер», системный интегратор и поставщик ИТ-решений, завершил масштабный проект построения высоконагруженного вычислительного комплекса для «Металлоинвеста». Результатом проекта стало отказоус
|04.07.2018
«Талмер» завершил внедрение решения по агрегации трафика на сети «Мегафона»
«Талмер», российский интегратор и поставщик ИТ-решений, объявил о завершении проекта внедрения комплексного решения для обработки трафика на сети «Мегафона» на базе аппаратно-программного компле
|06.02.2018
«Талмер» построил ЦОД для «Металлоинвеста» в Старом Осколе
«Талмер» завершила строительство нового центра обработки данных (ЦОД) в Старом Осколе для компании «Металлоинвест». В результате проекта заказчик получил современный и надежный дата-центр, макси
