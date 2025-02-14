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SECURITM СЕКЪЮРИТМ

SECURITM - СЕКЪЮРИТМ

«СЕКЪЮРИТМ» — российский разработчик одноименной системы управления процессами информационной безопасности, автоматизирующей управление рисками, контроль соответствия требованиям регуляторов и стандартов, управление активами, анализ защищенности (vulnerability management), формирование и оценку планов работы, задачи, опросы, Service Desk и RPA автоматизации


14.02.2025 Тимур Гараев, «Банки.ру»: Когда вам кажется, что в плане безопасности все уже сделано, откройте Securitm и увидите, какие существуют риски 1
29.08.2024 В системе расследований инцидентов Staffcop появилась интеграция с SGRC Securitm 1
04.07.2024 В Vulns.io Enterprise VM появилась интеграция с российским сервисом управления информационной безопасностью Securitm 1
01.12.2023 ГК «Солар» и сервис управления информационной безопасностью «Секъюритм» договорились о сотрудничестве для автоматизации консалтинговых услуг 3

Публикаций - 4, упоминаний - 6

SECURITM и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Fraudex - Фродекс 17 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 196 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27672 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66540 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30894 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29830 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 240 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6710 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2025 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 194 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 212 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12004 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2155 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 165 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7438 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3432 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10258 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2675 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25479 1
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 62 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 902 1
Оцифровка - Digitization 4563 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2718 1
Корпоративное управление - Corporate governance 95 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50847 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2221 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4890 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  664 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 541 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2071 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 319 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4732 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7429 1
Linux OS 10005 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4494 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 80 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Microsoft Windows 15716 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 58 1
Fraudex Vulns.io VM 10 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 242 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 229 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 156 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 130 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2753 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17458 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 1
Blacklist - Чёрный список 622 2
Список системообразующих предприятий РФ 283 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29232 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7868 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1885 1
Слепые зоны 113 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8513 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10986 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 99 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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