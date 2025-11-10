Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность SGRC Security Governance, Risk Management and Compliance Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству
- Концепция GRC (Governance, Risk, Compliance) – интегрированный, целостный подход к организации корпоративного управления, управления рисками и соответствия критериям. Он позволяет убедиться в том, что компания действует этичным образом и в пределах своего риск-аппетита, в соответствии с внутренними политиками и внешними требованиями через взаимосвязь стратегии, процессов, технологий и человеческих ресурсов, тем самым повышая эффективность и результативность деятельности.
- Соответствие внутренним или внешним требованиям
- Кибербезопасность
- Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ
- Управление информацией и событиями в системе безопасности
- Управление ИТ-рисками
- Digital Risk Protection
- Страхование киберрисков
- Платформы и сервисы киберразведки
- Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- Несанкционированный доступ к информации
- Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных
- Услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
- Тестирование на проникновение
"Автоматизация функций комплаенс для российских банков" Иван Суслин, Начальник отдела (заместитель начальника управления) развития процессов информационной безопасности Росбанка (2023)
СОБЫТИЯ
|10.11.2025
|
Security Vision представила обновленный продукт Security Vision SGRC
Компания Security Vision вывела на рынок обновленный продукт Security Vision SGRC, в который был добавлен раздел «Управление информационной безопасностью» (Governance). В
|23.09.2025
|
Security Vision представила доступное SGRC-решение для среднего и малого бизнеса
ширять линейку продуктов для среднего и малого бизнеса (СМБ) и представляет решение Security Vision SGRC Basic, предназначенное для управления информационной безопасностью, рисками и соблюдение
|
Как снизить риски и упростить внутренний аудит при помощи GRC-систем
тное управление рисками позволяет добиться преимуществ в бизнесе Аббревиатура GRC — это Governance, Risk and Compliance — то есть корпоративное руководство, управление рисками и соответствие вн
|14.05.2025
|
Новая версия R-Vision SGRC 5.4 для удобной оценки требований и управления документацией по ИБ
Компания R-Vision, российский разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, выпустила обновление R-Vision SGRC 5.4. В новой версии продукта вендор добавил множественную оценку требований в сводных аудитах, инструменты управления документацией и поддержку методики и каталога угроз в соответствии с м
|01.11.2024
|
УЦСБ внедрил на пермском заводе «Машиностроитель» SGRC-инструменты для управления объектами КИИ
опасности УЦСБ ввела в эксплуатацию на пермском заводе «Машиностроитель» модули системы UDV ePlat4m SGRC. Благодаря внедрению на предприятии специализированных SGRC-решений удалось повыс
|01.11.2024
|
Security Vision выпустила новую версию продукта для автоматизации процессов и обеспечения комплаенса SGRC 2.0
делью оценки рисков и комплаенса – теперь это и многое другое достижимо с продуктом Security Vision SGRC 2.0. Основные возможности Security Vision SGRC 2.0 Управление активами и инвентар
|06.09.2024
|
Security Vision сообщает о выпуске обновленного продукта Security Vision Risk Management
ртов в области обеспечения управления рисками информационной безопасности, таких как ISO 27005:2022, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005, методология ФСТЭК, а также методология FAIR. Security Vision Security Vision Risk Management Security Vision RM охватывает весь жизненный цикл процесса управления рисками, начиная с этапа определения среды. Используя ресурсно-сервисную модель, система позволяет детально
|29.08.2024
|
В системе расследований инцидентов Staffcop появилась интеграция с SGRC Securitm
Система расследования инцидентов Staffcop Enterprise была интегрирована с отечественной SGRC-платформой для управления организационными процессами в службах ИБ Securitm. Благодаря этой интеграции возможно контролировать, насколько полно Staffcop покрывает Windows и Linux хосты в с
|08.04.2024
|
«Диасофт» встроил инструменты визуализации данных в платформу Digital Q.Risk&Compliance
