Разделы

Бизнес
|

«Т1 интеграция» и «Dатару» заключили партнерство для бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры бизнеса

Российский системный интегратор «Т1 интеграция» заключил партнерское соглашение с «Dатару», отечественным производителем серверного и сетевого оборудования, а также систем хранения данных (СХД). Партнерство позволит расширить продуктовый портфель и предложить заказчикам линейку решений для базовой ИТ-инфраструктуры.

Заказчики компании «Т1 интеграция» получат доступ к технологически независимым разработкам «Dатару», в числе которых серверы, СХД, коммутаторы и точки доступа. Продукция вендора поможет обеспечить бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры компаний и выстроить ИТ-ландшафт под ключ.

Братья Богатовы: как создать стартап и влиться в крупную экосистему
бизнес-коммуникации

«Мы рады, что наш портфель импортонезависимых решений пополнился оборудованием «Dатару». Наше партнерство поможет клиентам бесшовно мигрировать на надежные отечественные решения. Все оборудование компании собирается в России, при этом оно быстро синхронизируется с продуктами зарубежных вендоров. Мы уверены, что сотрудничество будет продуктивным как для нас, так и для клиентов», — сказала Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 интеграция».

«Холдинг «Т1» имеет значительный опыт работы с передовыми глобальными технологиями, а мы обладаем уникальной экспертизой в создании актуальных ИТ-решений. Объединение навыков наших команд — это возможность предлагать заказчикам лучшие решения и расширять наше присутствие на российском рынке. Надеемся, что сотрудничество будет длительным и плодотворным», — отметила Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Dатару».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Врацкий, eXpress: Выбирая ВКС, нужно не забывать и про чаты

Власти отказываются тратить сотни миллионов на проекты на базе Java

Цифровизация сельского хозяйства: как искусственный интеллект помогает сеять пшеницу

В Германии не хватает более 80 тыс. специалистов для производства чипов

«Базальт СПО» и Softline: наше партнерство станет краеугольным камнем трансформации ИТ-рынка

Операторам дают добро на повышение тарифов выше уровня инфляции взамен на прогресс

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса

Как получить eSIM в России в 2023 году

Обзор планшета Digma Pro HIT 108E — хит под Новый год

Показать еще

Наука

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов
Показать еще