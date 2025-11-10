Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188099
ИКТ 14552
Организации 11286
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26521
Персоны 81285
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Кибербезопасность SGRC Security Governance, Risk Management and Compliance Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству

Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству

 

 

"Автоматизация функций комплаенс для российских банков" Иван Суслин, Начальник отдела (заместитель начальника управления) развития процессов информационной безопасности Росбанка (2023)

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


10.11.2025 Security Vision представила обновленный продукт Security Vision SGRC

Компания Security Vision вывела на рынок обновленный продукт Security Vision SGRC, в который был добавлен раздел «Управление информационной безопасностью» (Governance). В
23.09.2025 Security Vision представила доступное SGRC-решение для среднего и малого бизнеса

ширять линейку продуктов для среднего и малого бизнеса (СМБ) и представляет решение Security Vision SGRC Basic, предназначенное для управления информационной безопасностью, рисками и соблюдение
Как снизить риски и упростить внутренний аудит при помощи GRC-систем

тное управление рисками позволяет добиться преимуществ в бизнесе Аббревиатура GRC — это Governance, Risk and Compliance — то есть корпоративное руководство, управление рисками и соответствие вн
14.05.2025 Новая версия R-Vision SGRC 5.4 для удобной оценки требований и управления документацией по ИБ

Компания R-Vision, российский разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, выпустила обновление R-Vision SGRC 5.4. В новой версии продукта вендор добавил множественную оценку требований в сводных аудитах, инструменты управления документацией и поддержку методики и каталога угроз в соответствии с м
01.11.2024 УЦСБ внедрил на пермском заводе «Машиностроитель» SGRC-инструменты для управления объектами КИИ

опасности УЦСБ ввела в эксплуатацию на пермском заводе «Машиностроитель» модули системы UDV ePlat4m SGRC. Благодаря внедрению на предприятии специализированных SGRC-решений удалось повыс
01.11.2024 Security Vision выпустила новую версию продукта для автоматизации процессов и обеспечения комплаенса SGRC 2.0

делью оценки рисков и комплаенса – теперь это и многое другое достижимо с продуктом Security Vision SGRC 2.0. Основные возможности Security Vision SGRC 2.0 Управление активами и инвентар
06.09.2024 Security Vision сообщает о выпуске обновленного продукта Security Vision Risk Management

ртов в области обеспечения управления рисками информационной безопасности, таких как ISO 27005:2022, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005, методология ФСТЭК, а также методология FAIR. Security Vision Security Vision Risk Management Security Vision RM охватывает весь жизненный цикл процесса управления рисками, начиная с этапа определения среды. Используя ресурсно-сервисную модель, система позволяет детально
29.08.2024 В системе расследований инцидентов Staffcop появилась интеграция с SGRC Securitm

Система расследования инцидентов Staffcop Enterprise была интегрирована с отечественной SGRC-платформой для управления организационными процессами в службах ИБ Securitm. Благодаря этой интеграции возможно контролировать, насколько полно Staffcop покрывает Windows и Linux хосты в с
08.04.2024 «Диасофт» встроил инструменты визуализации данных в платформу Digital Q.Risk&Compliance

Компания «Диасофт» расширяет возможности платформы развития Digital Q.Risk&Compliance. В состав платформы интегрированы инструменты для визуализации, мониторинга и аналитики данных. Они позволяют оперативно получать наглядную информацию о ходе и результатах контр
04.04.2024 Экосистема Softline Universe дополнится технологией для автоматизации управления ИБ R-Vision SGRC

, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявила о внедрении технологии R-Vision SGRC в экосистему Softline Universe. В рамках партнерства заказчики Softline смогут получить доступ к R-Vision SGRC. Решение поможет систематизировать ИБ-процессы и обеспечить соответств
05.03.2024 Security Vision выпустила новый продукт «Управление соответствием» (Compliance Management) на платформе Security Vision 5

Продукт «Управление соответствием (Compliance Management)» — это профессиональное решение для проведения процессов оценки, выходящее за рамки общепринятой функциональности комплаенса. В возможности продукта входят не только пров
27.12.2023 Security Vision внедрила в «Тинькофф» систему для обеспечения комплаенс

нормативно-справочную систему Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance (SGRC). С ее помощью было реализовано управление соответствием нормативным требованиям регулят
05.06.2023 Новые возможности платформы R-Vision SGRC версии 5.2

