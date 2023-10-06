Индексная книга CNews*
РусБИТех Astra Linux ГК Астра ISPsystem BILLmanager
Публикаций - 126, упоминаний - 126
РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сивцев Илья 90 22
|Рудевский Антон 35 16
|Тараканов Дмитрий 32 14
|Яценко Вадим 15 11
|Бугрецов Антон 21 9
|Кирдяшов Федор 23 5
|Мылицын Роман 103 5
|Мухин Денис 13 3
|Кузнецов Андрей 50 3
|Гуральник Павел 5 2
|Кудж Станислав 13 2
|Путин Владимир 2834 2
|Орлик Сергей 73 2
|Федосеев Евгений 3 2
|Богомолов Ярослав 4 2
|Аксенов Михаил 4 2
|Климов Андрей 39 2
|Соснин Юрий 7 2
|Солдатов Андрей 13 2
|Арефьев Андрей 35 2
|Игнатова Людмила 20 1
|Степанюк Михаил 55 1
|Иванов Андрей 51 1
|Булгаков Кирилл 69 1
|Семенов Александр 124 1
|Галушкин Олег 178 1
|Касперская Наталья 277 1
|Шадаев Максут 747 1
|Ульянов Николай 58 1
|Давыдов Денис 39 1
|Щербак Николай 2 1
|Тюрин Алексей 16 1
|Либин Сергей 23 1
|Гинда Дмитрий 4 1
|Ларин Дмитрий 14 1
|Галкин Дмитрий 25 1
|Дырмовский Дмитрий 111 1
|Семенов Анатолий 27 1
|Орловский Михаил 7 1
|Никитин Глеб 29 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 7
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 5
|Gartner - Гартнер 3316 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 1 1
|Synergy Research Group 27 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.