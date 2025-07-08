Батарейки на водорослях: Сахалинские ученые разрабатывают аноды для аккумуляторов из морских водорослей

Ученые Сахалинского государственного университета (СахГУ) ведут исследования в области создания углеродных анодов для литий-ионных аккумуляторов на основе биомассы местного происхождения — морских водорослей, произрастающих в акваториях Охотского моря. Разработки осуществляются в рамках работы лаборатории «Электрохимические источники для возобновляемой энергетики», поддержанной федеральной программой «Молодежные лаборатории» нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом CNews сообщили представители АНО «Сахалин – остров возможностей».

Основное внимание исследователей сосредоточено на переработке таких объектов морской флоры, как красная водоросль Ahnfeltia tobuchiensis, а также морские травы Zostera и Ruppia. Эти виды отличаются высоким содержанием углерода и азота, что делает их перспективным сырьем для производства анодных материалов.

Биомассу водорослей подвергают термической обработке без доступа кислорода и в результате получается пористый углеродный материал (биоуголь), который можно использовать в аккумуляторах.

«Применение биоугля из водорослей — это не только экологически чистый подход, но и путь к снижению зависимости от импорта синтетического графита, большая часть которого поставляется из-за рубежа», — отметил руководитель лаборатории Олег Шичалин.

Это направление является частью более широкой исследовательской повестки лаборатории, где параллельно развиваются проекты в области твердотельных аккумуляторов, водородной энергетики и вторичной переработки элементов питания. Разработка находится на стадии лабораторных испытаний, но уже подтверждает сопоставимую эффективность с промышленными аналогами. При дальнейшем совершенствовании технология может быть применена в экологически ориентированных продуктах, автономных накопителях энергии и перспективных решениях для низкоуглеродной экономики.

Исследование проводится на базе кампуса «СахалинТех» — научно-образовательного центра нового типа, создаваемого по инициативе губернатора Валерия Лимаренко на Сахалине в партнерстве с ведущими университетами и научными организациями.