Компания R-Vision обновила платформу для автоматизации управления информационной безопасностью R-Vision SGRC. В версии 5.2 разработчик пересмотрел порядок проведения категорирования объектов КИИ и учел новые правила работы с персональными данными согласно изменениям, внесенным в действующие норма
13.04.2023 Security Vision обновила модули направления SGRC

ion сообщает об обновлении модулей направления Security Governance, Risk Management and Compliance (SGRC): модуля управления рисками информационной безопасности, модуля управления аудитами и мо
19.07.2022 R-Vision обновила платформу R-Vision SGRC до версии 5.0

R-Vision выпустила новую версию платформы для автоматизации управления информационной безопасностью R-Vision SGRC. В версии 5.0. разработчик усовершенствовал функциональность продукта в части проведения аудитов, учета активов и управления уязвимостями. Большое влияние на развитие системы оказывают тре
09.11.2021 R-Vision выпустила новую версию центра мониторинга информационной безопасности R-Vision SGRC

R-Vision обновила платформу управления информационной безопасностью R-Vision SGRC. Одно из ключевых новшеств версии 4.7 – совершенствование логики работы со сводными аудитами, в результате чего существенно упростился процесс проведения комплексных проверок. Среди других
30.04.2021 Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer

совместно с компанией «Инфосистемы джет» завершил автоматизацию процесса управления уязвимостями в sGRC. В рамках развития sGRC в Росбанке также реализованы несколько интеграций с систе
15.02.2021 «Интеллектуальная безопасность» автоматизировала соответствие требованиям регуляторов кибербезопасности в Сбербанке

омощью системы Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance (Security Vision SGRC). Security Vision SGRC, внедренная по техническому заданию Сбербанка, обеспечила

20.08.2020 ГК «АйТеко» опубликовала обзор систем SGRC

о», один из крупнейших российских системных интеграторов, опубликовала обзор и сравнение ИТ-решений SGRC, представленных на российском рынке. Системы класса SGRC (Security Governance, Ri
18.06.2020 «Интеллектуальная безопасность» создала технологию роботизации систем класса SGRC

ГК «Интеллектуальная безопасность» создала технологию роботизации систем класса SGRC – Security Vision a-SGRC (auto-SGRC). Security Vision a-SGRC позвол
13.04.2018 HID Global объявила о запуске нового решения Risk Management Solution

й искусственный интеллект и машинное обучение для управления идентификацией и доступом, способствуя сокращению числа кибератак, в особенности направленных на финансовые организации. Новое решение HID Risk Management Solution – это технология профилирования рисков в режиме реального времени, применяющая аналитику данных для защиты финансовых транзакций и банковских приложений от киберпреступ
01.12.2015 Новые функции RSA Archer GRC позволяют выстраивать связи между риск-менеджментом и бизнес-целями

азделение информационной безопасности EMC — объявила о выпуске новых функций RSA Archer Government, Risk and Compliance (GRC). Они оптимизируют пользовательские характеристики всех решений RSA

09.11.2015 R-Vision представила новую SGRC-платформу для централизованного управления информационной безопасностью

Компания R-Vision, резидент «Сколково», представила специализированную программную систему R-Vision SGRC, предназначенную для централизованного управления информационной безопасностью. R-Vision SGRC — это центр контроля и управления информационной безопасностью, состоящий из объединенн
13.11.2013 RSA Vulnerability Risk Management снизит риск возникновения угроз безопасности

Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, представила RSA Vulnerability Risk Management (VRM) — новое программное решение, призванное помочь организациям оптимизировать безопасность путем анализа больших объемов проверенных на уязвимость данных. Как пояснили CNews

31.10.2012 Oracle представила два дополняющих друг друга решения для финансовой отрасли

Oracle Financial Services представило два дополняющих друг друга решения Oracle Financial Services Governance & Compliance Management и Oracle Financial Services Operational Risk Analytics, ко
17.11.2011 Check Point приобрела поставщика GRC-решений Dynasec

вщика решений по управлению рисками и обеспечению соответствия нормативным требованиям (Governance, Risk Management and Compliance — GRC). Данное приобретение позволит расширить перечень услуг

29.03.2011 SAP предлагает платформу для комплексного управления рисками

водителям устранить проблемы, возникающие в процессе использования фрагментированных и разрозненных GRC-решений, отметили в SAP. В числе этих проблем — отсутствие возможности для эффективного а
15.02.2011 «СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS

ания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить в компании «СТС Медиа» новую автоматизированную систему управления рисками и соответствием требованиям закона Sarbanes-Oxley (SOX) на базе продукта ARIS Risk & Compliance Manager. За деятельность по тестированию эффективности контрольных процедур и оценке рисков в «СТС Медиа» отвечает подразделение внутреннего контроля и управления рисками. Име
12.04.2010 Windows 7 получила инструмент для управления безопасностью

