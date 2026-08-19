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СахалинТех Кампус

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.08.2026 МТС и СахГУ будут развивать цифровую образовательную среду на Сахалине 1
08.07.2025 Батарейки на водорослях: Сахалинские ученые разрабатывают аноды для аккумуляторов из морских водорослей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

СахалинТех Кампус и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15801 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3792 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10715 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2507 1
Лимаренко Валерий 19 1
Шичалин Олег 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166568 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1081 1
Тихий океан - Охотское море 82 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33825 1
Энергетика - Energy - Energetically 5875 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 169 1
Литий - Lithium - химический элемент 664 1
СахГУ - Сахалинский государственный университет 16 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465686, в очереди разбора - 724092.
Создано именных указателей - 199873.
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