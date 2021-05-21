Спецпроекты

В компании «Талмер» назначен генеральный директор

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Новым генеральным директором системного интегратора и поставщика ИТ-решений компании «Талмер» (входит в многопрофильную ИТ-группу «ИКС холдинг») назначен Владимир Переволоцкий, ранее занимавший должность операционного директора компании Nexign, также являющейся дочерней компанией холдинга.

«Мы благодарны за достигнутые результаты Руслану Хайруллову, занимавшему пост генерального директора, – комментирует событие вице-президент «ИКС холдинга» Юлия Шуткина. – Также мы рады приветствовать Владимира Переволоцкого в новой должности. Ключевыми задачами нового генерального директора станут: усиление команды, развитие портфеля реализуемых решений, закрепление компании на рынке в качестве одного из лидеров отрасли».

Владимир Переволоцкий обладает значительным опытом в сфере коммерческой и управленческой деятельности.

В начале 2019 года Владимир присоединился к команде Nexign в качестве операционного директора и принимал непосредственное участие в создании и реализации новой бизнес-стратегии, выстраивании бизнес-процессов компании. До прихода в Nexign Владимир более десяти лет работал директором по продажам компании «Талмер» и отвечал за работу коммерческого блока.

Владимир окончил факультет государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова.

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