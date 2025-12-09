Разделы

09.12.2025 В российском городе национализированы оператор связи и расчетный центр услуг ЖКХ 3
04.12.2025 Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море 2
25.11.2025 Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО 2
18.11.2025 В Кремле назвали необходимыми меры по отключению мобильного интернета 2
17.11.2025 Сбербанк фиксирует растущий тренд вовлечения детей и подростков в мошенничество 1
12.11.2025 Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе 1
01.11.2025 Концерн «Калашников» освоил серийный выпуск «убийцы» БПЛА - зенитного комлекса «Крона-Э» 2
01.11.2025 Хакеры за неделю взломали шесть крупнейших страховых компаний Украины. Утекли данные 7 млн клиентов 2
23.10.2025 Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность 2
21.10.2025 Сбербанк предупреждает: активизировалась мошенническая схема «звонок из военкомата» 1
08.10.2025 Генпрокуратура России добилась национализации интернет-провайдера и признания его владельцев экстремистами 2
12.09.2025 Сбербанк предупреждает: зафиксирован 10-кратный всплеск мошеннической активности с якобы кражей аккаунта в «Госуслугах» 1
10.09.2025 Евросоюз заявил, что вложит шесть миллиардов евро в создание БПЛА на Украине 2
20.08.2025 Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь 2
15.08.2025 США думают об отключении Starlink, чтобы Украина стала сговорчивее 2
06.08.2025 Российские автоперевозчики требуют убрать с дорог незаконные глушилки из-за сбоев навигаторов 2
01.08.2025 Хакеры шпионили за иностранными посольствами в Москве, выдавая трояны за антивирусы «Касперского» 2
21.07.2025 Россиян будут штрафовать за платежи в криптовалюте, а криптоактивы отбирать 2
04.07.2025 На американские танки Abrams будут наваривать «мангалы» по российскому образцу для защиты от БПЛА 2
16.06.2025 На продажу на «Авито» выставлено средство борьбы с БПЛА, предназначенное для защиты Белгородской области, утверждает губернатор 1
03.06.2025 Создатели «Мира танков» объявлены экстремистами. Активы компании национализированы 1
26.05.2025 Новая схема обмана россиян: Мошенники под видом врачей требуют заменить бумажную медкарту на электронную 2
24.04.2025 Российские ИТ-шники и депутаты обсуждают, как ограничить возвращение иностранных ИТ-компаний 1
18.04.2025 На системах распознавания документов россияне заработали 3,7 миллиарда или на 50% больше, чем годом раньше 1
17.04.2025 В США взорвался корпус завода по производству ракетных двигателей 2
03.03.2025 В России разработана эффективная система радиоэлектронной борьбы «СуперРЭБ» для защиты от вражеских БПЛА 2
11.02.2025 С доставкой на дом: мошенники присылают жертвам фальшивые бумажные повестки с Лубянки 1
16.01.2025 Теплоэлектростанции из числа крупнейших в России строят защиту от БПЛА за 200 миллионов 1
03.01.2025 Украина договорилась с Илоном Маском о прямом подключении смартфонов к Starlink 2
02.01.2025 Российские военные испытывают БПЛА-матку для сброса FPV-дронов 2
15.11.2024 Больше 10 стран купят российский подавитель роя БПЛА и защищенных каналов навигации противника 2
12.11.2024 Новый подход мошенников. После неудачной попытки обмана россиянам перезванивают под видом сотрудников госструктур 2
02.11.2024 Главный американский поставщик БПЛА для Украины столкнулся с блокировкой поставок из-за санкций 2
30.10.2024 Начались поставки «невидимого» радиопоглощающего комплекта для российских тяжелых огнеметных систем 2
28.10.2024 Космические силы США вводят в строй систему для подавления спутников России и Китая 1
04.10.2024 Генштаб ВСУ загрузил десятки секретных документов в ChatGPT, чтобы узнать, как победить Россию 3
06.09.2024 «Сбер»: запугивание жертв все чаще используется телефонными мошенниками 1
06.09.2024 Сбербанк: украинские телефонные мошенники начали активно действовать, в том числе против жителей стран — союзников Украины 1
06.09.2024 Сбербанк: запугивание жертв все чаще используется телефонными мошенниками 1
04.09.2024 С начала 2024 г. Сбербанк предотвратил переводы мошенникам на общую сумму 200 млрд рублей 1

