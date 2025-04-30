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СахГУ Сахалинский государственный университет
СахГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Самардак Александр 4 2
|Лимаренко Валерий 12 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Попов Анатолий 130 1
|Ускова Ольга 166 1
|Аленьков Вячеслав 13 1
|Рыбак Виталий 5 1
|Солдатов Андрей 26 1
|Шкичёв Сергей 1 1
|Гильмутдинов Юрий 1 1
|Зимин Игорь 17 1
|Рустамов Рустам 432 1
|Федчун Игорь 1 1
|Снегирев Александр 9 1
|Калошин Александр 11 1
|Хурчак Николай 1 1
|Саматов Андрей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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