Компания «Диасофт» расширяет возможности платформы развития Digital Q.Risk&Compliance. В состав платформы интегрированы инструменты для визуализации, мониторинга и аналитики данных. Они позволяют оперативно получать наглядную информацию о ходе и результатах контр
|04.04.2024
|
Экосистема Softline Universe дополнится технологией для автоматизации управления ИБ R-Vision SGRC
, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявила о внедрении технологии R-Vision SGRC в экосистему Softline Universe. В рамках партнерства заказчики Softline смогут получить доступ к R-Vision SGRC. Решение поможет систематизировать ИБ-процессы и обеспечить соответств
|05.03.2024
|
Security Vision выпустила новый продукт «Управление соответствием» (Compliance Management) на платформе Security Vision 5
Продукт «Управление соответствием (Compliance Management)» — это профессиональное решение для проведения процессов оценки, выходящее за рамки общепринятой функциональности комплаенса. В возможности продукта входят не только пров
|27.12.2023
|
Security Vision внедрила в «Тинькофф» систему для обеспечения комплаенс
нормативно-справочную систему Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance (SGRC). С ее помощью было реализовано управление соответствием нормативным требованиям регулят
|05.06.2023
|
Новые возможности платформы R-Vision SGRC версии 5.2
Компания R-Vision обновила платформу для автоматизации управления информационной безопасностью R-Vision SGRC. В версии 5.2 разработчик пересмотрел порядок проведения категорирования объектов КИИ и учел новые правила работы с персональными данными согласно изменениям, внесенным в действующие норма
|13.04.2023
|
Security Vision обновила модули направления SGRC
ion сообщает об обновлении модулей направления Security Governance, Risk Management and Compliance (SGRC): модуля управления рисками информационной безопасности, модуля управления аудитами и мо
|19.07.2022
|
R-Vision обновила платформу R-Vision SGRC до версии 5.0
R-Vision выпустила новую версию платформы для автоматизации управления информационной безопасностью R-Vision SGRC. В версии 5.0. разработчик усовершенствовал функциональность продукта в части проведения аудитов, учета активов и управления уязвимостями. Большое влияние на развитие системы оказывают тре
|09.11.2021
|
R-Vision выпустила новую версию центра мониторинга информационной безопасности R-Vision SGRC
R-Vision обновила платформу управления информационной безопасностью R-Vision SGRC. Одно из ключевых новшеств версии 4.7 – совершенствование логики работы со сводными аудитами, в результате чего существенно упростился процесс проведения комплексных проверок. Среди других
|30.04.2021
|
Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer
совместно с компанией «Инфосистемы джет» завершил автоматизацию процесса управления уязвимостями в sGRC. В рамках развития sGRC в Росбанке также реализованы несколько интеграций с систе
|15.02.2021
|
«Интеллектуальная безопасность» автоматизировала соответствие требованиям регуляторов кибербезопасности в Сбербанке
омощью системы Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance (Security Vision SGRC). Security Vision SGRC, внедренная по техническому заданию Сбербанка, обеспечила
|20.08.2020
|
ГК «АйТеко» опубликовала обзор систем SGRC
о», один из крупнейших российских системных интеграторов, опубликовала обзор и сравнение ИТ-решений SGRC, представленных на российском рынке. Системы класса SGRC (Security Governance, Ri
|18.06.2020
|
«Интеллектуальная безопасность» создала технологию роботизации систем класса SGRC
ГК «Интеллектуальная безопасность» создала технологию роботизации систем класса SGRC – Security Vision a-SGRC (auto-SGRC). Security Vision a-SGRC позвол
|13.04.2018
|
HID Global объявила о запуске нового решения Risk Management Solution
й искусственный интеллект и машинное обучение для управления идентификацией и доступом, способствуя сокращению числа кибератак, в особенности направленных на финансовые организации. Новое решение HID Risk Management Solution – это технология профилирования рисков в режиме реального времени, применяющая аналитику данных для защиты финансовых транзакций и банковских приложений от киберпреступ
|01.12.2015
|
Новые функции RSA Archer GRC позволяют выстраивать связи между риск-менеджментом и бизнес-целями
азделение информационной безопасности EMC — объявила о выпуске новых функций RSA Archer Government, Risk and Compliance (GRC). Они оптимизируют пользовательские характеристики всех решений RSA
|09.11.2015
|