состояния защищенности продуктов MS Windows 7 и Internet Explorer 8. Решение под названием Security Compliance Manager призвано упростить процессы использования существующих стандартов защиты и
24.12.2009 Oracle выпустила новый комплекс GRC-приложений с системой внутреннего контроля

Корпорация Oracle расширила комплекс GRC-приложений (Oracle Enterprise Governance, Risk, and Compliance Application Suite), предло
16.09.2009 В IBS открыта практика «Управление рисками и внутренний аудит»

ктика управления рисками и внутреннего аудита. Расширение спектра консалтинговых услуг IBS направлено на более полное удовлетворение запросов клиентов, говорится в сообщении компании. Новая практика «Управление рисками и внутренний аудит» создана в рамках Департамента управленческого консалтинга IBS. В ее основе – коллектив консультантов компании AuditNET, специализировавшейся на услугах дл
07.10.2008 Oracle представила новую версию комплекса Oracle Governance, Risk and Compliance

ажнейших бизнес-операций. «Oracle предлагает самую полную, открытую и интегрированную корпоративную GRC-платформу, объединяющую лучшие в своем классе решения для GRC-анализа и управления процес
24.03.2008 Symantec «занялась» политиками ИБ «ВымпелКома»

омпания «Вымпелком», успешно завершили первый в Восточной Европе проект по внедрению решения класса Security Compliance. Безагентная технология Symantec, внедренная специалистами Bell Integrato
16.11.2007 Новый Oracle Fusion GRC Intelligence: скоординированное управление рисками

Корпорация Oracle представила новую версию продукта Oracle Fusion Governance, Risk and Compliance (GRC) Intelligence. Представленное решение предлагает расширенные средств
09.06.2005 BindView HP OpenView SPI: новый продукт для контроля ИТ-среды

BindView объявила об интеграции своих технологий и продукта HP OpenView Compliance Manager. Новое решение BindView HP OpenView Smart Plug-In (SPI) — это система «интеллектуальных подключаемых модулей» для обеспечения организаций возможностью отслеживать соотве
18.03.2004 Компания-новичок предлагает защиту от SCO

Нью-йоркская компания Open Source Risk Management планирует начать предоставление консультационных услуг компаниям и частным лицам, которые хотят снизить риск возможного ущерба вследствие вероятного судебного разбирательства с


