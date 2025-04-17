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Лебедь Сергей
Лебедь Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|АЮР - Ассоциация юристов России 45 2
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 112 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 298 1
|Соколов Алексей 134 10
|Кузнецов Станислав 134 10
|Бокова Людмила 82 9
|Демидов Сергей 127 9
|Палей Лев 52 9
|Горбатько Александр 105 9
|Остапенко Григорий 28 9
|Сычев Артем 73 9
|Контемиров Юрий 32 9
|Дюбанов Анатолий 95 9
|Козлов Александр 68 9
|Приезжева Антонина 20 9
|Соколов Олег 51 9
|Гадарь Дмитрий 27 9
|Данилов Сергей 15 9
|Устюжанин Дмитрий 50 9
|Хлысталова Юлия 9 9
|Лютиков Виталий 23 9
|Громов Александр 17 9
|Ковалев Денис 18 9
|Юфаркин Александр 10 8
|Свириденко Алексей 18 8
|Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
|Кулинич Владимир 8 8
|Скородумов Анатолий 65 7
|Окулесский Василий 26 7
|Петрова Елена 20 6
|Хайретдинов Рустэм 83 2
|Борисов Илья 27 1
|Аитов Тимур 197 1
|Перец Максим 1 1
|Кандыбович Дмитрий 17 1
|Глебов Олег 9 1
|Борисов Сергей 20 1
|Грицай Георгий 5 1
|Громова Екатерина 21 1
|Шустиков Сергей 18 1
|Ляпунов Игорь 123 1
|Кузнецов Павел 37 1
|Масалович Андрей 22 1
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