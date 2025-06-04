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Игнатова Людмила
УПОМИНАНИЯ
Игнатова Людмила и организации, системы, технологии, персоны:
|НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
|НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
|Натрусов Артем 291 1
|Калинин Александр 166 1
|Макаров Алексей 66 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Болтрукевич Константин 29 1
|Салов Антон 38 1
|Лопухов Александр 10 1
|Лопухов Константин 1 1
|Потемкина Валерия 4 1
|Клебанов Дмитрий 3 1
|Тихомиров Сергей 18 1
|Хрупов Сергей 5 1
|Еловиков Игорь 2 1
|Иодковский Станислав 92 1
|Богданов Валентин 17 1
|Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 6 1
|Лобов Сергей 27 1
|Алексеенко Андрей 10 1
|Гужновская Елена 6 1
|Голоктеев Константин 3 1
|Ковалев Александр 162 1
|Лебедев Сергей 50 1
|Гулевич Виктор 4 1
|Степанов Владимир 81 1
|Бугрецов Антон 22 1
|Бочкин Александр 34 1
|Рудевский Антон 39 1
|Скакунов Александр 16 1
|Ушанов Илья 9 1
|Карпуничева Елена 9 1
|Рыбакова Любовь 17 1
|Ельцов Александр 10 1
|Сивак Николай 6 1
|Пыслару Аркадий 7 1
|Золотарева Екатерина 26 1
|Костарев Алексей 1 1
|Султангалиев Тимурбулат 13 1
|Логинов Денис 5 1
|Нестеров Андрей 20 1
|Климов Андрей 81 1
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|Gartner - Гартнер 3574 1
|Т1 Цифровая академия 45 2
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 218 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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