Публикаций - 225, упоминаний - 343

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 260 60
Oracle Corporation 6881 28
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 173 20
R-Vision - Р-Вижн 216 20
Microsoft Corporation 25263 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1154 14
SAP SE 5440 14
Cisco Systems 5224 14
IBM - International Business Machines Corp 9556 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1221 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1514 8
Информзащита 859 8
Diasoft - Диасофт 1035 8
SECURITM - СЕКЪЮРИТМ 12 7
9031 7
Check Point Software Technologies 801 7
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 481 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 7
SAS Institute 1035 7
Dell EMC 5096 6
Telegram Group 2595 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 332 5
Palo Alto Networks 167 5
Broadcom - VMware 2497 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2516 5
Fortinet 406 5
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 399 5
HP Inc. 5763 5
Red Hat 1345 5
Ростелеком 10337 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9207 5
Т1 Иннотех 198 4
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 209 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 809 4
Skybox Security 30 4
МегаФон 9949 4
Cisco Systems - Splunk 72 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 4
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 259 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8223 14
ГПБ - Газпромбанк 1182 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 7
Альфа-Банк 1872 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1496 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 6
Почта России ПАО 2252 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 5
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 146 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 5
Россети Ленэнерго 1699 3
ФосАгро 153 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 3
36,6 - аптечная сеть 92 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 331 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 2
Инград - Ingrad 13 2
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1796 2
РЖД - Российские железные дороги 2007 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2708 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 868 2
Visa International 1974 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 2
Лента - Сеть розничной торговли 2275 2
АльфаСтрахование СГ 357 2
Спортмастер - Sportmaster 194 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 571 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 2
Мосводоканал МГУП 67 2
ВБД - Вимм-Билль-Данн 69 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 2
ВТБ - Почта Банк 504 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4936 49
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5265 33
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 242 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3378 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 11
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12898 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2936 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6293 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3127 4
Федеральное казначейство России 1879 3
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 129 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 395 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 944 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 238 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 68 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 157 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1069 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3460 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1138 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 90 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 368 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
TCG - Trusted Computing Group 31 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31844 147
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73457 140
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34053 122
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2734 94
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1052 72
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23226 64
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4568 60
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 52
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7645 51
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 50
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  736 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18346 43
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5942 42
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 872 41
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 41
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26117 40
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 38
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 340 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 36
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 33
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 33
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 808 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23060 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 31
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7424 30
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3539 29
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 29
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 670 28
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 28
Оповещение и уведомление - Notification 5388 27
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7747 27
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 451 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 25
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1462 25
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4495 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 24
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1619 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 59
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 67 24
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 26 20
Linux OS 10940 20
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 284 19
Microsoft Windows 16360 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1530 13
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 123 13
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 18 12
Microsoft Office 3967 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 299 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 12
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 69 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 12
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  23 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 222 11
Microsoft SQL Server - MS SQL 1722 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 10
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 44 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 8
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 435 8
RSA Archer - RSA Archer Threat Management - RSA Archer Operational Risk Management - RSA Archer Government - RSA Archer GRC 8 6
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 22 6
Security Vision AM - Security Vision Asset management 9 6
Oracle GRC Applications Suite - Oracle Governance, Risk and Compliance - Oracle AACG - Oracle Application Access Controls Governor 6 6
Microsoft Windows PowerShell 227 6
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 212 6
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 78 6
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 6
Oracle PeopleSoft 418 6
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance 23 5
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 17 5
OpenAI - ChatGPT 543 5
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 8 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1536 5
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 117 5
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 11 5
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 116 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 5
Рахметов Руслан 61 13
Бондаренко Александр 39 5
Коляда Ксения 4 4
Быков Андрей 22 4
Leone Chris - Леоне Крис 6 4
Богдашов Валерий 26 3
Овчинников Роман 13 3
Морозов Роман 8 3
Глазков Александр 149 3
Ляпунов Игорь 130 3
Козлова Елена 18 3
Нуйкин Андрей 50 3
Казанцев Николай 9 3
Зиннятуллин Тимур 10 2
Черун Екатерина 11 2
Максимов Юрий 34 2
Олейникова Анна 13 2
Безкоровайный Денис 15 2
Чувакин Антон 3 2
Бабков Дмитрий 2 2
Бабкин Александр 17 2
Симаков Андрей 6 2
Самойленко Дмитрий 17 2
Синьков Кирилл 69 2
Бориславский Даниил 22 2
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 40 2
Восканьянц Иван 2 2
Солодилова Варвара 2 2
Шерстобитов Сергей 57 2
Гольцов Александр 82 2
Иванов Михаил 110 2
Путин Владимир 3358 2
Сметанев Игорь 12 2
Лукацкий Алексей 132 2
Касперский Евгений 330 2
Сыкулев Андрей 84 2
Денисов Алексей 20 2
Гулидин Андрей 12 2
Закоржевский Вячеслав 77 1
Урусов Виктор 150 1
Россия - РФ - Российская федерация 157369 138
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45842 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14507 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3373 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2917 10
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 10
Европа 24652 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18649 8
Казахстан - Республика 5810 5
Европа Восточная 3122 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 5
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2425 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 3
Беларусь - Белоруссия 6041 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18266 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1623 3
Азия - Азиатский регион 5753 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 999 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2969 3
Земля - планета Солнечной системы 10667 2
Евразия - Евразийский континент 627 2
Япония 13555 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Польша - Республика 2002 2
Германия - Федеративная Республика 12947 2
Ближний Восток 3037 2
Франция - Французская Республика 7982 2
Украина 7799 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 2
Австрия - Австрийская Республика 1335 2
Индия - Bharat 5710 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4292 2
Россия - УФО - Тюменская область 1260 2
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 83 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 95
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 64
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3160 47
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15183 39
Аудит - аудиторский услуги 3115 39
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10353 37
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 31
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 29
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1736 24
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 23
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 23
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 23
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 21
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 15
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 14
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 11
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 10
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2186 10
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 10
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1160 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6255 10
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 9
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5874 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 8
The Register - The Register Hardware 1704 2
DarkReading.com 105 1
The Times 74 1
The Globe and Mail 73 1
РБК Daily 91 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 17 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 1
TAdviser - Центр выбора технологий 429 1
Bloomberg 1420 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Gartner - Гартнер 3613 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 6
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 145 1
TAdviser IT Prize 8 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
Juniper Research 551 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 441 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 76 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
Pearson VUE 55 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 21 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
ЯКСЭ имени П.И.Дудкина - Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина 3 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1644 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
Oracle AppsForum 24 2
CNews AWARDS - награда 556 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 2
Capture the Flag - CTF 53 2
Selectel TechDay 6 1
Национальная банковская премия 2 1
Docflow 147 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
Microsoft Ignite 44 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Black Hat - Конференция 117 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410290, в очереди разбора - 730811.
Создано именных указателей - 188099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще