Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству

Security Vision представила обновленный продукт Security Vision SGRC Компания Security Vision вывела на рынок обновленный продукт Security Vision SGRC, в который был добавлен раздел «Управление информационной безопасностью» (Governance). В

Security Vision представила доступное SGRC-решение для среднего и малого бизнеса ширять линейку продуктов для среднего и малого бизнеса (СМБ) и представляет решение Security Vision SGRC Basic, предназначенное для управления информационной безопасностью, рисками и соблюдение

Как снизить риски и упростить внутренний аудит при помощи GRC-систем тное управление рисками позволяет добиться преимуществ в бизнесе Аббревиатура GRC — это Governance, Risk and Compliance — то есть корпоративное руководство, управление рисками и соответствие вн

Новая версия R-Vision SGRC 5.4 для удобной оценки требований и управления документацией по ИБ Компания R-Vision, российский разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, выпустила обновление R-Vision SGRC 5.4. В новой версии продукта вендор добавил множественную оценку требований в сводных аудитах, инструменты управления документацией и поддержку методики и каталога угроз в соответствии с м

УЦСБ внедрил на пермском заводе «Машиностроитель» SGRC-инструменты для управления объектами КИИ опасности УЦСБ ввела в эксплуатацию на пермском заводе «Машиностроитель» модули системы UDV ePlat4m SGRC. Благодаря внедрению на предприятии специализированных SGRC-решений удалось повыс

Security Vision выпустила новую версию продукта для автоматизации процессов и обеспечения комплаенса SGRC 2.0 делью оценки рисков и комплаенса – теперь это и многое другое достижимо с продуктом Security Vision SGRC 2.0. Основные возможности Security Vision SGRC 2.0 Управление активами и инвентар

Security Vision сообщает о выпуске обновленного продукта Security Vision Risk Management ртов в области обеспечения управления рисками информационной безопасности, таких как ISO 27005:2022, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005, методология ФСТЭК, а также методология FAIR. Security Vision Security Vision Risk Management Security Vision RM охватывает весь жизненный цикл процесса управления рисками, начиная с этапа определения среды. Используя ресурсно-сервисную модель, система позволяет детально

В системе расследований инцидентов Staffcop появилась интеграция с SGRC Securitm Система расследования инцидентов Staffcop Enterprise была интегрирована с отечественной SGRC-платформой для управления организационными процессами в службах ИБ Securitm. Благодаря этой интеграции возможно контролировать, насколько полно Staffcop покрывает Windows и Linux хосты в с

«Диасофт» встроил инструменты визуализации данных в платформу Digital Q.Risk&Compliance Компания «Диасофт» расширяет возможности платформы развития Digital Q.Risk&Compliance. В состав платформы интегрированы инструменты для визуализации, мониторинга и аналитики данных. Они позволяют оперативно получать наглядную информацию о ходе и результатах контр

Экосистема Softline Universe дополнится технологией для автоматизации управления ИБ R-Vision SGRC , поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявила о внедрении технологии R-Vision SGRC в экосистему Softline Universe. В рамках партнерства заказчики Softline смогут получить доступ к R-Vision SGRC. Решение поможет систематизировать ИБ-процессы и обеспечить соответств

Security Vision выпустила новый продукт «Управление соответствием» (Compliance Management) на платформе Security Vision 5 Продукт «Управление соответствием (Compliance Management)» — это профессиональное решение для проведения процессов оценки, выходящее за рамки общепринятой функциональности комплаенса. В возможности продукта входят не только пров

Security Vision внедрила в «Тинькофф» систему для обеспечения комплаенс нормативно-справочную систему Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance (SGRC). С ее помощью было реализовано управление соответствием нормативным требованиям регулят

Новые возможности платформы R-Vision SGRC версии 5.2 Компания R-Vision обновила платформу для автоматизации управления информационной безопасностью R-Vision SGRC. В версии 5.2 разработчик пересмотрел порядок проведения категорирования объектов КИИ и учел новые правила работы с персональными данными согласно изменениям, внесенным в действующие норма

Security Vision обновила модули направления SGRC ion сообщает об обновлении модулей направления Security Governance, Risk Management and Compliance (SGRC): модуля управления рисками информационной безопасности, модуля управления аудитами и мо

R-Vision обновила платформу R-Vision SGRC до версии 5.0 R-Vision выпустила новую версию платформы для автоматизации управления информационной безопасностью R-Vision SGRC. В версии 5.0. разработчик усовершенствовал функциональность продукта в части проведения аудитов, учета активов и управления уязвимостями. Большое влияние на развитие системы оказывают тре

R-Vision выпустила новую версию центра мониторинга информационной безопасности R-Vision SGRC R-Vision обновила платформу управления информационной безопасностью R-Vision SGRC. Одно из ключевых новшеств версии 4.7 – совершенствование логики работы со сводными аудитами, в результате чего существенно упростился процесс проведения комплексных проверок. Среди других

Росбанк совместно с «Инфосистемы джет» внедрил систему sGRC на базе платформы RSA Archer совместно с компанией «Инфосистемы джет» завершил автоматизацию процесса управления уязвимостями в sGRC. В рамках развития sGRC в Росбанке также реализованы несколько интеграций с систе

