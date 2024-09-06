«Сбер»: запугивание жертв все чаще используется телефонными мошенниками

«Сбер» предупредил о частом и повсеместном использовании мошеннической схемы, во время которой злоумышленники запугивают жертв, чтобы они не обращались за помощью и советом к другим людям. Схема крайне опасна: выявить, что человек находится под влиянием злоумышленников, очень сложно, и ещё сложнее вывести его из-под контроля мошенников.

Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и сообщают жертве, что идёт специальная операция по спасению денег. Средства якобы выводятся на счета террористов, экстремистов или ВСУ, поэтому необходимо срочно перевести их на безопасный счёт, при этом жертва должна оказать содействие в задержании злоумышленника. Человеку заявляют, что он не имеет права рассказывать «о специальной операции» кому бы то ни было: друзьям, родственникам, сотрудникам банков или полиции. Также пугают тем, что имеется «расписка о неразглашении», за нарушение которой человеку грозит суровое наказание.

Таким образом злоумышленники изолируют жертву от её окружения, которое могло бы помешать хищению. Схемы с запугиванием очень опасны тем, что «зомбированных» людей крайне сложно вывести из-под влияния мошенников: они плохо поддаются уговорам даже ближайших родственников и друзей. Клиенты приходят в отделение банка, пытаются снять деньги и совершить перевод злоумышленникам. Часто уходят часы, чтобы вывести их из этого состояния, требуется помощь сотрудников банка, полиции, близких.

Сергей Лебедь, вице-президент по кибербезопасности Сбербанка, сказал: «Мошенники рассчитывают повысить свои шансы на успех, пытаясь пресечь влияние третьих лиц. Поэтому если вы слышите, что незнакомец убеждает вас не разглашать некую информацию, то это первый признак того, что за помощью надо обратиться, а лучше просто прекратить разговор. В отделения «Сбера» по всей России регулярно приходят люди, находящиеся под влиянием мошенников, и наши сотрудники успешно открывают им глаза на происходящее, хотя очень часто это требует огромных усилий. Для противодействия схеме с запугиванием у «Сбера» есть техническое решение, доступное клиентам в приложении «СберБанк Онлайн», — сервис совместных уведомлений. Подключив его, можно контролировать операции по карте своего родственника. Даже если ваш близкий человек попадёт под влияние злоумышленников и не расскажет об этом никому, всё равно будет возможность предотвратить хищение. Вы увидите, что он снял нетипичную сумму в банкомате (для реализации схем с запугиванием это стандартный этап) или совершил нетипичную операцию и сможете предпринять усилия, чтобы не допустить беды. Я рекомендую нашим клиентам подключить эту опцию: наберите в строке поиска в приложении «СберБанк Онлайн» «Совместные уведомления» и активируйте сервис. К концу года функционал сервиса планируется расширить, и клиенты смогут получать уведомления, если их близким позвонят мошенники».