СУБД Tantor и «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio прошли проверку на совместимость

«Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и АО «Цифровая экспертиза» сделали новый шаг в расширении технологического сотрудничества — официально подтвердили совместимость программного обеспечения «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» класса TMS (Treasury Management System) FinAxio и СУБД Tantor, проведя серию испытаний. Оба продукта развернуты в среде операционной системы Astra Linux SE версии 1.7 с актуальным оперативным обновлением безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Применение программного стека позволяет удовлетворять высокие требования организаций к защите данных в системе управления корпоративными материальными ресурсами и работать на максимальных скоростях и нагрузках.

СУБД Tantor — база данных российского производства, разработанная на основе PostgreSQL, с повышенной производительностью и встроенной системой управления и мониторинга. Решение необходимо бизнесу со сложной архитектурой, в рамках которой предполагается совместная работа с данными, регулярная отчетность и аналитика.

Полнофункциональная система управления корпоративным казначейством класса TMS FinAxio полностью автоматизирована и предназначена для выстраивания сквозного процесса управления денежными потоками компании — от момента формирования бюджета до исполнения платежей. Она позволяет на основе данных из различных источников сформировать оперативную информацию по фактической денежной позиции, построить прогноз ликвидности, вести мастер-справочники с любым количеством дополнительных аналитик и др. Система также предполагает возможность построения платежного процесса, включает рабочее место валютного контролера, обеспечивает управление различными финансовыми инструментами.

«В настоящее время миграция на отечественное инфраструктурное ПО — объективный тренд в развитии ИТ-индустрии в России. Учитывая этот факт, мы укрепляем сотрудничество с «Цифровой экспертизой», предлагая решения, соответствующие уровню Enterprise-класса. Одно из них — СУБД Tantor. Благодаря совместимости FinAxio с нашим продуктом партнер расширяет базу заказчиков, которые нуждаются в едином информационном пространстве для казначеев, чтобы те могли принимать точные управленческие решения, повышающие эффективность бизнес-процессов», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«Сотрудничество с «Группой Астра» даст нашим клиентам возможность использовать комплексное решение с единым окном сопровождения, позволяющее бесшовно управлять всеми процессами корпоративного казначейства и минимизировать усилия, направленные на построение импортонезависимой инфраструктуры», — отметил Павел Степанов, генеральный директор АО «Цифровая экспертиза».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс».В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

АО «Цифровая экспертиза» — поставщик решений по автоматизации казначейских функций и процессов. Компания оказывает услуги по разработке, внедрению и сопровождению специализированного ИТ-решения для корпоративного казначейства.