«Интеллектуальная безопасность» автоматизировала соответствие требованиям регуляторов кибербезопасности в Сбербанке омощью системы Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance (Security Vision SGRC). Security Vision SGRC, внедренная по техническому заданию Сбербанка, обеспечила

ГК «АйТеко» опубликовала обзор систем SGRC о», один из крупнейших российских системных интеграторов, опубликовала обзор и сравнение ИТ-решений SGRC, представленных на российском рынке. Системы класса SGRC (Security Governance, Ri

«Интеллектуальная безопасность» создала технологию роботизации систем класса SGRC ГК «Интеллектуальная безопасность» создала технологию роботизации систем класса SGRC – Security Vision a-SGRC (auto-SGRC). Security Vision a-SGRC позвол

HID Global объявила о запуске нового решения Risk Management Solution й искусственный интеллект и машинное обучение для управления идентификацией и доступом, способствуя сокращению числа кибератак, в особенности направленных на финансовые организации. Новое решение HID Risk Management Solution – это технология профилирования рисков в режиме реального времени, применяющая аналитику данных для защиты финансовых транзакций и банковских приложений от киберпреступ

Новые функции RSA Archer GRC позволяют выстраивать связи между риск-менеджментом и бизнес-целями азделение информационной безопасности EMC — объявила о выпуске новых функций RSA Archer Government, Risk and Compliance (GRC). Они оптимизируют пользовательские характеристики всех решений RSA

R-Vision представила новую SGRC-платформу для централизованного управления информационной безопасностью Компания R-Vision, резидент «Сколково», представила специализированную программную систему R-Vision SGRC, предназначенную для централизованного управления информационной безопасностью. R-Vision SGRC — это центр контроля и управления информационной безопасностью, состоящий из объединенн

RSA Vulnerability Risk Management снизит риск возникновения угроз безопасности Компания RSA, подразделение безопасности корпорации EMC, представила RSA Vulnerability Risk Management (VRM) — новое программное решение, призванное помочь организациям оптимизировать безопасность путем анализа больших объемов проверенных на уязвимость данных. Как пояснили CNews

Oracle представила два дополняющих друг друга решения для финансовой отрасли Oracle Financial Services представило два дополняющих друг друга решения Oracle Financial Services Governance & Compliance Management и Oracle Financial Services Operational Risk Analytics, ко

Check Point приобрела поставщика GRC-решений Dynasec вщика решений по управлению рисками и обеспечению соответствия нормативным требованиям (Governance, Risk Management and Compliance — GRC). Данное приобретение позволит расширить перечень услуг

SAP предлагает платформу для комплексного управления рисками водителям устранить проблемы, возникающие в процессе использования фрагментированных и разрозненных GRC-решений, отметили в SAP. В числе этих проблем — отсутствие возможности для эффективного а

«СТС Медиа» управляет рисками с помощью ARIS ания Software AG & IDS Scheer помогла внедрить в компании «СТС Медиа» новую автоматизированную систему управления рисками и соответствием требованиям закона Sarbanes-Oxley (SOX) на базе продукта ARIS Risk & Compliance Manager. За деятельность по тестированию эффективности контрольных процедур и оценке рисков в «СТС Медиа» отвечает подразделение внутреннего контроля и управления рисками. Име

Windows 7 получила инструмент для управления безопасностью состояния защищенности продуктов MS Windows 7 и Internet Explorer 8. Решение под названием Security Compliance Manager призвано упростить процессы использования существующих стандартов защиты и

Oracle выпустила новый комплекс GRC-приложений с системой внутреннего контроля Корпорация Oracle расширила комплекс GRC-приложений (Oracle Enterprise Governance, Risk, and Compliance Application Suite), предло

В IBS открыта практика «Управление рисками и внутренний аудит» ктика управления рисками и внутреннего аудита. Расширение спектра консалтинговых услуг IBS направлено на более полное удовлетворение запросов клиентов, говорится в сообщении компании. Новая практика «Управление рисками и внутренний аудит» создана в рамках Департамента управленческого консалтинга IBS. В ее основе – коллектив консультантов компании AuditNET, специализировавшейся на услугах дл

Oracle представила новую версию комплекса Oracle Governance, Risk and Compliance ажнейших бизнес-операций. «Oracle предлагает самую полную, открытую и интегрированную корпоративную GRC-платформу, объединяющую лучшие в своем классе решения для GRC-анализа и управления процес

Symantec «занялась» политиками ИБ «ВымпелКома» омпания «Вымпелком», успешно завершили первый в Восточной Европе проект по внедрению решения класса Security Compliance. Безагентная технология Symantec, внедренная специалистами Bell Integrato

Новый Oracle Fusion GRC Intelligence: скоординированное управление рисками Корпорация Oracle представила новую версию продукта Oracle Fusion Governance, Risk and Compliance (GRC) Intelligence. Представленное решение предлагает расширенные средств

BindView HP OpenView SPI: новый продукт для контроля ИТ-среды BindView объявила об интеграции своих технологий и продукта HP OpenView Compliance Manager. Новое решение BindView HP OpenView Smart Plug-In (SPI) — это система «интеллектуальных подключаемых модулей» для обеспечения организаций возможностью отслеживать соотве