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Индексная книга (каталог) CNews*
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Корпоративное управление Corporate governance



28.12.2024 «Касперский» выпустил шесть правил безопасной разработки систем с искусственным интеллектом 1
24.06.2024 Пухаев Александр Борисович: путь от банковского аналитика до инвестора 1
21.05.2024 «Авито Работа»: в российских компаниях спрос на специалистов по устойчивому развитию вырос на 40% за год 1
01.12.2023 ГК «Солар» и сервис управления информационной безопасностью «Секъюритм» договорились о сотрудничестве для автоматизации консалтинговых услуг 1
22.08.2023 ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года 1
05.07.2023 Биржа наказала российский кикшеринговый сервис за малый объем торгующихся акций 1
17.04.2023 VK внедрила политику в области устойчивого развития 1
13.04.2023 Центробанк требует операционной надежности: как исполнить предписания регулятора №787 1
12.04.2023 ГК Softline объявляет финансовые результаты 2022 г., а также публикует аудированную финансовую отчетность по МСФО за 2020-2022 годы 1
18.07.2022 «билайн» выпустил ESG-отчет за 2021 год 1
28.06.2022 Цифровые инструменты поддержки устойчивого развития 2022 1
20.05.2022 ERP-импортозамещение: как минимизировать риски при переходе на российскую платформу 1
25.04.2022 Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе 1
01.03.2022 В МТТ назначен генеральный директор 1
04.02.2022 Хозяева «Билайна» готовят переворот в крупнейшем сотовике Турции 1
24.11.2021 Москва признана лучшим мегаполисом Европы в сфере городского управления 1
18.11.2021 Компания Profindustry получила премию CNews AWARDS 1
03.09.2021 «Сбер», Cognitive Pilot и Правительство Сахалинской области будут развивать технологии ИИ 2
17.06.2021 Оператор дата-центров DEAC начал внедрять концепцию «зеленого бизнеса» 1
12.04.2021 Зарубежные инвесторы расхватывают акции компании экс-главы «Мегафона» 1
04.03.2021 В «Сбербанк онлайн» появился инструмент для ответственных инвестиций 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
17.06.2020 Фонд «Сколково» и «Магнит» запускают программу поиска и внедрения новых технологий 1
09.04.2020 ВТБ продает «Техносерв». В деле замешана таинственная компания 1
20.01.2020 Роботизированное управление 2
12.11.2019 Алексей Трефилов, ELMA -

BPMS и RPA не конкурируют, а дополняют друг друга

1
05.06.2018 Veeam раскрыла концепцию сверхвысокой доступности данных для крупных компаний 1
28.04.2018 Юрий Рябов -

ИТ в России должны стать источником конкурентоспособности

 1
16.02.2018 В России появится нацсистема управления данными, которая избавит бизнес от отчетности 1
12.04.2017 SAP для «Аэрофлота» за год подорожал на 113 миллионов 1
07.02.2017 Акционеры требуют сместить Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook 1
30.11.2016 Акции Samsung установили 40-летний рекорд на ожиданиях раскола компании 1
31.10.2016 Dell EMC представила среду аналитики Analytic Insights Module 1
14.06.2016 Сеть магазинов «О'Кей» с помощью решений JDA Software намерена увеличить объемы продаж 1
04.09.2015 У «Ростелекома» обнаружилась «дочка» — интегратор с миллиардными заказами 1
30.01.2015 Глава принадлежащего «Альфа-групп» сотового оператора уволился из-за действий властей 1
28.01.2015 CommVault выпустила новый пакет решений Simpana for Endpoint Data Protection 1
21.01.2015 HP предложила новые услуги для пользователей Oracle 1
25.11.2014 «Ланит» и Buran Venture Capital инвестируют свыше 100 млн руб. в развитие «Дэшборд Системс» 1
17.11.2014 «ВымпелКом» объявил о назначении Петра Иванцова директором по правовой поддержке корпоративных сделок 1

