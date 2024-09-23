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«Ред Софт», СахГУ и Правительство Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Ред Софт», ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» и Правительство Сахалинской области договорились о сотрудничестве. «Ред Софт» будет содействовать региону в проведении программ, направленных на привлечение сахалинцев к созданию отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Трехстороннее соглашение подписали министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев, проректор СахГУ Николай Хурчак и заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

В рамках партнерских договоренностей «Ред Софт» будет участвовать в: подготовке ИТ-кадров и создании совместных программ обучения; реализации образовательных, методических и исследовательских проектов; обмене опытом для внедрения в практическую деятельность ИТ-разработок.

«Партнерское соглашение между нашей компанией, правительством и университетом Сахалина будет способствовать укреплению и развитию развитию ИТ-сектора в регионе. Мы намерены активно участвовать в обучении молодых специалистов, разработке образовательных программ, а также передавать свой опыт для внедрения новейших ИТ-решений. Кроме того, мы поддержим местные инициативы, направленные на создание отечественного программного обеспечения», – отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

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«Это соглашение открывает новые горизонты для цифрового развития Сахалинской области. Сотрудничество с «Ред Софт» позволит нам не только подготовить высококвалифицированные ИТ-кадры, но и создать условия для развития отечественного программного обеспечения в нашем регионе. Мы уверены, что это партнерство внесет значительный вклад в технологическое будущее Сахалина», — сказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

«Мы уверены, что сотрудничество с компанией будет полезным не только для островного вуза, но и для студентов. Знакомство будущих специалистов в области ИT-индустрии с программным обеспечением авторитетного российского поставщика даст им возможность впоследствии более уверенно чувствовать себя на рынке труда», — отметил ректор СахГУ Александр Самардак.

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