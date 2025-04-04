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Индексная книга (каталог) CNews*
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Степанов Павел



04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
03.10.2024 Новый технологический бандл: решение data-экосистемы Tantor и TMS FinAxio теперь доступны в виде единого комплекта 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
07.06.2024 «Геоскан» и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития беспилотных авиационных систем 1
24.04.2024 СУБД Tantor и «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio прошли проверку на совместимость 1
22.04.2024 «Геоскан» стал индустриальным партнером нового образовательно-производственного центра по авиастроению, создаваемого в Московской области 1
11.04.2024 «Геоскан» разработал для РЭО информационную систему для мониторинга объектов размещения ТКО 1
21.12.2023 «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio сертифицирована по программе Ready For Astra 1
01.02.2022 В отделениях «Почты России» появились компьютеры для школьников и учителей 1
29.12.2017 Самые главные провалы в российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Голосование 1
19.10.2017 Минкомсвязи натравит на «пиратские» сайты медиа- и кинолоббистов 1
17.08.2017 Умер конструктор ПО, замглавы ФИЦ РАН «Информатика и управление» 4
17.06.2014 Круглый стол CNews: «Корпоративные системы связи 2014» 1
14.02.2012 Система «Е1 Евфрат» — оптимальное решение для силовых ведомств 1
24.06.2011 «1С-Рарус» автоматизировал торговый дом СПАРЗ 1
07.06.2010 В «Восходе» прошел конкурс директоров. Победил генерал ФСБ 1

Публикаций - 27, упоминаний - 30

Степанов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

8358 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1242 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 81 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 516 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 72 12
R-Vision - Р-Вижн 164 12
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 12
Северсталь Инфоком 67 12
Газинформсервис - ГИС 294 12
Diasoft - Диасофт 909 12
Сбер - СберБизнес Софт 60 12
Ланит Интеграция 194 12
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 44 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 8
Hoff Tech - Хофф Тех 41 8
Ростелеком 9835 7
МегаФон 9111 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 60 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 31 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 283 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 253 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4046 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1978 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 237 3
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 56 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4978 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 250 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 2
Цифровая экспертиза АО 3 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 13
РЖД - Российские железные дороги 1929 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 41 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 12
ВТБ - Почта Банк 469 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 12
ФосАгро 127 12
Альфа-Банк 1786 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 145 12
Кофемания 56 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 11
Северсталь ПАО - Severstal 489 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 66 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 205 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 8
Альфа-Капитал УК 105 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 8
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 89 7
Finn Flare - ФФ Стайл 43 7
Ингосстрах СПАО 425 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2444 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 490 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 5
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 462 5
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 4
Hansa - Ханса 114 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11881 16
Федеральное казначейство России 1794 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2737 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2550 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3174 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6023 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5032 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 328 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4587 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2786 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1540 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5533 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4269 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67720 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20087 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51805 17
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2996 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6763 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8214 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21536 13
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4966 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28357 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14244 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6375 13
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 862 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6938 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12213 12
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3128 12
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1300 12
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 773 12
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1077 12
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 149 12
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1194 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4462 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5372 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31348 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3955 10
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 480 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2187 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10689 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4816 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 230 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11582 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7571 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11771 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5815 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16273 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2818 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6452 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6224 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25738 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2567 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1968 2
Новые облачные технологии - МойОфис 802 12
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 12
НКТ - Р7-Офис 397 12
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 307 12
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 12
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 12
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 58 12
Протек - Здравсити 26 12
НКТ - Р7-графика 31 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 8
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 728 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 55 5
СалютДевайсы - GigaChat 216 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 281 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 355 2
Linux OS 10128 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 286 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 162 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 302 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 2
Цифровая экспертиза АО - FinAxio TMS 3 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 269 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1299 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1814 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 302 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2299 1
Google YouTube - Видеохостинг 2783 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2094 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1526 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 58 1
1С-Рарус Альфа-Авто 61 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 546 1
Профессионалитет - Федеральный проект 11 1
Урусов Виктор 131 12
Шадаев Максут 1026 12
Цыганков Дмитрий 37 12
Джабиев Георгий 45 12
Глухов Иван 29 12
Суровец Дмитрий 78 12
Челидзе Джимшер 32 12
Киселев Сергей 64 12
Абакумов Евгений 206 12
Новиков Денис 20 12
Воронин Павел 140 12
Врацкий Андрей 138 12
Пирогова Ирина 29 12
Смирнов Вячеслав 42 12
Желтухин Вадим 32 12
Сысуев Андрей 14 12
Солдатенкова Ксения 26 12
Галкин Николай 109 12
Кибалко Кирилл 39 12
Глазков Александр 139 12
Аникин Дмитрий 46 12
Павлов Вадим 21 11
Замаруев Владимир 41 11
Лукьянов Олег 16 11
Сабынин Андрей 36 11
Натрусов Артем 284 11
Аксенов Олег 46 10
Мезенцев Александр 16 9
Каушанский Александр 33 9
Белан Иван 26 9
Бахтин Дмитрий 17 9
Пунин Андрей 14 9
Евсеев Артем 16 9
Завьялов Максим 18 9
Желнова Алина 27 8
Беляев Владислав 87 8
Клявин Владимир 49 7
Иванов Алексей 137 7
Батай Илья 55 7
Тятенкова Елена 25 7
Россия - РФ - Российская федерация 146952 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43739 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17637 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7602 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52386 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14201 1
Украина 7646 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3346 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3120 1
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 17 1
Россия - СЗФО - Псковская область 638 1
Россия - УФО - Челябинская область 1250 1
Россия - УФО - Тюменская область 1178 1
Россия - СФО - Омская область 689 1
Россия - ЦФО - Орловская область 327 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 299 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 66 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Ливны 14 1
Россия - УФО - Челябинская область - Куса 6 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 890 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17276 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кочубеевское 14 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 321 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 335 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1919 1
Земля - планета Солнечной системы 10433 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 138 1
Россия - ЦФО - Калужская область 996 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 532 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51910 21
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