Публикаций - 95, упоминаний - 97

Корпоративное управление и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 19
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 10
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 343 10
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 10
ESG - Enterprise Strategy Group 239 9
Oracle Corporation 6688 9
МегаФон 8805 8
Киевстар - Kyivstar 539 8
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 5
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 5
SAP SE 5277 4
Microsoft Corporation 24625 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 4
Астелит 134 4
Ростелеком 9700 3
Dell EMC 5027 3
Veeam Software 318 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Прогноз 1650 3
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 3
Сторм 57 3
Vodafone Group 1370 3
Software AG & IDS Scheer 199 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
8213 2
Huawei 3933 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Samsung Electronics 10254 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Рексофт - Reksoft 419 2
SAS Institute 971 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Крок - Croc 1777 2
ФОРС - Центр разработки 636 2
Cisco Systems 5114 2
Альфа-Групп 696 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 4
Cukurova 95 4
ФосАгро 126 4
36,6 - аптечная сеть 90 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 3
Мосводоканал МГУП 66 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 3
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 2
Альфа-Банк 1769 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 2
African Development Bank - Африканский банк развития 10 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 2
АльфаСтрахование СГ 320 2
Спортмастер - Sportmaster 176 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Ингосстрах СПАО 421 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 2
Amtel-Vredestein - Амтел-Фредештайн 3 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 96 2
IMTIS Holdings - International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor 6 2
Everland - социальный бизнес-проект 19 2
Glass Lewis - Glass, Lewis & Co 6 2
Судебная власть - Judicial power 2309 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Федеральное казначейство России 1772 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 2
Районный суд Киева 23 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 2
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 8 2
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
РОСИНКАС - Российское объединение инкассации 4 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 25 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
Лига зеленых брендов 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 32
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 3
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 3
Microsoft Office 3734 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 2
Apple iPhone 6 4862 2
Oracle Utilities 38 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
Dashboard Systems - Boardmaps 16 2
Software AG - ARIS Platform 177 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 2
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 2
Turkcell Bip - Мессенджер 26 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
Profindustry - Moniron Cash Connect - единая федеральная платформа наличного оборота - Moniron MOST - Moniron ADM - Moniron Service Desk 9 1
Cognitive Rail Pilot 2 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Microsoft Windows 15656 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Google Android 13994 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 116 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Inform GroundStar 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
VK - Mail.Ru Почта 349 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
FreePik 980 1
Microsoft Outlook 1390 1
Oracle Hyperion 235 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 1
Резникович Алексей 59 5
Химич Роман 44 3
Бабаев Кирилл 56 3
Малис Олег 80 3
Фридман Михаил 134 3
Лавров Владимир 68 2
Быков Антон 4 2
Бородин Павел 14 2
Иванова-Галицина Анна 16 2
Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 8 2
Huseyin Arslan - Арслан Хусейн 3 2
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 138 2
Williams J. Colin - Колин Уильямс 12 2
Коптелов Андрей 109 1
Попов Анатолий 128 1
Ускова Ольга 166 1
Гайлитис Андрис 17 1
Лимаренко Валерий 12 1
Галактионова Надежда 2 1
Кабанов Алексей 1 1
Королев Андрей 12 1
Барсуков Сергей 31 1
Сергунина Наталья 368 1
Цуканова Наталья 10 1
Пинчук Виктор 43 1
Цыбульников Вячеслав 74 1
Путин Владимир 3171 1
Усманов Алишер 301 1
Паршин Максим 316 1
Алкснис Виктор 70 1
Альбрехт Виктор 1 1
Вронская Светлана 21 1
Кузьмичев Алексей 48 1
Кузнецов Сергей 154 1
Топоркова Ксения 1 1
Мамонтов Игорь 29 1
Ершов Андрей 50 1
Делицын Леонид 128 1
Бушуев Алексей 9 1
Ананьев Алексей 110 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 18
Украина 7608 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 14
Норвегия - Королевство 1804 12
Турция - Турецкая республика 2351 10
Европа 21767 9
Казахстан - Республика 5525 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 6
Нидерланды 3517 5
США - Нью-Йорк 3098 5
Европа Восточная 3075 5
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 4
Швеция - Королевство 3619 4
Великобритания - Лондон 2386 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Украина - Киев 1125 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Южная Корея - Республика 6646 3
Китай - Пекин - Beijing 1001 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 3
Великобритания - Виргинские Острова 231 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 3
США - Нью-Йорк штат 240 3
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Египет - Арабская Республика 1004 2
Беларусь - Минск 631 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 153 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 2
Чехия - Чешская Республика 1308 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 2
США - Колумбия - Вашингтон 1389 2
Нигерия - Федеративная Республика 316 2
Бельгия - Брюссель 227 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 10
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 7
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 7
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 7
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 6
Энергетика - Energy - Energetically 5082 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 6
Аудит - аудиторский услуги 2657 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 6
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 5
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 632 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 3
Ведомости 996 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 2
Bloomberg 1286 1
VentureBeat 90 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 107 1
The Times 73 1
Times 622 1
РБК ТВ - телеканал 81 1
РБК Недвижимость 3 1
Silicon 483 1
Chicago Tribune 13 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
Gartner - Гартнер 3556 2
IDC - International Data Corporation 4910 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 2
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CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Deloitte Technology Fast 13 1
EcoVadis 4 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 131 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
Новый Гуманитарный университет Наталии Нестеровой 2 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 38 1
MIIS - Monterey Institute of International Studies 1 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 140 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ 4 1
Московская академия образования Натальи Нестеровой 1 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 11 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 1
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 95 1
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СахГУ - Сахалинский государственный университет 8 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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