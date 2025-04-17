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Лебедь Сергей



17.04.2025 Бизнесу Санкт-Петербурга и Ленинградской области открыт бесплатный доступ к платформе Сбербанка по управлению киберугрозами 1
24.10.2024 Роскомнадзор пригрозил заблокировать звонки через Telegram, WhatsApp и прочие мессенджеры 1
17.10.2024 Конференция «Сохранить все: безопасность информации» 1
09.10.2024 Сбербанк: мошенники активизировали схему с обещаниями легкого заработка на маркетплейсах 1
08.10.2024 Конференция «Сохранить все: безопасность информации» 1
06.09.2024 «Сбер»: запугивание жертв все чаще используется телефонными мошенниками 1
06.09.2024 Сбербанк: запугивание жертв все чаще используется телефонными мошенниками 1
09.08.2024 Сбербанк представил карту знаний CISO для менеджмента российских компаний 1
28.06.2024 Сбербанк: развитие искусственного интеллекта приведет к появлению новых профессий в сфере кибербезопасности 1
10.06.2024 Для обеспечения кибербезопасности Сбербанка и его клиентов используется более 100 моделей искусственного интеллекта 1
23.06.2022 Сбербанк и «РТК-Солар» реализовали крупнейший в России проект по защите от утечек информации 1
17.04.2018 Центр компетенций по ИБ «Цифровой экономики РФ» призвал бизнес к проактивности 1
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
12.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
02.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
20.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
06.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
26.01.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
27.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
14.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
29.11.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
14.03.2017 Сбербанк сертифицирован Deiteriy по стандарту PCI DSS 3.2 1
26.02.2009 Перекрыт крупнейший канал поставки нелицензионного ПО в Украину 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Лебедь Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 2
Adobe Systems 1559 1
Deiteriy - Дейтерий 72 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 521 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 977 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7503 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 9
Газпром нефть 633 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 9
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 9
Эстет 14 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 674 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 9
Нэклис-Банк 16 8
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 8
Интерпрогрессбанк 21 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 8
НСПК - Национальная система платежных карт 829 7
Экономикс-Банк 8 6
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Visa International 1953 1
American Express - Amex 331 1
JCB International 145 1
Unsplash 939 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 9
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 92 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 3
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 43 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5543 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3022 1
МВД Украины - ГАИ 17 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
АЮР - Ассоциация юристов России 45 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 112 2
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 12
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12245 3
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1282 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 56 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5129 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1194 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 202 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4091 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4475 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5233 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 778 2
Adobe Photoshop 769 1
Adobe Illustrator 130 1
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 95 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 158 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 236 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 273 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 134 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 199 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 65 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Сбер - Центр управления кибербезопасностью - Центр киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 10 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4622 1
Соколов Алексей 134 10
Кузнецов Станислав 134 10
Бокова Людмила 82 9
Демидов Сергей 127 9
Палей Лев 52 9
Горбатько Александр 105 9
Остапенко Григорий 28 9
Сычев Артем 73 9
Контемиров Юрий 32 9
Дюбанов Анатолий 95 9
Козлов Александр 68 9
Приезжева Антонина 20 9
Соколов Олег 51 9
Гадарь Дмитрий 27 9
Данилов Сергей 15 9
Устюжанин Дмитрий 50 9
Хлысталова Юлия 9 9
Лютиков Виталий 23 9
Громов Александр 17 9
Ковалев Денис 18 9
Юфаркин Александр 10 8
Свириденко Алексей 18 8
Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
Кулинич Владимир 8 8
Скородумов Анатолий 65 7
Окулесский Василий 26 7
Петрова Елена 20 6
Хайретдинов Рустэм 83 2
Борисов Илья 27 1
Аитов Тимур 197 1
Перец Максим 1 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Глебов Олег 9 1
Борисов Сергей 20 1
Грицай Георгий 5 1
Громова Екатерина 21 1
Шустиков Сергей 18 1
Ляпунов Игорь 123 1
Кузнецов Павел 37 1
Масалович Андрей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 10
Россия - УФО - Челябинская область 1254 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 613 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1716 9
Россия - ЦФО - Воронежская область 812 9
Израиль 2746 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 3
Европа Восточная 3109 1
Украина 7652 1
Африка - Африканский регион 3509 1
Ближний Восток 2970 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1498 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14261 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1174 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3176 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2795 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 956 1
Европа 21876 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5719 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2784 9
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 940 8
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3544 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 802 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5871 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1603 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7854 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 1
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 25 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2873 1
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Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 812 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8944 1
Аудит - аудиторский услуги 2763 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1286 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2916 1
Образование в России 2261 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5121 1
Запугивание и шантаж 122 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 469 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8171 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 9
Российская газета 274 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2056 9
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 324 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354175, в очереди разбора - 759475.
Создано именных указателей - 173153.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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