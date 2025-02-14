SECURITM СЕКЪЮРИТМ
«СЕКЪЮРИТМ» — российский разработчик одноименной системы управления процессами информационной безопасности, автоматизирующей управление рисками, контроль соответствия требованиям регуляторов и стандартов, управление активами, анализ защищенности (vulnerability management), формирование и оценку планов работы, задачи, опросы, Service Desk и RPA автоматизации.
SECURITM и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
|Fraudex - Фродекс 17 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 1
|Казанцев Николай 4 2
|Чаплыгин Роман 20 1
|Михайлов Владимир 38 1
|Бориславский Даниил 13 1
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