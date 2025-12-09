Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кабинет министров Украины ВСУ Вооружённые силы Украины
СОБЫТИЯ
Кабинет министров Украины и организации, системы, технологии, персоны:
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 5
|Путин Владимир 3349 5
|Кузнецов Станислав 155 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 4
|Зеленский Владимир 27 3
|Шойгу Сергей 91 2
|Лебедь Сергей 27 2
|Мантуров Денис 120 2
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 2
|Кузякин Дмитрий 26 2
|Данилов Алексей 6 1
|Иванов Иван 24 1
|Бедеров Игорь 83 1
|Кислый Виктор 17 1
|Николаев Владимир 9 1
|Гаврилов Александр 10 1
|Леонов Сергей 3 1
|Медведев Андрей 21 1
|Горбач Роман 9 1
|Оздоев Бекхан 5 1
|Обабков Илья 5 1
|Чехов Антон 13 1
|Четвериков Сергей 7 1
|Фролов Валерий 5 1
|Коник Леонид 11 1
|Ткачев Антон 11 1
|Ласточкин Юрий 3 1
|Мельник Андрей 2 1
|Марчук Евгений 1 1
|Тарасенко Павел 1 1
|Залужный Валерий 1 1
|Ряшин Николай 14 1
|Ходаковский Александр 1 1
|Дацыков Дмитрий 5 1
|Лескин Андрей 1 1
|Молодык Владимир 19 1
|Гладков Вячеслав 4 1
|Процик Игорь 2 1
|Манкевич Виталий 11 1
|Клычков Андрей 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.