R-Vision представила новую SGRC-платформу для централизованного управления информационной безопасностью
Компания R-Vision, резидент «Сколково», представила специализированную программную систему R-Vision SGRC, предназначенную для централизованного управления информационной безопасностью. R-Vision SGRC — это центр контроля и управления информационной безопасностью, состоящий из объединенн
|13.11.2013
|
RSA Vulnerability Risk Management снизит риск возникновения угроз безопасности
Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, представила RSA Vulnerability Risk Management (VRM) — новое программное решение, призванное помочь организациям оптимизировать безопасность путем анализа больших объемов проверенных на уязвимость данных. Как пояснили CNews
|31.10.2012
|
Oracle представила два дополняющих друг друга решения для финансовой отрасли
Oracle Financial Services представило два дополняющих друг друга решения Oracle Financial Services Governance & Compliance Management и Oracle Financial Services Operational Risk Analytics, ко
|17.11.2011
|
Check Point приобрела поставщика GRC-решений Dynasec
вщика решений по управлению рисками и обеспечению соответствия нормативным требованиям (Governance, Risk Management and Compliance — GRC). Данное приобретение позволит расширить перечень услуг
|29.03.2011
|
SAP предлагает платформу для комплексного управления рисками
водителям устранить проблемы, возникающие в процессе использования фрагментированных и разрозненных GRC-решений, отметили в SAP. В числе этих проблем — отсутствие возможности для эффективного а
|15.02.2011
|
«СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS
ания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить в компании «СТС Медиа» новую автоматизированную систему управления рисками и соответствием требованиям закона Sarbanes-Oxley (SOX) на базе продукта ARIS Risk & Compliance Manager. За деятельность по тестированию эффективности контрольных процедур и оценке рисков в «СТС Медиа» отвечает подразделение внутреннего контроля и управления рисками. Име
|12.04.2010
|
Windows 7 получила инструмент для управления безопасностью
состояния защищенности продуктов MS Windows 7 и Internet Explorer 8. Решение под названием Security Compliance Manager призвано упростить процессы использования существующих стандартов защиты и
|24.12.2009
|
Oracle выпустила новый комплекс GRC-приложений с системой внутреннего контроля
Корпорация Oracle расширила комплекс GRC-приложений (Oracle Enterprise Governance, Risk, and Compliance Application Suite), предло
|16.09.2009
|
В IBS открыта практика «Управление рисками и внутренний аудит»
ктика управления рисками и внутреннего аудита. Расширение спектра консалтинговых услуг IBS направлено на более полное удовлетворение запросов клиентов, говорится в сообщении компании. Новая практика «Управление рисками и внутренний аудит» создана в рамках Департамента управленческого консалтинга IBS. В ее основе – коллектив консультантов компании AuditNET, специализировавшейся на услугах дл
|07.10.2008
|
Oracle представила новую версию комплекса Oracle Governance, Risk and Compliance
ажнейших бизнес-операций. «Oracle предлагает самую полную, открытую и интегрированную корпоративную GRC-платформу, объединяющую лучшие в своем классе решения для GRC-анализа и управления процес
|24.03.2008
|
Symantec «занялась» политиками ИБ «ВымпелКома»
омпания «Вымпелком», успешно завершили первый в Восточной Европе проект по внедрению решения класса Security Compliance. Безагентная технология Symantec, внедренная специалистами Bell Integrato
|16.11.2007
|
Новый Oracle Fusion GRC Intelligence: скоординированное управление рисками
Корпорация Oracle представила новую версию продукта Oracle Fusion Governance, Risk and Compliance (GRC) Intelligence. Представленное решение предлагает расширенные средств
|09.06.2005
|
BindView HP OpenView SPI: новый продукт для контроля ИТ-среды
BindView объявила об интеграции своих технологий и продукта HP OpenView Compliance Manager. Новое решение BindView HP OpenView Smart Plug-In (SPI) — это система «интеллектуальных подключаемых модулей» для обеспечения организаций возможностью отслеживать соотве
|18.03.2004
|
Компания-новичок предлагает защиту от SCO
Нью-йоркская компания Open Source Risk Management планирует начать предоставление консультационных услуг компаниям и частным лицам, которые хотят снизить риск возможного ущерба вследствие вероятного судебного разбирательства с
