Правительство Сахалинской области органы государственной власти
|23.09.2024
«Ред Софт», СахГУ и Правительство Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве
Компания «Ред Софт», ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» и Правительство Сахалинской области договорились о сотрудничестве. «Ред Софт» будет содействовать региону в проведении программ, направленных на привлечение сахалинцев к созданию отечественного П
|14.09.2023
Правительство Сахалинской области, Сахалинский государственный университет и ГК «Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Соглашение о стратегическом партнерстве между Правительством Сахалинской области, Сахалинским государственным университетом и ГК «Астра» было подписано на VIII Восточном экономическом форуме. Стороны договорились о создании на базе вуза ав
|03.09.2021
«Сбер», Cognitive Pilot и Правительство Сахалинской области будут развивать технологии ИИ
«Сбер», Cognitive Pilot (входит в экосистему «Сбера») и Правительство Сахалинской области заключили соглашение о сотрудничестве в части развития на территории региона технологий искусственного интеллекта (ИИ). Документ подписали заместитель председа
|23.03.2015
Softline разработала проект миграции почтового сервиса Правительства Сахалинской области
oftline объявила о завершении консалтингового проекта по подготовке плана миграции почтовой системы Правительства Сахалинской области на более современную версию платформы. В результате заказчи
|24.01.2013
ТТК организовал доступ в интернет для Сахалинской областной Думы
Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи Сахалинской областной Думе. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам аукциона, «ТТК-Сахалин» предоставил Сахалинской областной Думе безлимитный доступ в интернет со ск
