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Игнатова Людмила


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Т1 Интеграция» и «Стахановец» будут совместно работать над ИБ-решениями 1
04.06.2025 «БФТ-Холдинг» и «Т1 Интеграция» заключили партнерское соглашение 1
04.06.2025 Tibbo Systems и «Т1 Интеграция» объединяют экспертизу для развития импортозамещающих IoT-решений 1
28.10.2024 «Т1 Интеграция» и Verum внедрят технологию бесконтактного профайлинга в сфере транспорта 1
18.10.2024 «Т1 Интеграция» и VK Tech перенесут корпоративные сервисы с других решений 1
10.07.2024 «Т1 Интеграция» и «ССТэнергомонтаж» планируют развивать решения для промышленных предприятий 1
09.07.2024 «Т1 Интеграция» и Softlogic объединят усилия в развитии ИТ-платформ для промышленных предприятий 1
06.06.2024 «Т1 Интеграция», «Группа Астра» и «Воздушные Ворота Северной Столицы» заключили соглашение о сотрудничестве 1
18.12.2023 «Т1 интеграция» будет внедрять решения «Группы Астра» в качестве партнера «Астра консалтинг» 1
05.12.2023 «Т1 интеграция» и «Dатару» заключили партнерство для бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры бизнеса 1
23.11.2023 «Т1 интеграция» внедрит серверное и сетевое оборудование Qtech 1
14.11.2023 «Т1 интеграция» и «C-теppa» объединят усилия в сфере информационной безопасности 1
10.11.2023 «Т1 интеграция» и ГК «Солар» совместно займутся развитием ИБ-систем 1
10.10.2023 «Т1 интеграция» стала партнером компании «Синтеллект» 1
26.07.2023 Luxe Retail, «Т1 интеграция» и «Сервионика» стали партнёрами 1
07.07.2023 Холдинг «Т1» заключил партнерское соглашение с многопрофильным ИТ-разработчиком Sitronics Group 1
28.03.2023 «T1 интеграция» и Gelarm заключили партнерское соглашение 1
10.03.2023 «Т1 интеграция» – доверенный системный интегратор ГК «Астра» 1
08.02.2023 VolgaBlob и «Т1 интеграция» заключили партнерский договор 1
09.01.2023 Виктор Гулевич возглавит Центр информационной безопасности «Т1 интеграция» 1
28.11.2022 «Т1 интеграция» будет продвигать речевые решения BSS 1
24.10.2022 «T1 интеграция» усиливает ИБ-портфель продуктами от Zecurion 1
30.09.2022 «Т1 интеграция» и Promease Soft совместно продвигают отечественное решение класса Process Mining 1
24.08.2022 «Т1 интеграция» и «Инфомаксимум» заключили партнерское соглашение 1
28.07.2022 Госзакупки софта и «железа» в России рухнули на треть 1
20.07.2022 «Т1 Интеграция» стала партнером «Гарда Технологии» 1
17.06.2022 «Т1 интеграция» подписала соглашение о сотрудничестве с ГК «Астра» 1
17.06.2022 «Т1 интеграция» подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Аквариус» 1
13.12.2021 «Т1 интеграция» и Teradata договорились о партнерстве 1
05.10.2021 В компании «Т1 интеграция» назначен коммерческий директор 2
14.01.2020 Tegrus стал официальным партнером Merlioncloud 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
16.08.2018 «Эвритег» и Tegrus защитят производство и атомные объекты от утечек 1
26.05.2018 Российская промышленность 4.0: как не опоздать на поезд в будущее 2

Публикаций - 34, упоминаний - 36

Игнатова Людмила и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1472 31
Т1 Сервионика - Servionica 261 7
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 6
Т1 Иннотех - Дататех 96 6
Т1 Иннотех 183 6
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 321 6
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 5
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2081 4
Softline - Софтлайн 2989 3
Microsoft Corporation 24864 3
Broadcom - VMware 2408 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 318 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 253 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 243 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 247 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 2
Т1 Аэро - Центр компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1 33 2
Ростелеком 9949 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 1
МегаФон 9302 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3251 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1653 1
Autodesk 618 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Крок - Croc 1785 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 83 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8907 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 309 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 283 1
Эвотор - Evotor 192 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Adobe Systems 1559 1
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
Галактика - Корпорация 1480 1
Почта России ПАО 2162 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7615 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 470 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 481 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 475 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Деловые Линии ГК 74 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 3 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 69 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 7 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 210 1
ССТэнергомонтаж 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3090 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2027 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1239 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 23 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 487 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 10
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1311 2
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2390 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5513 2
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Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4079 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 610 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 6
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 105 2
Linux OS 10250 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 306 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 362 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 314 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 273 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 292 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 295 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1777 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 254 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 4 1
Новые облачные технологии - МойОфис 816 1
Почта России - ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи - АИС УЗ - система управления заказом 21 1
Zecurion Storage Security 6 1
Zecurion SWG - Zecurion Secure Web Gateway 6 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3301 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 257 1
ITPS AVIST - Asset Visualization Smart Technology 6 1
Apache Hadoop 438 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 165 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 562 1
Zecurion DCAP - Zecurion Data-Centric Audit and Protection 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1335 1
Zecurion DLP 65 1
VolgaBlob - Smart Monitor - SM Store 18 1
Infomaximum - Proceset Process mining 33 1
Zecurion Screen Photo Detector 1 1
Intel x86 - архитектура процессора 1912 1
Gelarm Infrastructure Management System - GIMS 7 1
Syntellect Tessa 45 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
РусБИТех - Astra Automation 16 1
Натрусов Артем 291 1
Калинин Александр 166 1
Макаров Алексей 66 1
Тикуркин Максим 38 1
Болтрукевич Константин 29 1
Салов Антон 38 1
Лопухов Александр 10 1
Лопухов Константин 1 1
Потемкина Валерия 4 1
Клебанов Дмитрий 3 1
Тихомиров Сергей 18 1
Хрупов Сергей 5 1
Еловиков Игорь 2 1
Иодковский Станислав 92 1
Богданов Валентин 17 1
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 1
Лобов Сергей 27 1
Алексеенко Андрей 10 1
Гужновская Елена 6 1
Голоктеев Константин 3 1
Ковалев Александр 162 1
Лебедев Сергей 50 1
Гулевич Виктор 4 1
Степанов Владимир 81 1
Бугрецов Антон 22 1
Бочкин Александр 34 1
Рудевский Антон 39 1
Скакунов Александр 16 1
Ушанов Илья 9 1
Карпуничева Елена 9 1
Рыбакова Любовь 17 1
Ельцов Александр 10 1
Сивак Николай 6 1
Пыслару Аркадий 7 1
Золотарева Екатерина 26 1
Костарев Алексей 1 1
Султангалиев Тимурбулат 13 1
Логинов Денис 5 1
Нестеров Андрей 20 1
Климов Андрей 81 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52612 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17486 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3098 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1446 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7743 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13412 1
Япония 13375 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4073 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 1
Германия - Федеративная Республика 12788 1
Африка - Африканский регион 3519 1
Ближний Восток 2983 1
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Швейцария - Давос 73 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3149 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Северо-Енисейск 17 1
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НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 100 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1247 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1947 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8756 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6009 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1273 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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