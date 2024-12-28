Корпоративное управление Corporate governance
Корпоративное управление и организации, системы, технологии, персоны:
|Резникович Алексей 59 5
|Химич Роман 44 3
|Бабаев Кирилл 56 3
|Малис Олег 80 3
|Фридман Михаил 134 3
|Лавров Владимир 68 2
|Быков Антон 4 2
|Бородин Павел 14 2
|Иванова-Галицина Анна 16 2
|Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 8 2
|Huseyin Arslan - Арслан Хусейн 3 2
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 138 2
|Williams J. Colin - Колин Уильямс 12 2
|Коптелов Андрей 109 1
|Попов Анатолий 128 1
|Ускова Ольга 166 1
|Гайлитис Андрис 17 1
|Лимаренко Валерий 12 1
|Галактионова Надежда 2 1
|Кабанов Алексей 1 1
|Королев Андрей 12 1
|Барсуков Сергей 31 1
|Сергунина Наталья 368 1
|Цуканова Наталья 10 1
|Пинчук Виктор 43 1
|Цыбульников Вячеслав 74 1
|Путин Владимир 3171 1
|Усманов Алишер 301 1
|Паршин Максим 316 1
|Алкснис Виктор 70 1
|Альбрехт Виктор 1 1
|Вронская Светлана 21 1
|Кузьмичев Алексей 48 1
|Кузнецов Сергей 154 1
|Топоркова Ксения 1 1
|Мамонтов Игорь 29 1
|Ершов Андрей 50 1
|Делицын Леонид 128 1
|Бушуев Алексей 9 1
|Ананьев Алексей 110 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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