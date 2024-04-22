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«Геоскан» стал индустриальным партнером нового образовательно-производственного центра по авиастроению, создаваемого в Московской области

«Геоскан» стал индустриальным партнером нового образовательно-производственного центра по авиастроению, создаваемого в Московской области. Образовательно-производственный центр по отрасли «Машиностроение (авиастроение)» призван решить проблему потребности в высококвалифицированных кадрах на территории Московской области и обеспечить адресную подготовку специалистов в соответствии с требованиями промышленных предприятий-работодателей региона. Об этом CNews сообщили представители «Геоскана».

Центр формируется на базе ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю.А. Гагарина» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы России «Развитие образования». В рамках этого проекта в Московской области уже созданы 14 образовательно-производственных отраслевых центров. На базе центра планируется внедрить несколько новых основных профессиональных образовательных программ СПО, в том числе по направлению беспилотных авиационных систем. Всего к концу 2026 г. здесь будет реализовано не менее 25 основных профессиональных образовательных программ.

Сетевыми партнерами проекта стали четыре колледжа: Красногорский колледж, Губернский колледж, «ПК «Энергия» и Щелковский колледж.

«Геоскан» как индустриальный партнер примет участие в техническом оснащении образовательно-производственного центра, в экспертизе образовательной программы по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», которая будет реализовываться в рамках проекта «Профессионалитет», оказывать методологическую поддержку образовательным процессам.

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«Участие в модернизация системы СПО и ускорении подготовки специалистов по основным для беспилотной отрасли рабочим специальностям — важнейшая задача для нас, в том числе для собственного развития как промышленного предприятия и эксплуатанта БАС. Поэтому мы всегда ставим в приоритет инициативы в рамках проекта «Профессионалитет», вкладываем в них все свои знания и опыт и уже видим результаты: квалификация выпускников профильных СПО значительно выросла. К нам приходят готовые специалисты, приносят свежие идеи, усиливают команду», — сказал генеральный директор «Геоскан Москва» Павел Степанов.

«Геоскан» и ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю.А. Гагарина» сотрудничают с 2021 г. Техникум является площадкой для проведения регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям «Внешнее пилотирование беспилотных воздушных судов», «Обслуживание авиационной техники», «Ремонт беспилотных летательных аппаратов» и др. «Геоскан» оказывает экспертную, технологическую и методологическую поддержку этим компетенциям на федеральном уровне.

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