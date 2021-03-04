В «Сбербанк онлайн» появился инструмент для ответственных инвестиций

«Сбер управление активами» вывела в мобильное приложение «Сбербанк онлайн» стратегию доверительного управления «Ответственные инвестиции». Это первый инвестиционный инструмент, которые позволяет пользователям мобильного приложения вложиться в акции российских компаний, которые отвечают принципам ответственного инвестирования ESG.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка, сказал: «В стратегии доверительного управления «Сбера» в 2020 г. вложили свои средства порядка 42,2 тыс. клиентов Московского банка, которые в общей сложности инвестировали в них более 19 млрд руб. Уверен, что новый инструмент также будет востребован у москвичей, которые все более ответственно подходят к вопросам экологии и защиты окружающей среды».

Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка, отметил: «Ответственное инвестирование набирает популярность по всему миру. Так, в 2020 г. общемировые вложения частных инвесторов в ESG-фонды достигли своего пика: в августе стоимость активов таких фондов превысила $100 млрд. В России этот тренд еще только набирает обороты, но любой клиент «Сбербанк онлайн» уже имеет возможность внести свой вклад в улучшение экологии и снижение социального неравенства. Тем более что сделать это очень просто и выгодно — всего за пару кликов в смартфоне от 10 тыс. рублей без комиссий за «вход» и «выход».

С помощью стратегии клиенты могут вложиться в акции компаний, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста и следующих принципам ESG (Environmental, Social, Governance — экология, социальная ответственность, корпоративное управление), основанным на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.

Для стратегии рассчитаны три возможных сценария доходности: позитивный, нейтральный и негативный. Из них наиболее вероятен нейтральный. Так, доходность в случае реализации нейтрального сценария составит +22,3% в рублях, позитивного +39,8%, а негативного +6,5%. Инвестирование осуществляется путем приобретения инвестиционных паев ПИФ под управлением «Сбер управление активами».

Чтобы вложиться в новую стратегию, в главном меню «Сбербанк онлайн» нужно нажать на знак «+» в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать раздел «Стратегии доверительного управления».