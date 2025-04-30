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СахГУ Сахалинский государственный университет



30.04.2025 Сахалин возглавит роботизацию Дальнего Востока 1
11.12.2024 «МегаФон» установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине 1
09.12.2024 Сахалинские ученые разработали прототип веб-приложения для моделирования процесса заводнения скважин 2
23.09.2024 «Ред Софт», СахГУ и Правительство Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве 2
14.09.2023 Правительство Сахалинской области, Сахалинский государственный университет и ГК «Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве 3
03.09.2021 «Сбер», Cognitive Pilot и Правительство Сахалинской области будут развивать технологии ИИ 1
18.09.2020 На Сахалине открыт самый восточный дата-центр России 1
07.11.2016 «Билайн» оптимизировал сеть 4G в Южно-Сахалинске 1
30.05.2011 Определены финалисты открытого конкурса «Программирование СУБД Oracle 10g» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 13

СахГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6752 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2023 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8862 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
ESG - Enterprise Strategy Group 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 251 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 239 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
Ростелеком 9881 1
ИТ-парк Сахалин 2 1
ИТ-Планета ЦРИТ АНО - Центр развития информационных технологий 11 1
Ред Софт - Red Soft 778 1
МегаФон 9190 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7537 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11961 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 476 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4606 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67484 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52316 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11666 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20400 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14589 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8814 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12678 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8540 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5620 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5898 1
Программный стек 217 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25886 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6270 1
Корпоративное управление - Corporate governance 96 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1838 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12367 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4873 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11830 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6430 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6465 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8038 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1030 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 374 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 608 1
Трансфер технологий 152 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 584 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9610 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11301 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4125 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12235 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1184 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16077 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6805 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2646 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 165 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 358 1
Linux OS 10183 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
Cognitive Rail Pilot 2 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 303 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 252 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 270 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 288 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 286 1
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Самардак Александр 4 2
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Рыбак Виталий 5 1
Солдатов Андрей 26 1
Шкичёв Сергей 1 1
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Зимин Игорь 17 1
Рустамов Рустам 432 1
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Калошин Александр 11 1
Хурчак Николай 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 148009 4
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Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 331 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2728 2
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Казахстан - Республика 5621 1
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Частный сектор 144 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48973 1
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Металлы - Золото - Gold 1153 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2744 1
Информатика - computer science - informatique 1087 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1736 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4019 1
Цифровой регион - Федеральный проект 104 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4749 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 52 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4528 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 358 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 333 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 321 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 29 1
ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1229 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
Связь-Экспокомм 113 1
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