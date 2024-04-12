СУБД Tantor совместима с платформой CK-11

«Группа Астра» и российский производитель программного обеспечения в электроэнергетической отрасли АО «Монитор Электрик» завершили серию мероприятий по сертификации актуального релиза программного обеспечения CK-11 (v. 11.7.1.5) в рамках программы Ready for Astra. В ходе экспертизы подтверждено, что CK-11 полностью совместим с отечественной СУБД Tantor версии 15.2.3. Теперь энергокомпании могут использовать данный программный комплекс для эффективного построения автоматизированных систем ситуационного и оперативно-технологического управления в полном соответствии с требованиями Правительства России по вопросам импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

CK-11 представляет собой информационно-технологическую платформу с изменяемым набором приложений для создания автоматизированных систем диспетчерского, технологического, ситуационного и коммерческого управления объектами электроэнергетики в генерирующих и электросетевых компаниях, у крупных промышленных потребителей электроэнергии и системных операторов электроэнергетических систем. СК-11 позволяет создавать как автономные локальные системы управления, так и централизованные системы, автоматизирующие работу сразу нескольких связанных центров управления, с обеспечением единого информационного пространства и катастрофоустойчивости. Благодаря широкой масштабируемости на платформе СК-11 решаются задачи различного размера и сложности: от управления производством электроэнергии на одной электростанции до управления энергосистемой и электроснабжением целого региона.

По результатам проведенных испытаний получено подтверждение корректного функционирования CK-11 в среде Astra Linux и СУБД Tantor с соблюдением требований к надежности, производительности и безопасности. Это официально подтверждает сертификат №14452/2023, выданный в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra.

«СУБД Tantor является современным и высокотехнологичным решением, разработанным отечественным разработчиком «Тантор Лабс». В процессе интеграции CK-11 и СУБД Tantor было организовано функциональное и нагрузочное тестирование, в результате которого установили полное соответствие всем заявленным требованиям, предъявляемым CK-11 к СУБД. После успешного проведения совместных испытаний и получения сертификата соответствия комплексное решение CK-11 с СУБД Tantor внедрено в промышленную эксплуатацию на одной из площадок заказчиков», — сказал Максим Евлахов, директор по производству программного обеспечения АО «Монитор Электрик».

«В последнее время началась массовая миграция российских организаций на импортонезависимые технологии, и одна из ключевых задач в этом процессе состоит в том, чтобы не просто заменить один софт на другой, а «подружить» внедренные продукты между собой и с унаследованным окружением. Мы искренне благодарны коллегам из «Монитор Электрик» за сотрудничество в области развития экосистемы гарантированно совместимых ИТ-продуктов. Такие решения, как CK-11, СУБД или ОС крайне важны для всех предприятий, особенно стратегически значимых, и корректная совместная работа нашего ПО в контуре единой инфраструктуры позволяет клиентам обеспечить и стабильность работы, и дальнейший рост», – сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

***

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

АО «Монитор Электрик» является ведущим российским производителем программного обеспечения для автоматизации процессов в электроэнергетической отрасли. В настоящее время флагманский продукт компании – платформа CK-11, соответствующая всем требованиям импортозамещения. В Реестр Минцифры включено более 110 компонентов CK-11. Решения компании, спроектированные на платформе CK-11, применяются для автоматизации процессов оперативного, технологического и ситуационного управления и на данный момент успешно функционируют в более чем 100 центрах управления различных энергокомпаний. Специалисты «Монитор Электрик» ориентированы на комплексное решение задач, связанных с повышением эффективности производственных процессов заказчиков. Они успешно участвуют в проектировании, экспертизе, интеграции и внедрении своих решений, поддерживают их актуальность. За 20 с лишним лет работы было реализовано более тысячи внедрений, компания насчитывает более пяти тыс. пользователей в разных городах и предоставляет им круглосуточную высококвалифицированную техническую поддержку.