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Россия ЦФО Орловская область Ливны



22.01.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет для научно-исследовательского института в Орле 1
30.05.2024 В восьми районах Орловской области связисты «разогнали» мобильный интернет 1
04.08.2023 МТС «прокачала» мобильный интернет по берегам реки Сосна 1
07.12.2022 Мобильный интернет «Мегафона» стал доступен еще 10 тыс. сельчан Орловской области 1
14.02.2022 В Орловской области скорость мобильного интернета МТС выросла в среднем на треть 3
01.02.2022 В отделениях «Почты России» появились компьютеры для школьников и учителей 1
04.09.2015 «Ростелеком» организовал единую информационную сеть для Службы крови Орловской области 2
12.03.2015 «Золотая Корона» продолжает наращивать сеть обслуживания в России 1
05.08.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Тамбове и Мичуринске 1
02.07.2014 «Билайн» запустил сеть 4G в Орле и Ливнах 1
14.04.2010 «МегаФон» запустил сеть 3,5G в Орле и Курске 1
03.06.2004 Дочка МТС метит в ведущие интернет-провайдеры Черноземья 1
30.08.2002 "Би Лайн GSM" начинает работать в Орле 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8814 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 3
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 54 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 1
Ростелеком 9705 1
Canva 16 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 49 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ССЧ - Сотовая Связь Черноземья 22 1
Ростех - Росэлектроника - ТЗ Октябрь - Тамбовский завод Октябрь 1 1
МТС - РеКом 21 1
Почта России ПАО 2112 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 16 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Новобанк УКБ 10 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8134 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7628 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15868 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27853 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6445 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3393 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6403 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5257 2
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11127 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2653 2
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 75 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12522 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2187 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8461 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24461 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 860 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 538 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3725 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 283 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3844 1
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Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2903 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 880 1
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3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20609 1
Microsoft Skype 2067 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 21 1
ВымпелКом - Билайн Хайвей 11 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 94 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5176 1
Орловский Виктор 380 5
Смагаринский Юрий 24 2
Мочалов Юрий 33 2
Степанов Павел 26 1
Федорова Олеся 63 1
Гуляев Дмитрий 6 1
Михеева Ирина 1 1
Солдатенков Юрий 2 1
Ивочкин Сергей 9 1
Логвинов Алексей 2 1
Плещева Ирина 1 1
Россия - ЦФО - Орловская область 321 11
Россия - РФ - Российская федерация 144277 8
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 425 6
Россия - ЦФО - Орловская область - Мценск 24 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Малоархангельск 4 3
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Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 317 2
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