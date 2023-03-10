«Т1 интеграция» – доверенный системный интегратор ГК «Астра»

«Т1 интеграция», участник рынка системной интеграции в России, получила статус доверенного системного интегратора ГК «Астра». Новый уровень партнерства подтверждает компетенции специалистов компании в части оказания услуг настройки и интеграции продуктов разработчика в клиентскую инфраструктуру, обеспечения их дальнейшего технического сопровождения. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Сотрудники «Т1 интеграции» прошли дополнительное специальное обучение и изучили тонкости работы с продуктами вендора. В лаборатории компании был размещен демостенд для заказчиков с решениями разработчика, в том числе ОС Astra Linux, Termidesk, Rubackup, ALD Pro. В статусе доверенного партнера интегратор получил ряд исключительных преимуществ, в числе которых выделенный канал техподдержки для оперативной экспертной помощи в реализации проектов с продуктами вендора. Также повысить партнерский статус помог накопленный опыт по пилотированию и внедрению продуктов ГК «Астра».

«В 2022 г. мы отметили кратный рост спроса на ОС Astra Linux. Не только государственные заказчики, но и клиенты из сфер финансов, промышленности и телекома активно реализуют программу импортозамещения, начиная с центрального звена их инфраструктуры – операционной системы. Неотъемлемой частью внедрения столь сложных и масштабных решений как ОС является тестирование и пилотирование их функционала под задачи компании и ее инфраструктуру, – сказала Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 интеграция». – Статус доверенного партнера – это верификация экспертности и компетенций “Т1 интеграции” в работе с продуктами ГК “Астра”. Новый уровень партнерства обеспечивает нашим клиентам доступность передовых разработок вендора на наиболее выгодных условиях, а также гарантирует высокое качество оказываемого нами сервиса и квалифицированную поддержку».

«Одной из важных составляющих маркетинговой политики западных вендоров были высокие стандарты качества клиентского сервиса. И сегодня в числе наших задач – поддержание заданной высокой планки, чтобы наши заказчики чувствовали себя спокойно и уверенно в новых сложившихся условиях. В этом отношении мы доверяем своему опытному партнеру – “Т1 интеграции”, которая имеет практический опыт организации и оказания высокоуровневой технической поддержки различных продуктов», – отметил Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра».

Astra Linux Special Edition — это российская сертифицированная операционная система, которая позволяет решать широкий спектр задач: от выполнения стандартной офисной работы до создания защищенных инфраструктур любого масштаба. Ее современный функционал, надежность, а также комплекс встроенных уникальных СЗИ позволяют обеспечить комфортную работу пользователей и эффективную защиту данных любой степени конфиденциальности. Благодаря этому ОС Astra Linux несколько лет успешно применяет множество организаций, в числе которых частные компании, госкорпорации, промышленные предприятия, объекты критической информационной инфраструктуры и другие заказчики, предъявляющие особые требования к ИТ-безопасности.

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«Т1 интеграция» входит в группу «Т1», является участником российского рынка системной интеграции. Компания создана в 1992 г. Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, вычислительных комплексов, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей, сетевых технологий и пр.

Группа «Т1» — многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка, является партнером мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате — 15 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил около 150 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. Компании группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков «Т1» — государственные структуры и компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Тантор лабс», «Рупост» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.